У Києві у 2026 році знижується вартість довгострокової оренди квартир – найбільше у Печерському районі, де ціни за рік впали на 19%, а також у Шевченківському (-14%) та Голосіївському (-10%). Водночас купівля житла переважно дорожчає: найсуттєвіше зростання зафіксували на Печерську (+6%), а найдоступніші однокімнатні квартири пропонують у Деснянському районі – від 1,9 млн грн.

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Команда OLX Нерухомість проаналізувала медіанні ціни на оренду та купівлю однокімнатних квартир у різних районах столиці станом на листопад 2026 року. Дані показують, де житло коштує найменше, скільки доведеться платити за квартиру на лівому та правому берегах і як змінилися ціни порівняно з минулим роком.

Оренда квартир у Києві: де можна знайти найдешевше житло

Лівий берег столиці справді залишається одним із найбільш доступних варіантів для тих, хто шукає однокімнатну квартиру в довгострокову оренду. Водночас, навіть у межах цієї частини міста вартість житла помітно відрізняється залежно від району.

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру у Деснянському районі. У листопаді 2026 року медіанна ціна тут становила 8,5 тис. грн на місяць. Зазначається, що це найнижчий показник серед усіх районів Києва, які проаналізували фахівці.

Трохи дорожче обійдеться оренда у Дніпровському районі, де медіанна вартість становить 12 тис. грн. У Дарницькому районі за однокімнатну квартиру доведеться платити в середньому 14 тис. грн на місяць.

Район Оренда на місяць Деснянський 8 500 грн Дніпровський 12 000 грн Дарницький 14 000 грн

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На правому березі ціновий діапазон значно ширший. Найдоступнішим тут є Святошинський район, де медіанна орендна ставка становить 13 тис. грн, це лише на 1 тис. грн більше, ніж у Дарницькому районі, який розташований на лівому березі.

У низці районів вартість оренди вже суттєво вища. Зокрема, в Оболонському районі медіанна ціна становить 14 тис. грн, а в Солом'янському – 14,9 тис. грн на місяць. За квартиру в Подільському та Голосіївському районах доведеться платити в середньому по 18 тис. грн, а у Шевченківському – 19 тис. грн.

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Найдорожчим районом столиці для оренди однокімнатного житла залишається Печерський. У листопаді медіанна вартість тут сягнула 34 тис. грн на місяць. Таким чином, оренда квартири в цьому районі коштує вчетверо дорожче, ніж у Деснянському.

Район Оренда на місяць Святошинський 13 000 грн Оболонський 14 000 грн Солом'янський 14 900 грн Голосіївський 18 000 грн Подільський 18 000 грн Шевченківський 19 000 грн Печерський 34 000 грн

Отже, твердження, що лівий берег завжди дешевший, не зовсім відповідає реальній ситуації. Наприклад, оренда однокімнатної квартири в Святошинському районі обійдеться дешевше, ніж у Дарницькому, а різниця між деякими районами двох берегів взагалі мінімальна.

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Як змінилися ціни на оренду за рік

У 2026 році орендний ринок Києва демонстрував переважно тенденцію до зниження цін. Найпомітніше це відбулося в районах, які раніше традиційно мали високі орендні ставки. Найбільше подешевшала оренда однокімнатних квартир у Печерському районі. За рік медіанна вартість знизилася на 19% – із 42 тис. грн у 2025 році до 34 тис. грн у листопаді 2026-го.

У Шевченківському районі ціни скоротилися на 14%, до 19 тис. грн, а у Голосіївському – на 10%, до 18 тис. грн. На лівому березі зміни були менш значними. У Дарницькому районі оренда подешевшала на 7% – з 15 тис. до 14 тис. грн. У Деснянському зниження становило 6%, медіанна вартість скоротилася з 9 тис. до 8,5 тис. грн. У Дніпровському районі ціна за рік залишилася без змін.

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Водночас, у двох районах столиці зафіксували зростання орендних ставок. У Подільському районі медіанна вартість збільшилася на 6%, а у Святошинському – на 8%. Таким чином, річна динаміка оренди не залежала виключно від розташування району на тому чи іншому березі Дніпра.

Безпека, інфраструктура та транспорт: що впливає на вибір району

Ціна квартири – не єдиний критерій, яким керуються орендарі та покупці житла в Києві. В умовах війни особливого значення набули безпека, можливість користуватися укриттями, автономність будинку, наявність резервного живлення, а також доступність транспорту та основної інфраструктури.

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Безпекова ситуація може впливати на попит і, відповідно, на вартість нерухомості. Водночас вона не завжди прямо визначає ціну. Наприклад, Шевченківський район, попри значні безпекові ризики, залишається одним із дорогих районів столиці для оренди житла.

