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Майно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктів

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
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Майно ПриватБанку виставили на продаж
Майно ПриватБанку виставили на продаж. Джерело: ПриватБанк

Державний ПриватБанк виставив на продаж одні з найбільших об’єктів стягнутого майна. Йдеться про футбольний стадіон "Дніпро-Арена", що вміщує понад 31 тис. глядачів, а також навчально-тренувальну базу в Дніпрі. Торги заплановано на 6 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні на "Прозорро.Продажі". Зазначається:

  • Стартова ціна лота становить 140,7 млн грн.
  • Прийом заявок закінчується 5 жовтня.
''ПриватБанк'' продає стадіон ''Дніпро-Арена''

"ПриватБанк" продає стадіон "Дніпро-Арена". Джерело: prozorro.sale

"Продаж активів відбувається в межах системної роботи ПриватБанку зі скорочення портфеля непрофільних і непрацюючих активів... Об’єкти були набуті банком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації ПриватБанку, та не використовуються у його основній банківській діяльності", – йдеться в повідомленні.

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Торги щодо майна ПриватБанку заплановані на 6 жовтня

Торги щодо майна ПриватБанку заплановані на 6 жовтня. Джерело: prozorro.sale

При цьому підкреслюється, що до участі не буде допущено відразу низку покупців. Зокрема, придбати майно Приватбанку не зможуть ті, хто:

  • перебувають під санкціями;
  • пов’язані з "юрисдикціями неприйнятно високого ризику";
  • мають корупційні правопорушення;
  • причетні до фінансування тероризму та відмивання коштів;
  • зареєстровані в офшорних зонах з непрозорою структурою власності;
  • пов’язані з олігархами та колишніми керівниками або власниками банку.

Що відомо про майно, яке продає ПриватБанк

  • Стадіон "Дніпро-Арена".

Це футбольний стадіон місткістю понад 31 тис. глядачів. Він був реконструйований і відкритий у 2008 році.

Що відомо про майно, яке продає ПриватБанк

Що відомо про майно, яке продає ПриватБанк. Джерело: prozorro.sale

  • Навчально-тренувальна база.

Була побудована у 1971 році та реконструйована у 2010 році. До її складу входять три поля зі штучним та чотири поля з натуральним покриттям, крите футбольне поле зі штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси. Також комплекс включає медико-відновлювальний центр, конференц-залу, приміщення для тренерського складу, басейн, тренажерну залу, сауну та душові

Стартова ціна майна ПриватБанку, виставленого на продаж, становить 140,7 млн грн

Стартова ціна майна ПриватБанку, виставленого на продаж, становить 140,7 млн грн. Джерело: prozorro.sale

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас клієнти ПриватБанку можуть переоформити картку, термін дії якої закінчується, – і продовжувати користуватися нею без обмежень. Зробити це можна в будь-якому відділенні банку. При цьому тим, у кого пошкоджена картка або змінилися особисті дані, настійно рекомендується замінити картку.

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