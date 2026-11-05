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McDonald’s змінює правила роботи під час повітряних тривог: у яких містах ресторани не зачинятимуться

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 хв
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McDonald’s змінює правила роботи під час повітряних тривог. Ілюстративне фото.
McDonald’s змінює правила роботи під час повітряних тривог. Ілюстративне фото. Джерело: Суспільне

McDonald’s тестує роботу під час повітряних тривог жовтого рівня у двох містах – Полтаві та Чернігові, ресторани залишатимуться відкритими, якщо моніторинг не виявлятиме безпосередньої загрози. У разі небезпеки або оголошення тривоги червоного рівня заклади призупинятимуть роботу, а працівників і відвідувачів направлятимуть до укриттів, для решти ресторанів мережі правила поки не змінюються.

Про початок тестування повідомили в українському представництві McDonald’s. У компанії пояснили, що зміни стали можливими завдяки оновленню законодавства, яке з вересня дозволяє підприємствам продовжувати роботу під час повітряних тривог жовтого рівня.

Як працюватимуть заклади під час тривог

Як працюватимуть заклади під час тривог. Джерело: McDonald’s

Водночас для цього бізнес має виконувати визначені вимоги безпеки та враховувати актуальну ситуацію з повітряними загрозами. У McDonald’s зазначили, що адаптували внутрішні операційні процеси до нових правил. Крім того, компанія впровадила систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу. Саме її дані визначатимуть, чи може конкретний ресторан продовжувати обслуговування під час тривоги.

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Таким чином, сам факт оголошення повітряної тривоги жовтого рівня більше не означатиме автоматичного припинення роботи двох пілотних закладів. Якщо моніторинг підтверджуватиме відсутність безпосередньої небезпеки для Полтави або Чернігова, ресторани зможуть залишатися відкритими та приймати замовлення.

Однак це не означає, що McDonald’s працюватиме за будь-яких обставин. У компанії наголошують, якщо система зафіксує загрозу для відповідної локації, обслуговування негайно призупинять. Такий самий порядок діятиме в разі оголошення повітряної тривоги червоного рівня.

У цих ситуаціях працівники та відвідувачі мають залишити приміщення ресторану й перейти до укриття. Тобто можливість продовжувати роботу стосується виключно тих періодів, коли рівень загрози дозволяє це робити відповідно до встановлених вимог.

Важливо, що нововведення поки не поширюється на всю мережу. У McDonald’s підкреслили, що порядок роботи решти ресторанів в Україні залишається незмінним. Вони й надалі призупинятимуть обслуговування під час повітряних тривог відповідно до чинних процедур безпеки.

Нагадаємо, раніше під час повітряних тривог ресторани McDonald’s в Україні припиняли роботу, а відвідувачів і співробітників просили пройти до найближчих укриттів. Компанія також повідомляла, що оплачує працівникам час, проведений в укритті. Крім того, на роботу закладів можуть впливати логістичні труднощі: через перебої з постачанням окремі ресторани іноді переходять на скорочене меню.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві спостерігається чергова хвиля закриття закладів громадського харчування, культурних просторів і мережевих книгарень. Частина локацій ліквідується, тоді як решта переходить на сезонні канікули, змінює концепцію або формат роботи.

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