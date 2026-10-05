Лукашенко "знайшов" товар для Трампа: Білорусь вперше за 4 роки відправила добрива в США

Після послаблення санкцій проти Білорусі Сполучені Штати Америки отримають від режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка першу за останні чотири роки партію калійних добрив. Судно з 30 тисячами тонн вантажу має прибути до порту Нового Орлеана 14 жовтня.

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Про це повідомляє видання Financial Times. Відновлення постачання стало можливим після початку скасування обмежень проти калійного сектору Білорусі, запроваджених Вашингтоном у 2021 році.

Деталі транспортування

15 вересня "Білоруська калійна компанія" завантажила 30 тисяч тонн гранульованого хлористого калію на балкер під прапором Маршаллових Островів.

на балкер під прапором Маршаллових Островів. Відвантаження відбулося у російському порту "Бронка" (Санкт-Петербург).

Вантаж має прибути до порту Нового Орлеана (США) орієнтовно 14 жовтня 2026 року.

Що передувало

Це перше постачання білоруського калію до США після того, як США запровадили санкції проти білоруської калійної промисловості у 2021 році. Це стало відповіддю на жорстке придушення владою Олександра Лукашенка протестів проти фальсифікації президентських виборів 2020 року.

Через діючі санкції Європейського Союзу Білорусь залишається позбавленою доступу до литовського порту Клайпеда, через який раніше здійснювався основний експорт. У зв'язку з цим Мінськ змушений використовувати суттєво дорожчу логістичну інфраструктуру та транзитні потужності Російської Федерації.

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На пом'якшення санкційного тиску на Мінськ США пішли після звільнення режимом частини білоруських політв'язнів. А у вересні було звільнено ще 25 політичних в’язнів, за що Білий дім зняв санкції з компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".

У вересні президент США Дональд Трамп анонсував закупівлю білоруського калію зі знижкою на тлі торговельних суперечок з Канадою, яка раніше забезпечувала близько 80% американського імпорту добрив. Водночас Олександр Лукашенко спершу заявляв про відсутність вільних обсягів, а пізніше висував ідеї спільного проєкту з виробництва добрив.

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