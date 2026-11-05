Квартири в цьому місті стрімко дорожчають: скільки тепер коштує власне житло

У Чернівцях однокімнатні квартири на вторинному ринку за рік подорожчали на 15% – до $62 тис., двокімнатні коштують $85 тис., а трикімнатні – $109 тис., тоді як приватні будинки зросли в ціні до $145 тис. На придбання однокімнатного житла потрібно накопичувати 8,2 року середньої зарплати, а для касира цей термін становить близько 10,4 року, якщо відкладати весь заробіток.

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Про це йдеться в аналітиці профільного порталу для пошуку нерухомості. Найбільше за останній рік подорожчали однокімнатні квартири. У листопаді 2025 року медіанна вартість такого житла становила $54 тис.

Наразі вона досягла $62 тис. Таким чином, за рік ціна збільшилася на 15%, або приблизно на $8 тис. Двокімнатні квартири також продемонстрували суттєве зростання вартості. За рік їхня медіанна ціна підвищилася на 10% і становить $85 тис. Трикімнатне житло подорожчало на 9% – до $109 тис.

Отже, зростання цін охопило всі основні категорії квартир на вторинному ринку Чернівців. При цьому саме невеликі квартири демонструють найбільш помітне подорожчання, що може свідчити про стабільний попит на житло з відносно нижчою вартістю придбання. За даними, динаміка цін упродовж останнього року виглядає так:

<span>однокімнатні квартири – з $54 тис. до $62 тис., зростання на 15%;

<span>двокімнатні квартири – медіанна вартість $85 тис., зростання на 10%;

<span>трикімнатні квартири – медіанна вартість $109 тис., зростання на 9%.

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Наскільки подорожчало житло за останні пів року

Зростання цін на нерухомість у Чернівцях помітне не лише в річному вимірі. За останні шість місяців однокімнатні квартири подорожчали на 6,9%. Якщо у травні 2026 року медіанна вартість такого житла становила $58 тис., то на початку листопада вона досягла $62 тис. Водночас протягом останнього місяця ціна залишалася практично незмінною.

За інформацією, за останні шість місяців вартість квадратного метра квартир на вторинному ринку Чернівців у доларовому еквіваленті збільшилася на 4%. Одним із чинників, які підтримують попит на нерухомість у західних регіонах України, є відносно безпечніша ситуація порівняно з прифронтовими територіями.

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Зазначається, що це впливає на інтерес до житла з боку покупців, які розглядають можливість переїзду або придбання нерухомості для довгострокового проживання. Водночас, стабільний попит на квартири за умов обмеженої купівельної спроможності населення створює додаткові виклики для тих, хто планує купувати власне житло за рахунок заробітної плати.

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Скільки років потрібно збирати на квартиру в Чернівцях

Зростання вартості нерухомості впливає не лише на загальні витрати покупців, а й на доступність житла. За розрахунками на основі зарплатної статистики, для придбання однокімнатної квартири в Чернівцях необхідно накопичити суму, еквівалентну 8,2 року середньої заробітної плати.

Рік тому цей показник становив 7,6 року. Таким чином, термін накопичення збільшився на 0,6 року, або приблизно на сім місяців. Квартири дорожчали швидше, ніж змінювалася розрахункова купівельна спроможність зарплати.

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У результаті навіть за умови повного відкладання доходів придбання власного житла потребує більше часу. При цьому термін накопичення коштів суттєво залежить від професії та рівня заробітку, за розрахунками:

продавцю-консультанту потрібно приблизно 9,9 року;

касиру – близько 10,4 року;

водію – 6,9 року;

менеджеру з продажу – 6,8 року.

Таким чином, представникам професій із нижчими зарплатами доведеться накопичувати на квартиру значно довше. Для касира цей термін перевищує десять років, тоді як менеджер із продажу за відповідного рівня доходу може досягти необхідної суми приблизно за сім років.

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Водночас, ці розрахунки є умовними. Вони передбачають, що людина відкладає весь заробіток і не витрачає кошти на харчування, оренду житла, комунальні послуги, транспорт та інші повсякденні потреби. Крім того, такі оцінки не враховують інфляцію, можливі зміни заробітної плати, коливання валютного курсу та подальше подорожчання нерухомості. Тому реальний термін накопичення коштів може бути значно більшим.

Скільки коштують приватні будинки в Чернівцях

Зростання вартості нерухомості торкнулося не лише квартир, а й приватних будинків. На вторинному ринку Чернівців медіанна ціна такого житла станом на початок листопада 2026 року становить $145 тис.

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За рік приватні будинки подорожчали на 14,3%. У листопаді 2025 року їхня медіанна вартість становила $127 тис., а зараз досягла $145 тис. Таким чином, за дванадцять місяців ціна збільшилася приблизно на $18 тис. За останні шість місяців будинки також додали у вартості. Якщо раніше медіанна ціна становила $140 тис., то наразі вона досягла $145 тис. Зростання за цей період склало 3,6%.

Приватне житло залишається значно дорожчим за квартири. Зокрема, медіанна вартість будинку в Чернівцях приблизно на $83 тис. перевищує ціну однокімнатної квартири. Водночас фактична ціна будинку може значно відрізнятися залежно від площі, земельної ділянки, району розташування та технічного стану.

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Чернівці залишаються одним із дорогих міст для купівлі житла

За вартістю квартир на вторинному ринку Чернівці входять до числа відносно дорогих обласних центрів України. Водночас ціни в місті нижчі, ніж у деяких інших популярних для придбання нерухомості регіонах. За даними за жовтень 2026 року, медіанні ціни однокімнатних квартир у різних містах становили:

Львів – близько $76 тис.;

Ужгород – $67,9 тис.;

Київ – $67 тис.;

Чернівці – приблизно $62,7 тис.

Таким чином, Чернівці поступаються за вартістю однокімнатного житла Львову, Ужгороду та столиці. Проте це не означає, що квартири в місті є доступними для більшості покупців. Зростання цін на тлі обмежених можливостей накопичення коштів продовжує ускладнювати придбання власного житла.

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Водночас дорожчає і нерухомість у новобудовах. За даними на кінець жовтня 2026 року, середня мінімальна ціна квадратного метра в нових житлових комплексах Чернівців становила:

економклас – 43,6 тис. грн;

комфортклас – 55,5 тис. грн.

Отже, підвищення вартості спостерігається як на вторинному, так і на первинному ринку житла. Зазначається, що це створює додаткове навантаження на потенційних покупців, які розглядають придбання квартири як за власні заощадження, так і за допомогою кредитування.

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