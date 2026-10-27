Квартири в Україні різко змінилися в ціні: скільки тепер коштує житло

У жовтні 2026 року найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонують у Львові – за медіанною ціною $75,5 тис., тоді як у Запоріжжі вони коштують лише $16,5 тис. Двокімнатна квартира у Львові обійдеться приблизно у $108 тис., трикімнатна в Києві – у $146 тис., а приватний будинок у столиці – у $225 тис, водночас за останні пів року ціни на квартири в Києві знизилися в усіх сегментах.

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Про це свідчать дані профільного порталу для пошуку нерухомості. Найдорожчі квартири традиційно пропонують у західних регіонах і столиці. Проте найбільше річне подорожчання фіксують не завжди в містах із найвищими цінами.

Де найдорожчі однокімнатні квартири в Україні

У жовтні 2026 року найвища медіанна ціна однокімнатної квартири зафіксована у Львові – $75,5 тис. За рік показник зріс на 14%. Друге місце посідає Ужгород, де таке житло коштує близько $68,5 тис., що на 12% більше, ніж роком раніше.

Київ опинився на третьому місці з медіанною ціною $67 тис. За рік столичні однокімнатні квартири подорожчали лише на 1%. Таким чином, столиця втратила лідерство за вартістю цього типу житла, восени 2025 року саме Київ очолював рейтинг із показником $65 тис.

Водночас найшвидше однокімнатні квартири дорожчали в інших містах. У Луцьку їхня медіанна ціна за рік збільшилася на 30% – до $62,7 тис. У Вінниці та Івано-Франківську зростання становило по 24%, до $57 тис. і $48,8 тис. відповідно. У Тернополі ціни підвищилися на 21% – до $51,7 тис.

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Динаміка останніх шести місяців також відрізняється залежно від регіону. У Луцьку однокімнатні квартири подорожчали на 16%, в Івано-Франківську – на 18%, у Черкасах – на 11%. Натомість у Києві медіанна ціна за цей період знизилася на 6%, а в Ужгороді – на 2%.

Найбільш доступні за абсолютною вартістю однокімнатні квартири пропонують у східних і південних містах. У Харкові медіанна ціна становить $24 тис., у Сумах – $23,5 тис., у Миколаєві – $21,9 тис., а в Запоріжжі – $16,5 тис.

При цьому навіть у цих містах річна динаміка переважно позитивна, у Харкові та Сумах ціни зросли на 7%, у Миколаєві – на 10%. У Дніпрі вартість однокімнатних квартир за рік не змінилася й становить $35 тис. Різниця між найдорожчим і найдешевшим містом залишається значною.

Головні історії дня

Медіанна ціна однокімнатної квартири у Львові приблизно у 4,6 раза перевищує показник Запоріжжя. Роком раніше співвідношення між Києвом, який тоді був найдорожчим, і Запоріжжям становило близько чотирьох разів.

Двокімнатні квартири: Львів випередив Київ

У сегменті двокімнатних квартир Львів також посів перше місце за медіанною ціною. У жовтні 2026 року вона становить $108 тис. У Києві аналогічне житло коштує близько $98 тис. Рік тому ситуація була іншою, столиця очолювала рейтинг із показником $100 тис., а Львів перебував на третьому місці після Ужгорода.

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За рік двокімнатні квартири у Львові подорожчали на 15%. У Києві, навпаки, вони подешевшали на 7%. Особливо помітним зниження було протягом останніх шести місяців, медіанна ціна столичних двокімнатних квартир скоротилася на 12%. Зазначається, що це найвиразніше піврічне падіння в цьому сегменті серед наведених міст.

В інших обласних центрах двокімнатне житло продовжувало дорожчати. В Івано-Франківську та Житомирі річне зростання становило по 19% – до $68 тис. і $66,9 тис. відповідно. У Тернополі ціни підвищилися на 18%, до $77 тис., а в Кропивницькому – на 17%, до $49,3 тис. У Вінниці медіанна вартість зросла на 14% – до $79,8 тис.

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У прифронтових містах ціни помітно нижчі. У Харкові двокімнатна квартира коштує в середньому за медіанним показником $38 тис., у Сумах – $34,5 тис., а в Запоріжжі – $24,5 тис. За рік ціни в Харкові збільшилися на 3%, у Запоріжжі – на 7%, у Сумах – на 11%. У Дніпрі медіанна ціна двокімнатного житла зросла на 5% і становить $46 тис.

Трикімнатні квартири – Київ утримує першість

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, у сегменті трикімнатного житла найдорожчим містом залишається Київ. Медіанна ціна такої квартири в столиці становить $146 тис. Водночас за рік вона знизилася на 3%, а за останні шість місяців – на 9%.

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Львів майже наздогнав столицю. Трикімнатні квартири тут коштують близько $143 тис., а за рік їхня медіанна ціна зросла на 19%. Через різноспрямовану динаміку різниця між Києвом і Львовом скоротилася до $3 тис. Третє місце за вартістю трикімнатних квартир посідає Ужгород із медіанною ціною $120 тис. Далі йдуть Чернівці, де показник становить $109 тис., і Вінниця – $92 тис.

Найшвидше за рік трикімнатні квартири дорожчали в низці західних і центральних міст. У Тернополі зростання становило 24%, у Черкасах – 16%, у Кропивницькому та Івано-Франківську – по 14%, у Вінниці – 13%. Водночас, у деяких містах ціни практично не змінилися.

