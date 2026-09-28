Майже 40% опитаних українців уже планують або розглядають переїзд узимку 2026-2027 років через можливі проблеми з комунальними послугами, а головними причинами для остаточного рішення можуть стати обстріли, пошкодження житла, тривалі відключення світла та перебої з опаленням. Найчастіше українці готові орендувати приватний будинок або квартиру, а серед потенційних напрямків переїзду найбільше називали Івано-Франківську, Київську та Закарпатську області.

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Про це свідчить опитування профільного порталу для пошуку нерухомості. Опитування показує, що для значної частини українців підготовка до чергової зими в умовах війни передбачає не лише закупівлю альтернативних джерел живлення чи підготовку запасів, а й можливість тимчасово змінити місце проживання.

Скільки українців готові переїхати взимку

За результатами дослідження, 17% респондентів уже планують переїзд на зиму 2026-2027 років саме через можливі перебої з комунальними послугами. Ще 23% наразі не ухвалили остаточного рішення, однак також розглядають можливість зміни житла.

Таким чином, загалом 40% опитаних або вже планують переїзд, або допускають його через потенційні зимові проблеми. Водночас 38% українців заявили, що не збираються змінювати нинішнє місце проживання. Ще 10% планують переїхати з інших причин, які не пов'язані з можливими відключеннями чи перебоями з комунальними послугами, а 11% поки не визначилися.

Обстріли – головна причина можливого переїзду

Найбільше на рішення українців впливатиме не побутовий комфорт, а безпека. 45% опитаних, які допускають зміну житла, можуть переїхати у разі погіршення безпекової ситуації або збільшення кількості обстрілів.

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Ще для 36% критичною причиною може стати пошкодження житла, в якому вони зараз мешкають. Водночас серед основних факторів українці називають і можливі наслідки атак на енергетичну та комунальну інфраструктуру:

31% можуть змінити житло через тривалі відключення електроенергії;

30% – через відсутність або регулярні перебої з опаленням;

26% – якщо з'явиться можливість знайти доступніше житло з кращими умовами;

23% – через перебої з водопостачанням;

13% готові переїхати завчасно через попередження про складну зиму;

12% можуть ухвалити таке рішення через зростання вартості комунальних послуг.

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При цьому 10% респондентів зазначили, що не збираються змінювати місце проживання за жодних обставин. Отже, для більшості потенційних переселенців рішення залежатиме одразу від декількох факторів.

Українці готові переїжджати навіть у межах свого міста

Зміна житла не обов'язково означатиме переїзд до іншої області або за кордон. Частина українців готова просто знайти більш автономне чи краще підготовлене до зими помешкання неподалік від нинішнього.

Серед тих, хто допускає переїзд, 35% готові шукати нове житло у своєму місті. Стільки ж – 35% – розглядають переїзд до іншого міста України. Ще 27% можуть переїхати до села або селища.

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Такий варіант може бути актуальним, зокрема, для тих, хто має можливість знайти приватний будинок та організувати більш автономне проживання. Виїзд за межі України розглядають 22% потенційних переселенців. Ще 6% готові на певний час оселитися у родичів або друзів.

Які області українці розглядають для переїзду

Серед конкретних напрямків найчастіше респонденти називали західні та центральні регіони України. Найпопулярнішим потенційним напрямком стала Івано-Франківська область – її назвали 23% опитаних. Далі йдуть Київська область – 19% та Закарпатська – 17%.

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Також серед можливих напрямків українці називали Вінницьку та Хмельницьку області – по 16%, а Львівську та Чернівецьку – по 12%. При цьому фактичний попит на житло взимку залежатиме від розвитку ситуації. Оскільки значна частина опитаних поки лише допускає переїзд, остаточний вибір регіону, міста та конкретного помешкання може відбуватися вже залежно від обставин.

Найбільший попит може бути на приватні будинки

Опитування також показало, яке саме житло українці готові шукати на випадок переїзду. Приватний будинок розглядають 69% респондентів, що робить його найпопулярнішим варіантом. Квартиру готові шукати 59%, а окремо будинок у селі назвали 33% опитаних.

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Котедж або таунхаус розглядають 11%. Високий інтерес до приватних будинків може бути пов'язаний із можливістю більш автономно організувати побут. Однак конкретні можливості будинку залежать від його обладнання: системи опалення, водопостачання, наявності генератора чи іншого резервного живлення та інших характеристик.

Більшість не збирається купувати нове житло

Попри готовність частини населення змінити місце проживання, витрачати гроші на придбання нової нерухомості більшість не планує. 68% тих, хто допускає переїзд, збираються орендувати житло. Купівлю квартири або будинку розглядають лише 24%.

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Ще 11% мають можливість скористатися власною дачею чи другим житлом. Для них тимчасова зміна місця проживання може не вимагати додаткових витрат на оренду.

Близько 10% допускають проживання в гуртожитку, хабі для внутрішньо переміщених осіб або іншому подібному просторі. Ще 7% можуть безкоштовно переїхати до родичів чи друзів.

У OLX Нерухомість наголошують, що результати опитування не означають, що 40% українців обов'язково змінять місце проживання цієї зими. Значна частина респондентів лише готує альтернативний сценарій на випадок серйозного погіршення ситуації.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, оренда житла у Львові за рік подорожчала приблизно на20% – однокімнатна квартира з хорошими умовами коштує від 23 тис. грн на місяць, у центрі – від 25 тис. грн, а знайти пристойний варіант за 15 тис. грн уже складно. Попит зараз перевищує пропозицію через студентів та внутрішню міграцію, однак рієлтори не очікують різкого подальшого подорожчання.

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