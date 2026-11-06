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Країна ЄС впала в залежність від українців: вони працюють у 70% компаній

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
1,8 т.
Ілюстрація - працівник на заводі
Українці влаштувалися на роботу у 7 з 10 підприємств Чехії. Ілюстративне зображення. Джерело: Pexels/Cemrecan Yurtman

Українці стали суттєвою частиною чеського ринку праці і вже працюють на більшості чеських підприємств. Водночас абсолютна більшість роботодавців неготова до їхнього повернення в Україну чи втрати ними права на легальне працевлаштування.

Як пише iROZHLAS, про це свідчать результати дослідження Hofmann Personal Monitor 2026. Українці не лише заповнюють ринок праці, але й сплачують податки, страхування і підтримують економіку через безпосереднє споживання.

Замінити українців на ринку праці немає ким

Станом на кінець вересня статус тимчасового захисту в Чехії було надано 391 тис. осіб з України. За оцінками експертів, 40-45% з них можуть повернутися в Україну після завершення війни.

І навіть попри те, що ту чи іншу кількість українців працевлаштували 71% опитаних підприємств, лише 12% роботодавців активно готуються до їхнього можливого відходу. Місцеві кадрові експерти визнають: на місцевому ринку праці навряд чи вдасться знайти достатньо людей для їхньої заміни, тому у разі від’їзду українців підприємствам доведеться шукати робітників у інших країнах.

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Друге питання – як бути з тими біженцями, які не зможуть чи не захочуть повертатися. За сценарію, коли їхній тимчасовий захист закінчиться, а на інші форми легалізації вони не перейдуть, економіці Чехії може бути завдано подвійного удару.

"Якщо виявиться, що ми не зможемо легально влаштувати їх тут, то відбудуться дві речі. Або ми їх втратимо, і вони знайдуть роботу в іншій країні, або вони залишаться тут і працюватимуть нелегально, що ще гірше", – каже генеральна директорка одного з кадрових агентств Габріела Грбачкова.

Труднощі, з якими стикаються українці

Українці роблять суттєвий внесок у чеську економіку – не лише через споживання, але й сплачують податки, соціальне та медичне страхування. За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, лише за перші три квартали 2025 року доходи бюджету, пов’язані з людьми з тимчасовим захистом, перевищили 23 млрд чеських крон (близько 950 млн євро).

Водночас близько 25% українців у Чехії працюють на посадах, які не відповідають їхній освіті та професійній кваліфікації. Передусім вони знаходять роботу у сфері виробництва та логістики.

"Велика проблема полягає в тому, що ми хочемо, щоб майже всі іспити складалися чеською мовою. Звичайно, для деяких професій, наприклад, для лікарів, інакше неможливо, але для решти ми маємо знайти спосіб, щоб вони могли складати їх рідною мовою та виходити на наш ринок праці зі своєю кваліфікацією", – каже Габріела Грбачкова.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 1 жовтня 2026 року в Чехії набули чинності оновлені нормативні показники для перевірки достатності доходу для іноземців. Нововведення суттєво вплинуть зокрема й українців, які планують подавати документи на постійне проживання, довгострокове перебування з метою бізнесу або возз'єднання сім'ї.

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