В Україні найвигідніше купувати квартиру під здачу в оренду за співвідношенням ціни придбання та орендного доходу у Запоріжжі, де умовна окупність становить лише 8 років, а також в Івано-Франківську (9 років), Харкові та Дніпрі (10 років). Водночас, попри вищу вартість житла, привабливими для інвестицій залишаються Ужгород, де квартиру можна умовно окупити за 10 років, – саме ці міста демонструють найкоротший період повернення вкладень за рахунок оренди.

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Команда OLX Нерухомість порівняла медіанні ціни купівлі та оренди однокімнатних квартир в обласних центрах України й визначила, скільки років оренди знадобиться, щоб її сумарна вартість дорівнялася до ціни придбання житла. За даними за жовтень 2026 року, цей показник становить від 8 до 19 років залежно від міста.

Де найвигідніше купити квартиру для здачі в оренду

Найкоротший період умовної окупності однокімнатної квартири за рахунок орендних платежів зафіксували у Запоріжжі. До п'ятірки міст, де співвідношення вартості купівлі та оренди є найвигіднішим, також увійшли Івано-Франківськ, Харків, Дніпро та Ужгород.

Запоріжжя посідає перше місце за цим показником. Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири тут становить 7 тис. грн на місяць, тоді як придбати житло можна приблизно за 698 тис. грн. За таких умов сумарні орендні платежі зрівняються з ціною купівлі за 8 років.

Другим у переліку став Івано-Франківськ, де період становить 9 років. Водночас самі ціни на нерухомість тут значно вищі: медіанна вартість оренди однокімнатної квартири сягає 22 тис. грн, а купівлі – 2,5 млн грн. Тобто місто демонструє відносно короткий період окупності, попри високу вартість житла.

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У Харкові орієнтовний період становить 10 років. Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири – 9 тис. грн, а придбати її можна приблизно за 1,1 млн грн. Подібний показник зафіксували і в Дніпрі, де оренда коштує 12 тис. грн, а медіанна ціна купівлі – 1,5 млн грн. У цих двох містах сумарна вартість оренди зрівняється з ціною придбання приблизно за десятиліття.

П'ятірку міст із найкоротшим періодом завершує Ужгород. Попри високі ціни на нерухомість, орендна плата також залишається значною. Медіанна вартість найму однокімнатної квартири становить 32 тис. грн, а купівлі – 3,8 млн грн. За розрахунками, співвідношення цих сум відповідає 10 рокам оренди. За словами бренд-менеджерки Юлії Козар, схожі показники окупності в містах, які суттєво відрізняються за цінами, можуть бути пов'язані з різною динамікою попиту та пропозиції.

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"Попри різний рівень цін, роки окупності у містах Заходу та Сходу України подекуди збігаються. Ймовірною причиною є реакція ринку на попит через безпекову ситуацію та міграцію населення. Наприклад, у Харкові та Запоріжжі спостерігаємо зниження попиту і одночасне зростання пропозиції, через що ціни знижуються і в сегменті оренди, і в купівлі. Натомість в Ужгороді та Івано-Франківську ситуація протилежна: ціни зростають на тлі скорочення рівня пропозиції та підвищення попиту. Співвідношення ціни купівлі до оренди залежить від того, як швидко змінюється кожна з цих величин. Тож однакова окупність у цьому випадку є більше співпадінням, аніж закономірністю", – пояснює Юлія Козар.

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У яких містах квартира окупиться за 11-14 років

У значній частині українських обласних центрів співвідношення ціни купівлі та оренди однокімнатного житла становить від 11 до 14 років. У цій групі є міста з відносно доступною нерухомістю, а також центри, де купівля квартири потребує значно більших вкладень.

До міст із періодом у 11 років увійшли Хмельницький та Миколаїв. У Хмельницькому медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить 15 тис. грн, а купівлі – 2 млн грн. У Миколаєві житло коштує значно дешевше: орендувати квартиру можна за 7 тис. грн, а придбати – приблизно за 940 тис. грн. У 12 років сукупна вартість оренди зрівняється з ціною купівлі в Луцьку, Львові та Черкасах.

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У Луцьку медіанна оренда однокімнатної квартири становить 18 тис. грн, а купівля – 2,7 млн грн. У Львові ці показники дорівнюють 25 тис. грн та 3,5 млн грн відповідно. У Черкасах оренда коштує 15 тис. грн, тоді як медіанна ціна придбання житла становить 2,2 млн грн. Ще чотири обласні центри мають показник у 13 років, це Вінниця, Полтава, Тернопіль та Херсон.

