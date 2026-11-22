У 2026 році найшвидше умовна вартість купівлі однокімнатної квартири зрівнюється з накопиченими витратами на оренду у Запоріжжі – приблизно за 8 років, тоді як у Харкові та Дніпрі цей період становить 10 років, у Києві та Одесі – 17 років. Найдовше таке порівняння триває у Чернігові – 19 років, а загалом по Україні показник залежить від вартості житла, орендних ставок, попиту та безпекової ситуації в конкретному місті.

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Водночас, ситуація в різних регіонах суттєво відрізняється: десь нерухомість залишається відносно доступною, а в інших містах висока вартість купівлі не відповідає рівню орендних ставок. Через це навіть за однакової ціни оренди період порівняння може суттєво різнитися. Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість.

Де купівля квартири вигідніша за оренду

Найкоротший період, за який витрати на оренду однокімнатної квартири зрівнюються з її медіанною вартістю купівлі, зафіксували у Запоріжжі. Там оренда обходиться приблизно у 7 тис. грн на місяць, тоді як придбати житло можна в середньому за 698 тис. грн. За таких умов сума орендних платежів зрівняється з вартістю квартири приблизно за 8 років.

До міст із відносно коротким періодом порівняння витрат також увійшли Івано-Франківськ, Харків, Дніпро та Ужгород. Однак це не означає, що в усіх цих населених пунктах ринок нерухомості демонструє однакову динаміку, на співвідношення вартості житла та оренди впливають місцевий попит, безпекова ситуація, кількість доступних квартир і купівельна спроможність населення.

Місто Оренда/міс. Купівля Років Запоріжжя 7 000 грн 698 тис. грн 8 Івано-Франківськ 22 000 грн 2,5 млн грн 9 Харків 9 000 грн 1,1 млн грн 10 Дніпро 12 000 грн 1,5 млн грн 10 Ужгород 32 000 грн 3,8 млн грн 10

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Запоріжжя демонструє найнижчу вартість придбання серед наведених міст, що й забезпечує короткий період порівняння. Водночас Івано-Франківськ має значно вищі ціни як на купівлю, так і на оренду: квартиру оцінюють приблизно у 2,5 млн грн, а орендні платежі становлять 22 тис. грн на місяць.

У Харкові однокімнатне житло коштує медіанно близько 1,1 млн грн, а оренда – 9 тис. грн. У Дніпрі відповідні показники становлять 1,5 млн грн та 12 тис. грн.

Найвищу орендну ставку серед цієї п'ятірки має Ужгород – 32 тис. грн на місяць. Водночас, купівля квартири там коштує приблизно 3,8 млн грн, тому, попри значну ціну нерухомості, співвідношення оренди та придбання дає період близько 10 років.

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Чому в одних містах житло окупається швидше, а в інших – повільніше

Різниця між регіональними ринками нерухомості не завжди пояснюється лише вартістю квартир. На співвідношення орендних ставок і цін продажу впливають безпекові умови, міграція населення, доступність житла, економічна активність, кількість пропозицій та попит з боку покупців і орендарів.

Зокрема, у Харкові та Запоріжжі попит на житло знижується, а кількість пропозицій збільшується. Це створює передумови для зниження цін як на оренду, так і на продаж квартир. Через це купівля нерухомості у цих містах може виглядати відносно доступнішою, а період порівняння її вартості з орендними платежами скорочується.

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Протилежна ситуація спостерігається в Ужгороді та Івано-Франківську. Там обмежена пропозиція житла та підвищений попит сприяють зростанню цін. Зокрема, на ринок впливають люди, які переїхали до західних областей, а також ті, хто шукає житло в регіонах із відносно кращими безпековими умовами.

Юлія Козар, бренд-менеджерка категорії OLX Нерухомість, зазначає, що однакові показники співвідношення оренди та купівлі в різних містах не обов'язково означають схожі тенденції. Важливо враховувати, наскільки швидко змінюються ціни продажу та орендні ставки, адже саме їхня динаміка визначає результат порівняння.

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У яких містах оренда зрівняється з купівлею за 11-14 років

Ще одна група українських міст має період порівняння витрат у межах 11–14 років. До неї увійшли Хмельницький, Миколаїв, Луцьк, Львів, Черкаси, Вінниця, Полтава, Тернопіль, Херсон, Кропивницький, Суми та Чернівці.

Найкоротший термін у цій групі – 11 років – зафіксували у Хмельницькому та Миколаєві. У Хмельницькому медіанна оренда однокімнатної квартири становить 15 тис. грн, а купівля – близько 2 млн грн. У Миколаєві житло можна орендувати приблизно за 7 тис. грн на місяць, а придбати – за 940 тис. грн.

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У Луцьку, Львові та Черкасах період порівняння витрат становить близько 12 років. Водночас вартість нерухомості та орендні ставки в цих містах суттєво відрізняються.

