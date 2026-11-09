"Київстар" переписав ціни на популярні тарифи: скільки тепер доведеться платити абонентам

Мобільний оператор "Київстар" підвищив вартість тарифів "Все Разом" і "Дитячий" у середньому на 100 грн, перевівши попередню лінійку до архіву. При цьому наповнення пакетів майже не змінилося, тож абонентам доведеться платити більше за ті самі хвилини, мобільний інтернет і домашній зв'язок.

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Про це йдеться на офіційному сайті оператора. Минулого тижня "Київстар" переглянув умови конвергентної лінійки "Все Разом", яка поєднує мобільний зв'язок і домашній інтернет в одному пакеті.

Одночасно оператор оновив тариф "Дитячий", а попередню серію пропозицій перевів до архіву. Головною зміною стало підвищення вартості пакетів.

У середньому абонентам доведеться платити приблизно на 100 грн більше. Причому це не окреме коригування для певної категорії клієнтів, нові цінові умови поширилися відразу на декілька напрямків підключення. Зокрема, зміни стосуються:

нових абонентів, які планують підключитися до "Київстару" та обрати один із тарифів оновленої лінійки;

контрактних користувачів, які обслуговуються за умовами відповідних пакетів;

клієнтів інших мобільних операторів, які переносять свій номер до "Київстару" через послугу MNP та розраховують на спеціальні умови підключення.

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Таким чином, подорожчання не обмежилося лише новими клієнтами або окремим способом оформлення послуг. Оператор переглянув вартість пропозицій у різних форматах обслуговування.

Чи змінилося наповнення тарифів "Все Разом"

Однією з особливостей оновлення стало те, що підвищення цін не супроводжувалося пропорційним розширенням пакетів послуг. Тобто абоненти отримали нову вартість обслуговування, але не побачили такого самого масштабного збільшення можливостей тарифів.

Зокрема, практично без змін залишилися обсяги хвилин для дзвінків, кількість мобільного інтернету та швидкісні характеристики фіксованого домашнього інтернету. Саме ці складові є основою конвергентних пропозицій "Все Разом", адже вони дають змогу користуватися кількома послугами в межах одного пакета.

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Для абонентів це означає, що фактична вартість користування зв'язком зростає без помітного збільшення основних лімітів. Особливо відчутним таке рішення може бути для сімей, які підключили декілька номерів або використовують домашній інтернет разом із мобільними послугами оператора.

Водночас переведення попередньої серії тарифів до архіву означає, що нові клієнти вже орієнтуватимуться на оновлену лінійку пропозицій. Архівні тарифи та нові умови підключення не варто плутати, для порівняння витрат абонентам потрібно враховувати саме актуальні умови свого пакета.

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Чому мобільний зв'язок в Україні продовжує дорожчати

Перегляд тарифів "Київстару" відбувається на тлі загального зростання витрат телекомунікаційного бізнесу в Україні. Мобільні оператори змушені витрачати дедалі більше коштів на підтримку інфраструктури, ремонт пошкодженого обладнання, забезпечення безперебійної роботи мереж і закупівлю необхідних ресурсів.

Раніше "Київстар" уже пояснював перегляд цін збільшенням операційних витрат, зокрема через наслідки атак на дата-центри та необхідність відновлення інфраструктури. Додаткове фінансове навантаження створюють подорожчання пального, обладнання, електроенергії та логістики. В умовах повномасштабної війни оператори також мають підтримувати працездатність мережі під час відключень електроенергії та забезпечувати зв'язок там, де це можливо.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у жовтні 2026 року українці здійснили 32 084 перенесення мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно на lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти "Київстару".