У Вінниці однокімнатну квартиру орендують за медіанною ціною 17 тис. грн, а купують за 2,7 млн грн. У Полтаві оренда становить 12 тис. грн, купівля – 1,9 млн грн. У Тернополі ці показники сягають 16 тис. грн та 2,5 млн грн. Відносно дешеве житло залишається у Херсоні, медіанна ціна оренди становить 4 тис. грн, а купівлі – 606 тис. грн.

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Попри невисокі абсолютні суми, співвідношення орендних платежів до ціни квартири також відповідає 13 рокам. Ще три міста демонструють період у 14 років. У Кропивницькому медіанна оренда однокімнатного житла коштує 9 тис. грн, а купівля – 1,5 млн грн. У Сумах ці показники становлять 6 тис. грн і 1 млн грн. У Чернівцях орендувати квартиру можна за 16 тис. грн, тоді як медіанна ціна купівлі сягає 2,7 млн грн.

Київ, Одеса та Чернігів: найдовша окупність

У п'яти містах період, за який сумарні орендні платежі зрівняються з вартістю придбання однокімнатної квартири, перевищує 15 років. Серед них – Рівне, Житомир, Київ, Одеса та Чернігів.

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У Рівному та Житомирі показник становить 16 років. У Рівному медіанна оренда однокімнатної квартири коштує 13 тис. грн, а купівлі – 2,5 млн грн. У Житомирі найм житла обійдеться в 12 тис. грн на місяць, тоді як придбати квартиру можна за 2,3 млн грн.

У Києві та Одесі період збільшується до 17 років. У столиці медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить 15 тис. грн, а придбати її можна за 3,1 млн грн. В Одесі оренда коштує 11 тис. грн, а медіанна ціна купівлі – 2,2 млн грн.

Козар зазначає, що великі міста традиційно мають вищу вартість житла, зокрема через чисельність населення та концентрацію робочих місць. Зазначається, що це може робити їх привабливими для інвестицій, але співвідношення купівельних та орендних цін не завжди залишається стабільним.

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"Міста-мільйонники, як Київ та Одеса, традиційно мають вищі ціни на купівлю квартир, зокрема через більше населення та велику кількість робочих місць. Це, своєю чергою, робить їх більш інвестиційно привабливими. Зниження вартості оренди, яке ми фіксуємо у порівнянні з жовтнем минулого року, може бути тимчасовим і пов’язаним із нинішньою безпековою ситуацією у цих містах", – додає експертка.

Найдовший період у дослідженні зафіксували у Чернігові. Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить 7 тис. грн, тоді як купівля житла коштує приблизно 1,6 млн грн. За таких умов сумарні орендні платежі зрівняються з ціною придбання лише через 19 років.

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Як змінилася окупність квартир за рік

OLX Нерухомість також порівняла показники за жовтень 2025-го та жовтень 2026 року, щоб оцінити, як змінилося співвідношення орендних платежів і вартості придбання житла у великих містах. Найстабільнішими виявилися Львів та Київ – період умовної окупності в цих містах за рік не змінився.

Водночас, найбільші зміни зафіксували у Харкові та Запоріжжі. У Харкові торік сумарна оренда зрівнювалася з ціною купівлі приблизно за 15 років, тоді як у 2026 році цей показник скоротився до 10 років. У Запоріжжі період зменшився з 11 до 8 років.

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У Дніпрі показник, навпаки, збільшився на один рік, а в Одесі – на два. В Ужгороді період умовної окупності скоротився на два роки. Якщо оцінювати саме співвідношення медіанної ціни купівлі та місячної оренди, найпривабливішим містом у дослідженні є Запоріжжя.

Водночас, сама кількість років не гарантує реальної прибутковості інвестиції. Розрахунок не враховує ремонт, меблі, податки, простої між орендарями, комунальні витрати власника, можливе зростання чи падіння цін на нерухомість і зміни орендного ринку.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, за останні три місяці кількість квартир для оренди в Києві збільшилася на 87%, а середня вартість однокімнатного житла знизилася за рік на 9% – до 15 тис. грн на місяць. Найбільше нових пропозицій з'явилося в Дарницькому районі, а найдешевше однокімнатне житло можна знайти в Деснянському – у середньому за 8 тис. грн.