На вибір квартири також впливають звичні для ринку фактори: близькість метро, ​​зручність транспортних розв'язок, магазини, медичні заклади, школи, дитячі садки та інші об'єкти, необхідні для повсякденного життя. Важливими залишаються тип будинку, його стан, поверх, площа квартири та якість ремонту.

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У нинішніх умовах покупці й орендарі дедалі частіше звертають увагу й на можливість автономного функціонування житла. Наявність генератора, резервного освітлення, альтернативного опалення, стабільного водопостачання та інтернету може стати перевагою, яка впливає на рішення щодо конкретної квартири.

Тому навіть у межах одного району пропозиції можуть суттєво відрізнятися за ціною. Дві однокімнатні квартири з однаковою площею можуть мати різну вартість через стан будинку, розташування, ремонт, наявність необхідної інфраструктури та додаткових умов для комфортного проживання.

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Купівля квартири у Києві: найдешевші варіанти не лише на лівому березі

Якщо у сегменті оренди лівий берег має більш очевидну цінову перевагу, то на ринку купівлі однокімнатних квартир ситуація дещо інша. Найдоступніші пропозиції справді зосереджені переважно в окремих районах лівобережної частини столиці, однак серед районів із відносно невисокими цінами є й правобережні локації.

У листопаді 2026 року найнижчу медіанну вартість однокімнатної квартири зафіксували у Деснянському районі – 1,9 млн грн. Зазначається, що це найдоступніший показник серед районів Києва, які потрапили до дослідження.

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Водночас за ціновим рівнем одразу за ним розташувалися райони правого берега. У Святошинському районі медіанна вартість однокімнатної квартири становила 2,3 млн грн, у Солом'янському – 2,6 млн грн, а в Оболонському – 2,7 млн грн.

На рівні 2,7 млн грн перебувала й медіанна ціна житла у Дніпровському районі. У Дарницькому однокімнатна квартира коштувала вже 2,8 млн грн.

Район Вартість квартири Деснянський 1,9 млн грн Святошинський 2,3 млн грн Солом'янський 2,6 млн грн Оболонський 2,7 млн грн Дніпровський 2,7 млн грн Дарницький 2,8 млн грн Голосіївський 3,5 млн грн Подільський 3,5 млн грн Шевченківський 4,1 млн грн Печерський 6,9 млн грн

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У Голосіївському та Подільському районах медіанна вартість однокімнатної квартири становила 3,5 млн грн. У Шевченківському районі ціна була вже вищою – 4,1 млн грн.

Найдорожчим районом для купівлі житла залишається Печерський. Медіанна вартість однокімнатної квартири тут у листопаді становила майже 6,9 млн грн, це приблизно у 3,5 раза більше, ніж у Деснянському районі, де можна знайти найдоступніші пропозиції.

Як за рік змінилася вартість квартир для купівлі

На відміну від орендного ринку, у сегменті купівлі житла в Києві у 2026 році переважала тенденція до подорожчання. У більшості районів столиці медіанні ціни на однокімнатні квартири зросли, хоча динаміка відрізнялася залежно від локації.

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Найбільше зростання зафіксували у Печерському районі – на 6%. Деснянський район подорожчав на 5%, Оболонський – на 4%, а Святошинський – на 3%. В інших районах зростання було помірнішим. Водночас у трьох локаціях столиці медіанні ціни на однокімнатні квартири за рік знизилися. Найбільше падіння відбулося у Солом'янському районі – на 5%. У Шевченківському вартість скоротилася на 2%, а в Дарницькому – на 1%.

Лівий берег справді залишається одним із доступніших варіантів для тих, хто шукає квартиру в Києві, особливо якщо йдеться про Деснянський район. Саме тут зафіксували найнижчі медіанні ціни як на оренду, так і на купівлю однокімнатного житла.

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Проте назвати весь лівий берег дешевшим за правий було б неправильно. У Дарницькому районі оренда вже коштує дорожче, ніж у Святошинському, а медіанні ціни на купівлю квартир у Дніпровському та Дарницькому районах співставні з окремими правобережними локаціями.

Для тих, хто планує купувати житло, правий берег також може бути вигідним варіантом, у Святошинському та Солом'янському районах медіанні ціни нижчі, ніж у Дарницькому, а в Оболонському – практично на тому ж рівні, що й у Дніпровському.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні найвигідніше купувати квартиру під здачу в оренду за співвідношенням ціни придбання та орендного доходу у Запоріжжі, де умовна окупність становить лише 8 років, а також в Івано-Франківську (9 років), Харкові та Дніпрі (10 років). Водночас, попри вищу вартість житла, привабливими для інвестицій залишається Ужгород.