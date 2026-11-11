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"Метінвест" став єдиною українською компанією у світовому рейтингу найкращих роботодавців для жінок

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
219
"Метінвест" став єдиною українською компанією у світовому рейтингу найкращих роботодавців для жінок
Нині близько 30% працівників "Метінвесту" – жінки. Джерело: "Метінвест"

"Метінвест" увійшов до світового рейтингу найкращих компаній для жінок 2026 року за версією американського Forbes. Він став єдиною українською компанією серед 400 учасників списку. Свій рейтинг Forbes підготував спільно з міжнародною дослідницькою компанією Statista. До дослідження залучили близько 120 тис. жінок із понад 36 країн світу, а загалом організатори проаналізували понад 800 тис. одиниць даних. 

Учасниці анонімно оцінювали своїх роботодавців, а дослідники також аналізували відкриту інформацію про компанії. Серед ключових критеріїв були досвід працівниць, репутація роботодавця, ставлення до компанії в суспільстві та представництво жінок на керівних посадах. "Метінвест" посів 361-ше місце у глобальному рейтингу.

Для гірничо-металургійної галузі таке визнання має окреме значення, оскільки це традиційно сфера з високою часткою чоловіків через специфіку виробництва та фізичні навантаження.

Нині близько 30% працівників "Метінвесту" – жінки: вони працюють електромонтерками, машиністками огрудковувачів і земснарядів, операторками кранів, машиністками конвеєрів та водійками кар’єрної техніки.

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Компанія також зазначає, що жінки дедалі частіше опановують професії, які раніше вважалися переважно чоловічими, зокрема на тлі того, що близько 8,5 тис. працівників "Метінвесту" служать у ЗСУ.

Жінки обіймають близько чверті керівних посад середньої та вищої ланок у компанії. У "Метінвесті" наголошують, що рішення щодо найму, оплати праці та кар’єрного просування ухвалюють на основі професійних компетенцій і результатів роботи, незалежно від статі.

Працівниці також можуть опановувати нові професії, підвищувати кваліфікацію та здобувати технічну освіту в "Метінвест" Політехніці.

Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Крім того, виш компанії "Метінвест Політехніка" пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.

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