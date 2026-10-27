Країна ЄС продовжила особливі робочі візи для українців: скільки і де працюють

Уряд Чехії продовжив дію програми так званих "надзвичайних робочих віз" до 31 грудня 2028 року. Вона передбачає щорічну квоту на залучення до 2500 закордонних працівників, зокрема й з України.

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Відповідна пропозиція надійшла від Міністерства сільського господарства. Про це повідомили в медіацентрі чеського Кабміну.

ЗазвичНадзвичайні робочі візи видається максимум на один рік і не підлягає продовженню. Насамперед вона орієнтована на роботодавців, які шукають робітників на допоміжні та сезонні посади в сільському господарстві.

Скільки працівників можна залучити

З України – до 1500 працівників.

ЗГрузії, Боснії і Герцеговини, Молдови та Північної Македонії – до 1000 робітників.

Таким чином, Україна залишається ключовим джерелом трудової міграції для чеського сільського господарства, харчової промисловості та лісового господарства. І хоча цифра у 2500 осіб може здаватися незначною, місцеві медіа називають її критично важливою для аграрної галузі вона.

"Весь сектор відносно невеликий: у сільському господарстві працює близько 90 тис. осіб, а дефіцит кадрів становить приблизно 5000. Тому дві тисячі робітників – це величезна цифра, і це саме ті люди, яких нам не вистачає", – зазначив голова Аграрної палати Чехії Михал Прохазка.

Найбільша потреба спостерігається у тваринництві, зауважив він. Така робота є менш привабливою для місцевих жителів, а повна автоматизація ферм не завжди можлива через рентабельність господарств.

У Мінсільгоспі Чехії наголосили на важливості збереження цього інструменту і в майбутньому – зокрема на випадок завершення війни та повернення до стандартних програм трудової міграції. Наразі за даними Мінпраці, в чеському агросекторі працює близько 3,2 тисячі осіб українців із тимчасовим захистом.

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Виявлені протиріччя

Пропозиція продовжити візовий режим створила певний політичний резонанс, оскільки Міністерство сільського господарства очолює висуванець від ультраправої партії SPD. Її лідер, спікер парламенту Томіо Окамура, неодноразово закликав до жорсткішої політики щодо українців та скасування для них пільг.

Втім, у пояснювальній записці до документа наголошується, що ці візи є "точковим інструментом контрольованої трудової міграції", який дозволяє українцям заробляти кошти для родин, що залишилися вдома.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Окамура домігся скорочення фінансової допомоги для українських біженців на третину – на 4 млрд крон (близько 164 млн євро). Вже розробляється відповідний законопроєкт – його мають подати до парламенту до 2 грудня.