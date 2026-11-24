З 1 грудня 2026 року "Київстар" змінює умови вхідних дзвінків для абонентів LOVE UA Світло та LOVE UA Світло 2024, у яких не списалася абонплата, для LOVE UA Світло 2024 передбачено ліміт 500 хвилин, а для LOVE UA Світло в роумінгу вхідні дзвінки залишаться безлімітними. Нові правила пов'язані з європейськими вимогами до роумінгу, а абоненти, яких вони не влаштовують, зможуть обрати інший тариф або достроково розірвати договір.

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Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора. Водночас, умови для користувачів цих пакетів відрізнятимуться, зокрема залежно від того, чи перебувають вони в Україні, чи користуються мобільним зв'язком за кордоном у країнах, де діє принцип "Роумінг як вдома".

Оновлення пов'язане з європейськими вимогами до мобільного зв'язку та має наблизити правила користування послугами в роумінгу до умов, які діють для абонентів на території України.

Які обмеження запроваджують для абонентів "Київстар"

Нові правила почнуть діяти з 1 грудня 2026 року для користувачів тарифів LOVE UA Світло та LOVE UA Світло 2024, у тому числі тих, хто користується опцією "Економія" в Україні та в країнах, що входять до переліку "Роумінг як вдома".

Ключова зміна стосується ситуацій, коли оператору не вдалося списати абонентську плату за тариф. У такому випадку можливості користуватися вхідними дзвінками залежатимуть від тарифу, підключеного до номера.

LOVE UA Світло 2024: встановлять ліміт 500 хвилин

Для абонентів тарифу LOVE UA Світло 2024, які оплатили пакет послуг, передбачено 500 хвилин на вхідні дзвінки. Обсяг буде спільним для користування в Україні та країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома". Тобто хвилини не розподілятимуться окремо для дзвінків в Україні та за кордоном.

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Абонент використовуватиме один загальний пакет, а після його вичерпання можливість приймати вхідні виклики обмежать до моменту наступного списання абонплати. Після того як плата за тариф знову буде списана, вхідні дзвінки відновлять доступність без обмежень.

Таким чином, фактично можливість приймати виклики залежатиме від оплати тарифного пакета та використання передбаченого обсягу хвилин. При цьому навіть після вичерпання 500 хвилин за кордоном абоненти зможуть користуватися послугою "Київстар Довідка" в роумінгу.

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LOVE UA Світло: вхідні дзвінки залишаться безлімітними

Для користувачів тарифу LOVE UA Світло передбачено інші умови. Абоненти, які перебувають у країнах "Роумінгу як вдома", зможуть приймати вхідні дзвінки без обмеження кількості хвилин, як і в Україні.

Правило діятиме навіть у випадках, коли абонентська плата за тариф не списалася. Тобто для користувачів LOVE UA Світло не запроваджуватимуть аналогічного 500-хвилинного ліміту на вхідні виклики в роумінгу, про який повідомили для LOVE UA Світло 2024.

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Таким чином, абонентам цих двох тарифів варто звернути увагу на назву свого пакета послуг. Попри схожі назви, після набуття чинності оновленими умовами можливості користування вхідними дзвінками за несплаченої абонплати будуть різними.

Оновлення правил пов'язане з європейськими вимогами до мобільного зв'язку та принципом "Роумінг як вдома". Оператор пояснює, що зміни мають наблизити умови користування вхідними дзвінками за кордоном до правил, які діють в Україні.

Зазначається, що це передбачає адаптацію послуг роумінгу до європейського підходу, за якого абоненти можуть користуватися мобільним зв'язком за умовами, максимально наближеними до домашніх. Водночас, конкретні правила залежать від тарифного плану, а також від виконання умов його оплати.

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Якщо після запровадження оновлень абоненту не підходитимуть нові умови, "Київстар" передбачає можливість перейти на інший тариф з актуальної лінійки. Також користувачі можуть достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мобільний оператор "Київстар" виставив на аукціон один зі своїх найрідкісніших та найдорожчих номерів – він включає сім однакових цифр (включно з кодом оператора). Аукціон за номер +380777777777 розпочнеться з позначки у 3,5 млн грн.