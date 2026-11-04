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Країна ЄС винесла "вирок" російським газу та нафті: коли злізуть з "енергетичної голки" Кремля

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
441
Ілюстрація. Російська нафта
Угорщина погодилася припинити імпорт російських енергоресурсів. Ілюстраційне зображення. Джерело: Shutterstock

Угорщина не збирається йти проти політики Європейського Союзу (ЄС) щодо відмови від енергоресурсів з РФ. Тому до осені 2027 року країна відмовиться від газу російського походження і вже шукає альтернативних постачальників нафти.

Про повідомила Telex міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан. "ЄС встановив чіткий термін поступової відмови від російського природного газу, який настає до осені 2027 року", – наголосила вона.

І хоча Угорщина збирається вдатися до винятку із санкцій США, щоб купувати російську нафту до 21 листопада, країна вже шукає інші джерела цієї сировини. За словами Орбан, розглядаються такі варіанти:

  • угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до того, щоб переробляти неросійську нафту, яка надходитиме з півдня через хорватський нафтопровід JANAF (у майбутньому уряд Петера Мадяра розглядає можливість розширення потужності цього маршруту);
  • розвиток коридору "Північ-Південь", який передбачає використання маршруту через Грецію, що надасть Угорщині доступ до терміналів скрапленого природного газу (СПГ) та постачань азербайджанського газу;
  • використання СПГ-терміналів у Польщі та Литві шляхом усунення регіональних вузьких місць у транспортуванні, що значно розширить простір для маневру та диверсифікації джерел.
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Наразі Угорщина залишається однією з декількох країн Європейського Союзу, які продовжують імпортувати російську нафту, користуючись спеціальними винятками в енергетичних санкціях ЄС. Більшість російської сировини надходить трубопроводом "Дружба" – вона транспортується трубопроводом із Росії через територію України напряму на угорські НПЗ.

Як повідомляв OBOZ.UA, США та Росія обговорюють можливість відновлення спільних нафтових проєктів, постачання енергоносіїв до Європи та співпраці в інших галузях як потенційний стимул для завершення війни проти України. Однак остаточних угод немає, а їхня реалізація залежатиме від умов мирного врегулювання, позиції європейських країн і готовності американських компаній повернутися на російський ринок.

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Нафтове та газове ембаргоСанкції проти РосіїУгорщинанафтагаз
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