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У Харкові медіанна вартість трикімнатної квартири залишилася на рівні $50 тис., у Дніпрі – $60 тис., у Чернігові – $59 тис. У Миколаєві зафіксовано невелике зниження на 1% – до $42 тис.

Найдешевші трикімнатні квартири серед наведених обласних центрів пропонують у Запоріжжі – за медіанною ціною $34,7 тис. Таким чином, житло такого типу в Києві коштує приблизно у 4,2 раза дорожче. Роком раніше різниця між столицею та Запоріжжям була ще більшою – близько 4,5 раза.

Приватні будинки: найдорожчі в Києві та Львові

На вторинному ринку приватних будинків географія цін дещо відрізняється від ситуації з квартирами. За медіанною вартістю всього будинку лідирує Київ – $225 тис. Львів наблизився до столиці з показником $220 тис.

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На третьому місці перебуває Ужгород, де медіанна ціна приватного будинку становить $170 тис. Далі розташувалися Одеса з показником $160 тис. і Чернівці – $145 тис.

За межами обласних центрів будинки коштують суттєво дешевше. У Київській області медіанна ціна становить $120 тис., у Львівській – $98 тис., в Одеській – $70 тис. Отже, вартість будинку в обласному центрі може більш ніж удвічі перевищувати показник решти області.

Водночас найдорожчі міста не завжди демонструють найшвидше зростання. За рік медіанна ціна приватних будинків у Києві збільшилася на 13%, у Львові – на 5%, а в Ужгороді – на 3%.

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Натомість у Тернополі будинки подорожчали на 28%, у Житомирі – на 23%, а в Харкові – на 21%. Це означає, що в окремих містах із нижчою початковою вартістю нерухомості ціни можуть зростати значно швидше, ніж у традиційно дорогих локаціях.

Водночас не всюди зафіксовано зростання. У Дніпрі медіанна ціна приватного будинку за рік знизилася на 5% – до $52 тис. У Чернігові падіння становило 10%, до $28,8 тис. Серед наведених обласних центрів це єдині міста, де зафіксовано річне зниження вартості будинків.

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Скільки років потрібно збирати на однокімнатну квартиру

Висока або низька ціна житла сама по собі не показує, наскільки воно доступне для місцевих мешканців. Щоб оцінити співвідношення вартості нерухомості та доходів, ЛУН спільно з Work.ua розраховують індекс доступності. Він показує, скільки років потрібно відкладати повну медіанну зарплату в конкретному місті, щоб накопичити на квартиру за медіанною ціною.

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За даними на жовтень 2026 року, найменш доступними відносно місцевих зарплат залишаються однокімнатні квартири у Львові та Луцьку. Для їх придбання необхідно накопичити суму, еквівалентну 8,7 річної зарплати.

В Ужгороді цей показник становить 8,4 року, у Чернівцях – 8,2 року, у Вінниці – 7,8 року. У Києві для придбання однокімнатної квартири потрібно 6,7 річної зарплати. Тобто, попри високі абсолютні ціни, столиця за цим показником поступається Львову, Луцьку, Ужгороду, Чернівцям і Вінниці.

За рік індекс доступності поліпшився в низці міст. У Києві кількість річних зарплат, необхідних для купівлі однокімнатної квартири, скоротилася на 12%. У Чернігові показник знизився на 15%, у Дніпрі – на 10%, у Житомирі – на 8%.

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Натомість у містах, де квартири дорожчали найшвидше, житло ставало менш доступним відносно зарплат. У Вінниці індекс погіршився на 15%, у Луцьку – на 14%, в Івано-Франківську – на 13%, а в Полтаві – на 9%.

Найменше років повної місцевої зарплати потрібно для придбання однокімнатної квартири в Запоріжжі – 2,5 року. У Харкові та Миколаєві показник становить по 3,3 року, у Сумах – 3,9 року.

Однак нижча вартість житла відносно зарплат у цих містах не відображає всіх ризиків. Безпекова ситуація, близькість до зони бойових дій, можливі пошкодження нерухомості та інші місцеві обставини також можуть впливати на рішення про купівлю.

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Що відбувається з ринком нерухомості Києва

Осінь 2026 року столичний ринок вторинного житла зустрічає в умовах підвищеної невизначеності. Регулярні російські обстріли, перебої з електропостачанням і очікування складного опалювального сезону створюють додаткові чинники, які можуть враховувати покупці та продавці.

За даними ЛУН, за останні шість місяців медіанні ціни в Києві знизилися в усіх трьох сегментах квартир. Найпомітніше падіння відбулося у двокімнатному житлі – на 12%. Трикімнатні квартири подешевшали на 9%, а однокімнатні – на 6%.

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Річна динаміка також демонструє різницю між типами житла. Однокімнатні квартири в столиці додали лише 1% і коштують $67 тис. Двокімнатні подешевшали на 7%, до $98 тис., а трикімнатні – на 3%, до $146 тис.

При цьому зниження столичних цін не означає, що Київ перестав бути одним із найдорожчих ринків країни. За вартістю трикімнатних квартир він зберігає перше місце, а за ціною приватних будинків також очолює рейтинг. Водночас у сегментах одно- та двокімнатних квартир столицю вже випереджає Львів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у жовтні 2026 року оренда житла в столиці пішла на спад. Тепер оренда однокімнатної квартири в Києві коштує медіанно 17 тис. грн на місяць, двокімнатної – 25 тис. грн, а трикімнатної – 38,3 тис. грн. Найдешевше однокімнатне житло пропонують у Деснянському районі – за 9 тис. грн, тоді як на Печерську медіанна ставка сягає 35 тис. грн.