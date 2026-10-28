"Київстар" купив український хмарний провайдер за $50 млн: розкрито деталі угоди

Група компаній Kyivstar Group Ltd., якій належить мобільний оператор "Київстар", придбав українського постачальника хмарної інфраструктури GigaCloud. Загальна вартість угоди становить до 2,28 млрд грн (близько $50 мільйонів).

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Про це повідомили у мобільному операторі. Це стало можливим після того, як Антимонопольний комітет України (АМКУ) висунув специфічні вимоги, зокрема щодо забезпечення доступності хмарних послуг GigaCloud окремо від телеком-пакетів оператора.

Що відомо про GigaCloud

GigaCloud працює на ринку з 2016 року та обслуговує понад 1800 корпоративних клієнтів. Згідно з внутрішньою звітністю компанії, за підсумками 2025 року її дохід склав приблизно $14 млн, а EBITDA (операційний прибуток компанії до вирахування відсотків за кредитами, податків, а також зносу та амортизації активів) – $4,7 млн (рентабельність за цим показником – близько 34%).

Але у "Київстарі" очікують, що транзакція одразу позитивно позначиться на прибутку та вільних грошових потоках групи.

Параметри угоди

Базова вартість придбання компанії – $41 млн .

. Відкладені боргові зобов'язання – до $4 млн.

Виплати, прив'язані до досягнення операційних результатів – близько $3 млн.

Компенсація здійснюваних капітальних витрат – до $2 млн.

Мотиваційна частина, що залежатиме від реалізації планів капітальних інвестицій та майбутніх фінансових показників – понад $5 млн.

Навіщо це "Київстару"

Стратегічна мета угоди – створити інтегровану екосистему для корпоративних клієнтів, об'єднавши мобільний зв'язок, фіксовану телеком-інфраструктуру, хмарні сервіси та рішення з кібербезпеки. Також угода створить платформу для розвитку вітчизняних суверенних хмарних рішень та розробки сервісів на базі штучного інтелекту.

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"GigaCloud приносить до "Київстару" добре розвинений хмарний бізнес, інженерну експертизу, можливості для досліджень і розробок та досвідчену команду", – зазначив президент Kyivstar Group Олександр Комаров.

Як далі працюватиме GigaCloud

Компанія функціонуватиме як окремий бізнес-підрозділ у складі Kyivstar Group .

. Зберігаються бренд, керівний склад та чинні засновники на своїх посадах.

на своїх посадах. Усі чинні договори з клієнтами, commercial terms та стандарти обслуговування (SLA) залишаються без змін.

Остаточне закриття угоди відбудеться після виконання стандартних юридичних та регуляторних процедур.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше "Київстару" дозволили поглинути сервіс онлайн-бронювання ліків Tabletki.uа. Антимонопольний комітет (АМКУ) схвалив третю заявку на купівлю платформи, яку телеком-гігант подав 7 липня минулого року.