В Україні у листопаді 2026 року близько 11% пропозицій нерухомості в Україні можна придбати за житловий ваучер на 2 млн грн, причому найбільше доступного житла за ці кошти у Волинській, Закарпатській, Львівській та Черкаській областях. Найбільшу площу за ваучер можна купити у Запорізькій області – 51,9 м², тоді як у Києві за ці гроші доступно в середньому 32 м², а для придбання однокімнатної квартири в столиці доведеться доплатити близько 45% її вартості.

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Аналітичний центр профільного порталу для пошуку нерухомості дослідив ринок житла станом на листопад 2026 року та визначив, скільки пропозицій відповідають бюджету ваучера. Результати аналізу показують, що однаковий розмір державної допомоги дає українцям зовсім різні можливості залежно від регіону.

Що таке житловий ваучер і хто може ним скористатися

Житловий ваучер – це інструмент державної підтримки для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій України. На першому етапі програми передбачена допомога номіналом 2 млн грн на одного отримувача – учасника бойових дій або особу з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО. Кошти можна спрямувати на різні операції з нерухомістю. Зокрема, ваучер дозволяє:

придбати квартиру або приватний будинок на первинному чи вторинному ринку;

інвестувати в будівництво житла;

використати суму як перший внесок за іпотекою;

погасити платежі за іпотечним кредитом.

Водночас 2 млн грн – це встановлений розмір допомоги, а не гарантія того, що за ці кошти можна буде придбати будь-яке обране житло. Якщо ціна квартири чи будинку перевищує номінал ваучера, покупцеві доведеться самостійно покрити різницю.

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Саме тому можливості програми суттєво залежать від місцевого ринку, вартість квадратного метра, кількість доступних оголошень і ціни на однокімнатні квартири в різних областях відрізняються.

У яких областях найбільше житла доступно за ваучером

За даними DIM.RIA, у листопаді 2026 року в Україні приблизно 11% усіх оголошень про продаж нерухомості відповідають умовам бюджету житлового ваучера. Тобто можливість придбати об'єкт за 2 млн грн або дешевше є лише в частині пропозицій на ринку.

Найкраща ситуація з доступністю житла за програмою склалася у західних областях. Там відносно значна частка об'єктів потрапляє до цінового діапазону, який дозволяє скористатися ваучером без додаткової доплати або з меншими власними витратами. Регіони з найбільшою часткою житла, доступного за ваучером:

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Волинська область – 37,2%;

Закарпатська область – 36,3%;

Львівська область – 34,2%

Черкаська область – 31,1%.

До областей, де доступність житла за програмою також відносно висока, належать Чернівецька (22%), Тернопільська (20,2%), Житомирська (19,9%), Івано-Франківська (19,3%) та Рівненська (16,2%). Водночас, навіть у регіонах із високою часткою доступних оголошень конкретний вибір залежатиме від типу нерухомості, її стану, розташування та інших характеристик.

Київ та Київська область: доступних варіантів значно менше

У столиці придбати нерухомість за житловим ваучером буде складніше, ніж у більшості регіонів із відносно доступним житлом. За даними DIM.RIA, у Києві лише 6,8% пропозицій відповідають бюджету програми, тоді як у Київській області цей показник становить 12,8%.

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Тобто навіть у передмісті можливостей знайти квартиру чи будинок вартістю до 2 млн грн більше, ніж безпосередньо у столиці. Однак і там вибір не є надто широким, особливо якщо покупець орієнтується на певний район, стан житла або близькість до транспортної інфраструктури.

У Києві ситуація ускладнюється високою вартістю нерухомості. За бюджет ваучера покупець може розраховувати в середньому приблизно на 32 квадратні метри, що не завжди дозволяє придбати повноцінну однокімнатну квартиру за медіанною ціною.

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Де найменше квартир і будинків за 2 млн грн

Найскладніше знайти нерухомість у межах житлового ваучера в окремих центральних, західних та південних областях, де ціни на житло значно перевищують встановлений бюджет. За даними дослідження, найменша частка пропозицій, доступних за програмою, зафіксована в таких регіонах:

Полтавська область – 5,8%;

Харківська область – 5,4%;

Чернігівська область – 5%;

Одеська область – 4,4%;

Запорізька область – 4,4%;

Сумська область – 4,3%.

