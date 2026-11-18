Кіпрська компанія Shatro Engineering під керівництвом київського девелопера Максима Онуфрієва виконувала будівельне замовлення для ARETI International Group. Її заснував Ігор Макаров – колишній власник міжнародної газової групи ITERA, російські активи якої у 2013 році придбала державна компанія "Роснефть". На сайті українського підрядника кіпрський об'єкт досі називається "Офіс ITERA"".

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Про це йдеться в розслідуванні "РБК-Україна". Журналісти вивчили відкриті реєстри, судові рішення та портфоліо будівельної компанії.

Який бізнес пов'язує українського девелопера з "Роснефтью"

За даними розслідування, компанія Онуфрієва спроєктувала офісний центр площею 320 кв. м у Лімасолі на Кіпрі та супроводжувала його будівництво. Замовником була ARETI International Group, заснована Макаровим.

У російськомовній версії портфоліо Shatro об'єкт названо "Офіс ITERA". На офіційному сайті компанії Онуфрієв вказаний як генеральний директор Shatro Engineering.

Зв'язок цієї історії з російським бізнесом веде до попередньої діяльності Макарова. У 1992 році він заснував ту саму групу ITERA, яка стала одним із великих гравців російського газового ринку.

У 2012 році"Роснефть" і структури ITERA домовилися про стратегічне партнерство. У його межах російська державна компанія отримала контрольний пакет газового бізнесу. У липні 2013-го "Роснефть" викупила решту 49% ITERA Oil and Gas Company за $2,9 млрд і стала власником 100% цієї структури.

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У 2015 році Макаров заснував на Кіпрі ARETI International Group. На офіційному сайті компанії сказано, що після продажу російських нафтогазових активів він зосередився на інших напрямах бізнесу. ARETI також заявляє, що не має бізнес-інтересів або афілійованих компаній у Росії. Це, ймовірно, робиться для уникнення санкцій.

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Які ще закордонні проєкти пов'язують із "Шатро"

У портфоліо компанії Онуфрієва журналісти виявили ще один кіпрський проєкт – комп'ютерний клуб HLC Esports Club площею 436 кв. м, створений для турнірного оператора RelogMedia. За даними розслідування, RelogMedia зареєстрована в сербському Белграді, але продовжує працювати з російською аудиторією та допускати російські команди до своїх змагань. Видання також звернуло увагу на зв'язки оператора з російським беттинговим бізнесом.

Shatro Engineering також згадується серед учасників або резидентів кіпрського ділового об'єднання Cyprus Business Club. У тому самому переліку є фінансова група Wise Wolves Group, яку очолює колишній директор казначейства російської компанії RUSAL Сергій Стопневич.

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Онуфрієв переоформлював частки в українських компаніях

У розслідуванні також ідеться про зміни у власності українських підприємств, пов'язаних із девелопером. У січні 2025 року Онуфрієв передав доньці 100% статутного капіталу ТОВ "ШАТРО ІНТЕРІОР КОНСТРАКШН".

У червні 2026 року він вийшов зі складу засновників ТОВ "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙДИНГ". Новим власником і керівником компанії став Олександр Лавков. За даними видання, подібні зміни відбулися й в інших пов'язаних структурах, зокрема "Шатро Груп" та "Ю Сі Ті Груп".

Станом на листопад 2026 року Максим Онуфрієв не перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Пов'язані з ним українські підприємства продовжують працювати.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у відомих фінансових компаніях в Україні знайшли російських слід. Приводом для перевірки Нацбанком стала публікація відповідних журналістських розслідувань.