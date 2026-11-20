Міжнародна телекомунікаційна група Veon, якій належить український мобільний оператор "Київстар", вивчає можливість запуску фінтех-сервісів в Україні. Розглядається можливе партнерство з чинним банком або фінтех-компанією.

Відео дня

Про це представники групи повідомили під час презентації стратегії до 2030 року на заході Capital Markets Day у Нью-Йорку 16 листопада. Водночас наразі це лише плани – про конкректну дату запуску таких сервісів поки що не йдеться.

Які саме послуги можуть з’явитися

Наразі фінтех-напрямок в Україні позначений у презентації групи лише як можлива опція, без планів отримання повноцінної банківської ліцензії (на відміну від Пакистану, Казахстану, Узбекистану чи Бангладеш). У разі реалізації проєкту абонентам можуть запропонувати такі сервіси:

грошові перекази в Україну від громадян, які перебувають за кордоном;

в Україну від громадян, які перебувають за кордоном; оплату товарів і послуг безпосередньо з мобільного рахунку;

безпосередньо з мобільного рахунку; розстрочку на купівлю смартфонів;

на купівлю смартфонів; кредитування витрат на мобільний зв’язок.

Що стоїть на заваді

Президент "Київстару" Олександр Комаров нагадав, що до повномасштабного вторгнення оператор уже мав власний сервіс мобільних переказів, проте його довелося зупинити з міркувань національної безпеки. Зараз компанія розглядає повернення на ринок переказів на базі так званої "легкої" ліцензії на мобільні фінпослуги, а якщо це виявиться неможливим – шукатиме альтернативні моделі входу в сектор.

РЕКЛАМА

За словами топменеджера, вихід на український фінансовий ринок суттєво ускладнюють два чинники:

висока конкуренція з боку розвинених місцевих банків ;

; жорстке воєнне регулювання, яке фактично блокує появу нових платіжних гравців.

До чого готуються і що готують у Veon

Розвиток цифрових і фінансових сервісів є головним драйвером зростання для всієї групи Veon, яка планує до 2030 року отримувати від фінтеху близько 2 мільярдів доларів доходу, орієнтуючись на успішний досвід свого пакистанського гаманця JazzCash (30 млн активних користувачів). Цій стратегії відповідає і низка великих бізнес-угод, укладених "Київстаром" протягом 2025-2026 років. Зокрема було поглинуто:

Головні історії дня

сервіс таксі Uklon ;

; медичний маркетплейс Tabletki.ua;

хмарний провайдер GigaCloud.

Водночас довгостроковий бізнес-план Veon до 2030 року формується з урахуванням консервативного сценарію, за яким війна в Україні може тривати ще три роки. Як пояснив генеральний директор групи Каан Терзіоглу, топменеджмент сподівається на швидше настання миру, проте не може закладати оптимістичні політичні прогнози у фінансове планування компанії.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, "Київстар" підвищив вартість тарифів "Все Разом" і "Дитячий" у середньому на 100 грн, перевівши попередню лінійку до архіву. При цьому наповнення пакетів майже не змінилося, тож абонентам доведеться платити більше за ті самі хвилини, мобільний інтернет і домашній зв'язок.