Країна ЄС перепише правила для біженців з України: що зміниться у 2027 році

Українські біженці в Чехії зможуть переходити з тимчасового захисту на довгострокову робочу карту (zaměstnanecká karta). Для цього в країні започаткують нову урядову програму.

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Як повідомляють місцеві медіа, відповідні зміни до державних постанов ухвалив уряд країни. Наразі власники тимчасового захисту не мають права напряму претендувати на трудову карту, але новий проєкт дозволить їм подавати заяви у межах спеціальної урядової програми Program kvalifikovaný zaměstnanec.

Основні деталі та обмеження

Відсутність автоматичного переходу

Оформлення вимагатиме відповідності суворим критеріям програми, наявності офіційного трудового договору та проходження індивідуальної перевірки.

Очікувані терміни

Міністерство внутрішніх справ Чехії запропонувало запустити процедуру з 1 січня 2027 року, однак ця дата стане остаточною лише після офіційного оприлюднення документа.

Підстави для відмови

На заявників розповсюджуватимуться загальні чеські норми законодавства про іноземців, що передбачають можливу відмову у видачі або продовженні дозволів.

"Важливо не плутати робочу карту зі спеціальним дозволом на довгострокове перебування ZDP. Це різні механізми легалізації проживання. Для українців, які вже претендують на ZDP, діють окремі правила жовтневої реєстрації на спецдозвіл", – зазначають журналісти.

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Короткострокові робочі візи на 90 днів

Паралельно урядовий проєкт пропонує запровадити короткострокові робочі візи (krátkodobé vízum za účelem zaměstnání) терміном перебування до 90 днів. Параметри візового режиму:

його мета – здоволення потреб чеських роботодавців у сезонних робітниках та тимчасовому персоналі;

заяви від громадян України прийматимуть чеські дипломатичні представництва безпосередньо в Україні;

запланована раніше дата набрання чинності (30 вересня 2026 року) втратила актуальність через схвалення документа лише 5 жовтня. Станом на 8 жовтня 2026 року процедура ще не запрацювала – очікується публікація остаточного тексту постанови.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, від початку 2026 року понад 50 тис. біженців з України подали заявки на отримання спеціального статусу довгострокового проживання (ZVP) в Чехії. Але критеріям фінансової незалежності відповідали менше половини заявників