Місто Оренда Купівля Термін Хмельницький 15 000 грн 2 млн грн 11 років Миколаїв 7 000 грн 940 тис. грн 11 років Луцьк 18 000 грн 2,7 млн грн 12 років Львів 25 000 грн 3,5 млн грн 12 років Черкаси 15 000 грн 2,2 млн грн 12 років

У Львові медіанна вартість однокімнатної квартири становить 3,5 млн грн, а оренда – 25 тис. грн на місяць. У Луцьку житло коштує приблизно 2,7 млн грн, а орендні платежі становлять 18 тис. грн. У Черкасах квартиру можна придбати за 2,2 млн грн, орендувати – за 15 тис. грн.

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У Вінниці, Полтаві, Тернополі та Херсоні показник сягає близько 13 років. У Кропивницькому, Сумах і Чернівцях – приблизно 14 років.

Місто Оренда/міс. Купівля Років Вінниця 17 000 грн 2,7 млн грн 13 Полтава 12 000 грн 1,9 млн грн 13 Тернопіль 16 000 грн 2,5 млн грн 13 Херсон 4 000 грн 606 тис. грн 13 Кропивницький 9 000 грн 1,5 млн грн 14 Суми 6 000 грн 1 млн грн 14 Чернівці 16 000 грн 2,7 млн грн 14

У цій групі найвищі орендні ставки зафіксували у Вінниці – 17 тис. грн, а в Тернополі та Чернівцях вони становлять 16 тис. грн. Водночас у Херсоні оренда однокімнатної квартири обходиться приблизно у 4 тис. грн на місяць, а придбати таке житло можна за 606 тис. грн.

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Низька вартість нерухомості у Херсоні пов'язана з безпековими ризиками та складною ситуацією на ринку. Тому порівняно короткий період між орендними витратами та ціною купівлі не можна автоматично трактувати як ознаку вигідності інвестиції, покупець має враховувати ризики, ліквідність житла та перспективи його подальшого використання.

Київ, Одеса та Чернігів: у цих містах період найдовший

Найдовший період порівняння витрат на оренду та купівлю однокімнатної квартири зафіксували у Рівному, Житомирі, Києві, Одесі та Чернігові. У цих містах сума орендних платежів досягає вартості житла приблизно за 16-19 років.

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У Рівному та Житомирі показник становить 16 років. У Рівному однокімнатну квартиру можна орендувати приблизно за 13 тис. грн на місяць, а купити – за 2,5 млн грн. У Житомирі оренда коштує 12 тис. грн, тоді як медіанна вартість придбання становить 2,3 млн грн.

Місто Оренда/міс. Купівля Років Рівне 13 000 грн 2,5 млн грн 16 Житомир 12 000 грн 2,3 млн грн 16 Київ 15 000 грн 3,1 млн грн 17 Одеса 11 000 грн 2,2 млн грн 17 Чернігів 7 000 грн 1,6 млн грн 19

У Києві та Одесі період становить 17 років. У столиці медіанна оренда однокімнатної квартири оцінюється у 15 тис. грн на місяць, а купівля – у 3,1 млн грн. В Одесі відповідні показники становлять 11 тис. грн і 2,2 млн грн.

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За словами представниці OLX Нерухомість, Київ та Одеса традиційно мають вищу вартість придбання житла через чисельність населення, концентрацію робочих місць та інвестиційну привабливість. Водночас зниження орендних ставок порівняно з жовтнем минулого року може бути тимчасовим явищем, зумовленим безпековими ризиками.

Найдовший період у дослідженні – 19 років – зафіксували у Чернігові. Медіанна оренда однокімнатної квартири там становить 7 тис. грн на місяць, а придбати житло можна приблизно за 1,6 млн грн. Відносно низькі ціни на квартири та оренду не означають, що ринок є стабільним, на нього також впливають безпекова ситуація, попит і міграційні процеси.

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Як змінилася ситуація за рік: у Харкові та Запоріжжі купувати стало вигідніше

Аналітики також порівняли показники 2026 року з торішніми даними. Найстабільнішою ситуація залишилася у Львові та Києві – період співвідношення витрат на оренду та купівлю житла там не змінився.

Натомість найбільші зміни відбулися у містах, де ринок нерухомості відчуває вплив безпекових факторів. У Харкові період скоротився з 15 років у 2025 році до 10 років у 2026-му. У Запоріжжі показник зменшився з 11 до 8 років. В інших містах зміни були менш значними:

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Дніпро – період збільшився на один рік;

Одеса – на два роки;

Ужгород – скоротився на два роки;

Київ та Львів – показники залишилися без змін.

Зменшення періоду у Харкові та Запоріжжі свідчить про зміну співвідношення між вартістю житла та орендними ставками. Однак це не обов'язково означає, що купівля квартир у цих містах стала безумовно вигідною, нижча вартість нерухомості може супроводжуватися високими ризиками, нестабільним попитом та складнощами з подальшим продажем.

Результати дослідження дають змогу порівняти, скільки років орендних платежів потрібно, щоб їхня сума зрівнялася з медіанною вартістю купівлі однокімнатної квартири. Проте такий розрахунок не є повноцінною оцінкою інвестиційної вигоди та не враховує всі витрати власника.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні у 2027 році максимальна ставка податку на нерухомість зросте з 120 до 129,71 грн за квадратний метр оподатковуваної площі. За розрахунками OBOZ.UA, власник квартири площею 100 кв. м за максимальної ставки заплатить 5 188,20 грн – на 388,20 грн більше, ніж у 2026-му.