"Метінвест" став єдиною українською компанією у світовому рейтингу найкращих роботодавців для жінок

"Метінвест" увійшов до світового рейтингу найкращих компаній для жінок 2026 року за версією американського Forbes. Він став єдиною українською компанією серед 400 учасників списку. Свій рейтинг Forbes підготував спільно з міжнародною дослідницькою компанією Statista. До дослідження залучили близько 120 тис. жінок із понад 36 країн світу, а загалом організатори проаналізували понад 800 тис. одиниць даних.

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Учасниці анонімно оцінювали своїх роботодавців, а дослідники також аналізували відкриту інформацію про компанії. Серед ключових критеріїв були досвід працівниць, репутація роботодавця, ставлення до компанії в суспільстві та представництво жінок на керівних посадах. "Метінвест" посів 361-ше місце у глобальному рейтингу.

Для гірничо-металургійної галузі таке визнання має окреме значення, оскільки це традиційно сфера з високою часткою чоловіків через специфіку виробництва та фізичні навантаження.

Нині близько 30% працівників "Метінвесту" – жінки: вони працюють електромонтерками, машиністками огрудковувачів і земснарядів, операторками кранів, машиністками конвеєрів та водійками кар’єрної техніки.

Компанія також зазначає, що жінки дедалі частіше опановують професії, які раніше вважалися переважно чоловічими, зокрема на тлі того, що близько 8,5 тис. працівників "Метінвесту" служать у ЗСУ.

Жінки обіймають близько чверті керівних посад середньої та вищої ланок у компанії. У "Метінвесті" наголошують, що рішення щодо найму, оплати праці та кар’єрного просування ухвалюють на основі професійних компетенцій і результатів роботи, незалежно від статі.

Працівниці також можуть опановувати нові професії, підвищувати кваліфікацію та здобувати технічну освіту в "Метінвест" Політехніці.

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Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Крім того, виш компанії "Метінвест Політехніка" пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.

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