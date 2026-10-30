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"Метінвест" визнали одним із лідерів серед роботодавців металургійної галузі

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
232
"Метінвест" визнали одним із лідерів серед роботодавців металургійної галузі
"Метінвест" увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії. Джерело: "Метінвест"

Групу "Метінвест" визнали одним із найкращих роботодавців України в категорії "Металургія". Відповідний рейтинг презентували NV та Odgers Ukraine. 

Компанії оцінювали за чотирма критеріями: підтримка ветеранів та їхніх родин, утримання й розвиток талантів, різноманітність та інклюзивність, а також допомога працівникам у кризових умовах.

Загалом експерти сформували список із 50 компаній великого бізнесу та п’яти представників середнього бізнесу, які увійшли до переліку найкращих роботодавців країни.

У категорії "Металургія" до числа лідерів разом із "Метінвестом" увійшли "Інтерпайп" і Centravis.

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У рейтингу зазначається, що український ринок праці залишається під значним тиском через мобілізацію, виїзд працівників за кордон, а також регулярні російські атаки на виробничі майданчики, склади та енергетичну інфраструктуру.

Попри це, компанії продовжують адаптувати кадрову політику, утримувати команди та підтримувати співробітників.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков наголосив, що українська металургія зараз перебуває "в лещатах війни та торговельних обмежень з боку ЄС".

За його словами, попри втрати та складні умови роботи, "Метінвест" продовжує зберігати команду, підтримувати Сили оборони та готуватися до участі у відбудові країни.

"Попри всі втрати та виклики, "Метінвест" продовжує бути опорою України та робить усе, щоб зберегти команду, мати можливість підтримувати Сили оборони й відбудовувати країну після перемоги", – зазначив Риженков.

Як відомо, за 2022–2025 роки "Метінвест" інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків. Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн – на потреби Сил оборони в межах ініціативи "Сталевий Фронт". Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

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