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"Київстар" купив український хмарний провайдер за $50 млн: розкрито деталі угоди

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Ілюстрація - магазин Київстар
"Київстар" заплатив 2,28 млрд грн за GigaCloud. Ілюстраційне зображення. Джерело: Getty Images

Група компаній Kyivstar Group Ltd., якій належить мобільний оператор "Київстар", придбав українського постачальника хмарної інфраструктури GigaCloud. Загальна вартість угоди становить до 2,28 млрд грн (близько $50 мільйонів).

Про це повідомили у мобільному операторі. Це стало можливим після того, як Антимонопольний комітет України (АМКУ) висунув специфічні вимоги, зокрема щодо забезпечення доступності хмарних послуг GigaCloud окремо від телеком-пакетів оператора.

Що відомо про GigaCloud

GigaCloud працює на ринку з 2016 року та обслуговує понад 1800 корпоративних клієнтів. Згідно з внутрішньою звітністю компанії, за підсумками 2025 року її дохід склав приблизно $14 млн, а EBITDA (операційний прибуток компанії до вирахування відсотків за кредитами, податків, а також зносу та амортизації активів) – $4,7 млн (рентабельність за цим показником – близько 34%).

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Але у "Київстарі" очікують, що транзакція одразу позитивно позначиться на прибутку та вільних грошових потоках групи.

Параметри угоди

  • Базова вартість придбання компанії – $41 млн.
  • Відкладені боргові зобов'язання – до $4 млн.
  • Виплати, прив'язані до досягнення операційних результатів – близько $3 млн.
  • Компенсація здійснюваних капітальних витрат – до $2 млн.
  • Мотиваційна частина, що залежатиме від реалізації планів капітальних інвестицій та майбутніх фінансових показників – понад $5 млн.

Навіщо це "Київстару"

Стратегічна мета угоди – створити інтегровану екосистему для корпоративних клієнтів, об'єднавши мобільний зв'язок, фіксовану телеком-інфраструктуру, хмарні сервіси та рішення з кібербезпеки. Також угода створить платформу для розвитку вітчизняних суверенних хмарних рішень та розробки сервісів на базі штучного інтелекту.

"GigaCloud приносить до "Київстару" добре розвинений хмарний бізнес, інженерну експертизу, можливості для досліджень і розробок та досвідчену команду", – зазначив президент Kyivstar Group Олександр Комаров.

Як далі працюватиме GigaCloud

  • Компанія функціонуватиме як окремий бізнес-підрозділ у складі Kyivstar Group.
  • Зберігаються бренд, керівний склад та чинні засновники на своїх посадах.
  • Усі чинні договори з клієнтами, commercial terms та стандарти обслуговування (SLA) залишаються без змін.

Остаточне закриття угоди відбудеться після виконання стандартних юридичних та регуляторних процедур.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше "Київстару" дозволили поглинути сервіс онлайн-бронювання ліків Tabletki.uа. Антимонопольний комітет (АМКУ) схвалив третю заявку на купівлю платформи, яку телеком-гігант подав 7 липня минулого року.

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