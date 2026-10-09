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Кияни тікають від блекаутів у це місто України: ціни на житло вже злетіли на 40%

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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Ілюстрація - ключі від нового житла
Кияни масово орендують квартири в Трускавці. Ілюстраційне зображення. Джерело: Freepik

Трускавець – популярний і один з найвідоміших українських курортів. Але навіть це не пояснює різке зростання цін на ринку довгострокової оренди житла – аж до 40%. Причиною ажіотажу став масовий переїзд киян на зимовий період.

Про це повідомляє "Главком". Зазначається, що на цьому тлі попит на оренду житла різко зріс – кількість потенційних орендарів у 5-10 разів перевищує кількість вільних квартир.

За словами місцевого рієлтора Дмитра Щудла, саме мешканці столиці наразі формують найбільший попит. Якщо квартира має належний стан, якісний ремонт, меблі та побутову техніку, орендарів для неї знаходять за один-два дні.

"Найбільший попит зараз від людей, які переїжджають до Трускавця з Києва на зимовий період, на пів року", – розповів Дмитро Щудло.

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Тож на цьому тлі ситуація на ринку житла суттєво змінилася. Тож, станом вже на початок жовтня:

  • вартість оренди зросла на 20-40% залежно від розташування та стану житла;
  • однокімнатні квартири пропонують у середньому за 10-18 тис. грн/міс;
  • а помешкання з якісним сучасним ремонтом коштують від 20 тис. грн/міс. та сягають 25 тис. грн/міс. і більше (за наявності індивідуального опалення, паркінгу тощо).

За даними платформи ЛУН, на ринку довгострокової оренди Трускавця представлено лише 20 квартир. Найдешевші варіанти з базовими зручностями стартують від 10-11 тис. грн/міс., тоді як ціна найдорожчих пропозицій перевищує 36 тис. грн/міс.

Слід зазначити, що Трускавець відомий своїми цілющими мінеральними джерелами, але як місце для "зимівлі" він приваблює не лише своїми курортними об'єктами. Місто розташоване у відносно спокійному регіоні, а також має сучасну інфраструктуру і оточене зеленою зоною з м'яким кліматом.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, на заході України різко скоротилася пропозиція житла, в Ужгороді вільних квартир практично немає, в Івано-Франківську на один варіант претендують до 25-30 людей, а у Львові найдешевше житло розбирають найшвидше. Якщо взимку через безпекову та енергетичну ситуацію почнеться нова хвиля переїздів, дефіцит може посилитися, а ціни – знову піти вгору.

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