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Попри те, що в деяких із цих областей житло може коштувати дешевше, ніж у західних регіонах, кількість пропозицій, які відповідають умовам програми, залишається обмеженою. На доступність нерухомості впливають не лише ціни, а й загальна структура ринку, кількість виставлених на продаж об'єктів та характеристики житла.

Окремо DIM.RIA звертає увагу на Закарпаття, хоча область входить до лідерів за часткою житла, доступного за ваучером, об'єктів у межах відповідного бюджету може бути небагато в абсолютному вимірі. Тому висока частка доступних оголошень не завжди означає великий вибір квартир для покупців.

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Скільки квадратних метрів можна придбати за 2 млн грн у різних областях

Розмір житла, який можна придбати за житловий ваучер, безпосередньо залежить від медіанної вартості квадратного метра в конкретному регіоні. За однакові 2 млн грн в одних областях покупець може отримати квартиру площею майже 50 квадратних метрів, а в інших – значно менше житла. Найбільшу площу за бюджет ваучера, за розрахунками, можна придбати у таких областях:

Область Площа за 2 млн грн Запорізька 51,9 м² Дніпропетровська 48,4 м² Миколаївська 47,9 м² Сумська 47,4 м² Харківська 45,2 м² Полтавська 43,2 м² Кіровоградська 43,5 м² Черкаська 41,9 м² Вінницька 41,1 м² Житомирська 40,6 м² Одеська 40,6 м²

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У цих регіонах сума ваучера дозволяє розраховувати на відносно більшу площу житла. Найбільше квадратних метрів можна придбати у Запорізькій області – майже 52 м², тоді як у Дніпропетровській та Миколаївській областях цей показник також наближається до 48-49 м².

У Києві можливості значно скромніші, за 2 млн грн можна придбати в середньому близько 32 м². У Київській області цей показник становить 38,3 м². В інших регіонах площа житла за ваучер також відрізняється. Наприклад, у Волинській області за цю суму можна придбати близько 43,6 м², у Рівненській – 39,1 м², у Львівській – 38,1 м², а в Чернівецькій – 35,5 м².

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У яких областях 2 млн грн вистачить на однокімнатну квартиру

Окрема ситуація з придбанням однокімнатних квартир. Якщо для когось важливо не просто знайти житло в межах бюджету, а купити саме повноцінну однокімнатну квартиру, можливостей буде менше, особливо в регіонах із високою вартістю нерухомості.

За медіанними цінами, у низці східних областей, а також на Хмельниччині, 2 млн грн достатньо для купівлі однокімнатної квартири. У цих регіонах вартість такого житла не перевищує номіналу ваучера, тож покупцеві не потрібно додатково вкладати власні кошти, якщо обрана нерухомість відповідає бюджету.

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Натомість у більшості західних областей та в Києві цієї суми недостатньо. Найбільше доплачувати доведеться у столиці – там власні кошти можуть становити близько 45% вартості однокімнатної квартири. Суттєва доплата також потрібна в інших регіонах:

Львівська область – 39% вартості квартири;

Закарпатська область – 25%;

Рівненська область – 25%;

Чернівецька область – 24%;

Вінницька область – 18%;

Одеська область – 17%;

Житомирська область – 15%.

У Київській області доплата, за розрахунками, становить близько 3% медіанної вартості однокімнатної квартири. Водночас, у низці інших областей, зокрема на сході та півдні країни, а також у Хмельницькій області, ваучера на 2 млн грн має вистачити для придбання однокімнатного житла за медіанною ціною.

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Аналіз показує, що найбільші можливості для придбання нерухомості за 2 млн грн є в регіонах із нижчою вартістю квадратного метра та значною кількістю пропозицій у межах бюджету. Передусім це Запорізька, Сумська, Миколаївська та Харківська області, де за ваучер можна придбати відносно велику площу житла.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні планують об’єднати всі державні, регіональні та місцеві житлові програми на одній цифровій платформі. Така система включатиме оцифровані квартирні черги, що дозволить забезпечити облік громадян, які потребують житла, та контролювати розподіл соціальних і службових квартир.