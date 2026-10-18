Квартири за мільйони, Mercedes і будинок за $550 тисяч: НАБУ завершило розслідування щодо Стефанішиної

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо Ольги Стефанішиної, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн. За версією слідства, вона набула дві квартири в Києві, оформлені на подругу, та 7 млн грн готівки, хоча її офіційні доходи не відповідали вартості цих активів. Також правоохоронці встановили, що експосадовиця вела переговори про купівлю будинку під Києвом за 550 тис. доларів, а в її деклараціях, на думку слідства, не було належно відображено користування квартирою матері та автомобілем Mercedes-Benz, оформленим на підлеглого.

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Про це йдеться у відповідних заключеннях правоохоронців. За інформацією антикорупційних органів, 15 жовтня прокурор ухвалив рішення про завершення слідчих дій, після чого матеріали кримінального провадження відкрили стороні захисту для ознайомлення.

НАБУ та САП розслідували обставини, що стосуються 2024-2025 років. Саме в цей період, як стверджують правоохоронці, Стефанішина могла отримати у своє розпорядження майно та кошти, законне походження яких не підтверджувалося встановленими слідством доходами. Загальна сума ймовірного незаконного збагачення, зазначена антикорупційними органами, перевищує 13,9 млн грн.

Окремий епізод кримінального провадження пов'язаний із деклараціями посадовиці. Слідчі вважають, що в них не було належним чином відображено відомості про користування певною нерухомістю та автомобілем, зареєстрованими на третіх осіб.

Дві квартири у "Файна Таун": що встановило слідство

Одним із центральних епізодів справи стали дві квартири в київському житловому комплексі "Файна Таун". За інформацією правоохоронців, у 2024-2025 роках Стефанішина могла фактично набути ці помешкання, однак юридично нерухомість була оформлена на її близьку подругу.

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У повідомленні, яке наводять медіа, вартість двох квартир становить 6,9 млн грн. Водночас в окремих публікаціях про цю справу фігурує оцінка майже 11 млн грн. Суть претензій слідства полягає не лише у вартості квартир, а й у тому, кому вони фактично належали та хто міг ними розпоряджатися.

Окрім нерухомості, антикорупційні органи досліджували походження значної суми готівки. За версією слідства, Стефанішина набула близько 7 млн грн готівкових коштів, частина яких згодом могла бути використана для ремонту квартир у "Файна Таун".

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Будинок під Києвом за $550 тисяч

Ще одним епізодом розслідування стали переговори щодо придбання заміського будинку поблизу Києва. За даними НАБУ та САП, вартість об'єкта становила приблизно $550 тис. Як стверджують правоохоронці, передбачалася комбінована схема розрахунку, частину вартості планували сплатити готівкою, а решту – передачею іншої нерухомості.

Зокрема, йшлося про 250 тис. доларів готівкою та дві квартири у столичному житловому комплексі "Файна Таун". Проте, за інформацією слідства, угоду так і не завершили. Правоохоронці припускають, що відмова від придбання будинку могла бути пов'язана з призначенням Стефанішиної на дипломатичну посаду за кордоном.

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Окрему увагу антикорупційні органи приділили фінансовому становищу колишньої урядовиці. За даними слідства, від початку 2024 року до середини 2025-го її офіційні доходи становили приблизно 3,7 млн грн. Водночас, лише з банківських рахунків Стефанішиної за цей період було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

Тобто зафіксовані витрати з рахунків перевищували зазначені доходи приблизно на 500 тис. грн. Правоохоронці вважають, що загальна вартість активів, які могла набути підозрювана, не відповідала її законним фінансовим можливостям.

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Квартира матері та Mercedes підлеглого

Крім підозри в незаконному збагаченні, слідство перевіряло обставини користування майном, яке було зареєстроване на інших людей. За даними НАБУ, йдеться про квартиру в столичному житловому комплексі бізнес-класу "Львівська площа" та автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d.

Квартира офіційно зареєстрована на матір Стефанішиної, а власником автомобіля в документах зазначений її підлеглий. Слідчі стверджують, що колишня урядовиця користувалася цими активами в різні періоди, однак відповідні відомості не були належним чином відображені в деклараціях.

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Для антикорупційного законодавства важливим є не лише формальне право власності на майно. За певних умов посадовці зобов'язані декларувати також нерухомість і транспортні засоби, якими користуються, навіть якщо вони зареєстровані на інших осіб.

Стефанішина раніше публічно коментувала претензії антикорупційних органів і не погоджувалася з частиною висновків слідства. Зокрема, в інтерв'ю медіа вона заявила, що факт користування квартирою у житловому комплексі "Львівська площа" був задекларований.

За її словами, розбіжності зі слідством стосуються періоду, за який відповідну інформацію потрібно було зазначити. Подібну позицію експосадовиця висловила і щодо Mercedes-Benz, оформленого на її помічника. Також Стефанішина заперечила свою причетність до двох квартир у ЖК "Файна Таун".

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Які посади обіймала Стефанішина

Про підозру Ользі Стефанішиній повідомили у серпні 2026 року. За інформацією НАБУ, провадження стосується статті 368-5 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення, а також частини другої статті 366-2 – декларування недостовірної інформації.

До цього Стефанішина обіймала низку високих державних посад. Із 2020 року вона працювала віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У 2024-2025 роках також очолювала Міністерство юстиції.

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Згодом перейшла на дипломатичну роботу. У серпні 2025 року її призначили послом України у Сполучених Штатах Америки. На цій посаді вона відповідала за дипломатичне представництво України та розвиток співпраці зі США. У серпні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення з посади посла.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, НАБУ і САП повідомили нові підозри посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії у справі про вимагання неправомірної вигоди за безперешкодне постачання дронів. За даними слідства, йдеться про хабар у розмірі 1 млн доларів, який вимагали від виробника безпілотників.