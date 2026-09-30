З 8 жовтня 2026 року "Київстар" підвищить вартість частини тарифів через зростання витрат на пальне, обладнання, відновлення мережі та забезпечення її резервним живленням, а абонентів, яких торкнуться зміни, заздалегідь попередять через SMS. Якщо нова ціна не влаштовуватиме клієнта, він зможе перейти на інший тариф з актуальної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до законодавства.

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Про це йдеться на офіційному сайті оператора. Нові умови діятимуть не для всіх клієнтів, абонентів, яких торкнеться перегляд цін, компанія обіцяє заздалегідь повідомити за допомогою SMS.

Що зміниться з 8 жовтня

Про перегляд тарифів повідомили 29 вересня, а нові ціни почнуть діяти вже з 8 жовтня 2026 року. Оператор не заявляє про одночасне підвищення вартості послуг для абсолютно всіх абонентів. Йдеться саме про частину клієнтів, для яких будуть оновлені умови тарифних планів.

Компанія має інформувати таких користувачів окремо. Перед набранням чинності новими умовами абонент повинен отримати SMS із відповідною інформацією. Тому клієнтам оператора варто звернути увагу на повідомлення, які надходитимуть найближчими днями.

Саме з них можна буде дізнатися, чи зміниться вартість конкретного тарифу. Перевірити актуальні умови для свого номера та доступні пропозиції також можна в застосунку "Мій Київстар".

Чому "Київстар" підвищує тарифи

Головною причиною перегляду цін у компанії називають збільшення витрат, необхідних для підтримання роботи мережі. "Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають. Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв'язок для наших абонентів", – пояснили в компанії.

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Додаткові витрати оператор пов'язує і з умовами повномасштабної війни. Для підтримання стабільного зв'язку необхідно більше ресурсів, а доставка обладнання та інших необхідних компонентів стає складнішою.

Особливе значення має підготовка телекомунікаційної інфраструктури до можливих проблем з електропостачанням. Компанія заявляє, що продовжує вкладати кошти в енергостійкість мережі та посилення резервного живлення.

Скільки доведеться платити

Єдиної нової ціни для всіх абонентів немає. У повідомленні від 29 вересня компанія не назвала універсального розміру підвищення, оскільки зміни стосуються лише частини тарифних планів. Відповідно, нова абонплата залежатиме від конкретного тарифу, яким користується клієнт.

Головні історії дня

Перегляд вартості тарифів компанія поєднує з додатковими пропозиціями для клієнтів. "Разом з оновленими умовами наші абоненти зможуть скористатися додатковими пропозиціями", – зазначили в повідомленні. При цьому набір таких можливостей може відрізнятися для різних номерів.

Переглянути доступні персональні пропозиції оператор радить у "Мій Київстар". Абонентам, таким чином, варто порівнювати не лише стару та нову вартість пакета, а й наповнення тарифу після зміни умов.

Що робити, якщо нова ціна не влаштовує

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Абонент не зобов'язаний залишатися на тарифі, вартість якого після перегляду стала для нього занадто високою. У компанії прямо вказують на можливість обрати інший тариф із чинної лінійки. Тому після отримання повідомлення про зміну вартості доцільно перевірити, які інші пакети доступні саме для конкретного номера.

"Якщо оновлені умови тарифу не відповідатимуть вашим потребам, ви можете вибрати інший тариф із актуальної лінійки або достроково розірвати договір, відповідно до чинного законодавства", – пояснили в компанії. Перед переходом варто порівняти абонентську плату, обсяг мобільного інтернету, кількість хвилин та інші включені послуги.

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Особливо уважними варто бути абонентам, які використовують автоматичне поповнення рахунку на фіксовану суму. Якщо тариф подорожчає, звичної суми може виявитися недостатньо для повної оплати нового пакета.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні готуються до можливих серйозних перебоїв з інтернетом через російські атаки на дата-центри та іншу критичну інфраструктуру, тому частину систем захищають фізично, переносять у "хмару" та за кордон. В уряді наголошують, що це підготовка до найгіршого сценарію, а не прогноз повного зникнення інтернету в країні.

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