У процесі перевірки контрагентів компанії зазвичай зосереджуються на санкційному скринінгу, аналізі структури власності, податковому статусі та судовій історії. Водночас окремої уваги потребує перевірка місцезнаходження та податкової адреси контрагента, а також дотримання спеціальних законодавчих обмежень, пов’язаних із тимчасово окупованими територіями.

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Нещодавно Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду вкотре підтвердив важливість таких перевірок та нагадав про наслідки недотримання спеціального правового режиму, встановленого для суб’єктів господарювання, місцезнаходження яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях.

Суть спору

15 жовтня 2026 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив постанову у справі № 910/3831/22, яка стосувалась застосування обмежень, передбачених статтею 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Спір виник у зв’язку з оскарженням дій приватного виконавця, який у межах виконавчого провадження перерахував кошти на користь юридичної особи, місцезнаходженням якої було Сєвєродонецьк Луганської області – тимчасово окупована територія.

Боржник оскаржив дії виконавця, посилаючись на законодавчі обмеження щодо здійснення господарської діяльності та перерахування коштів на користь суб’єктів господарювання, місцезнаходження яких зареєстроване на тимчасово окупованій території.

Розглядаючи справу, суд проаналізував порядок здійснення господарської діяльності суб’єктами, податкова адреса яких розташована на тимчасово окупованій території, та межі застосування відповідних законодавчих обмежень.

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Правова позиція Верховного Суду

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду погодився з висновками судів попередніх інстанцій щодо необхідності застосування обмежень, встановлених статтею 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Зокрема, відповідно до частини другої статті 13 цього Закону здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Головні історії дня

У розглянутій справі юридична особа не змінила податкову адресу на підконтрольну Україні територію. За таких обставин Верховний Суд дійшов висновку, що правові підстави для перерахування їй присуджених коштів були відсутні. Сам факт наявності судового рішення про стягнення коштів не усуває встановленої законом заборони.

Суд також наголосив, що судове рішення не може використовуватися як інструмент обходу законодавчих обмежень. Водночас юридична особа не позбавлена можливості отримати присуджені кошти в майбутньому – після належної зміни та реєстрації податкової адреси на підконтрольній Україні території.

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Окремо Верховний Суд звернув увагу на мету відповідних обмежень: захист національних інтересів і безпеки держави, зокрема недопущення фінансування держави-агресора та колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях.

Чому це рішення важливе для бізнесу

На практиці багато компаній обмежують процедури перевірки контрагентів санкційним скринінгом або аналізом відомостей із Єдиного державного реєстру. Проте відсутність контрагента у санкційних списках не означає відсутності інших законодавчих заборон чи обмежень щодо здійснення господарських операцій із ним.

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Зазначена справа демонструє, що місцезнаходження та податкова адреса контрагента можуть мати самостійне правове значення для оцінки допустимості господарських операцій. В окремих випадках саме ці обставини можуть визначати можливість проведення розрахунків незалежно від фактичного виконання договору або наявності судового рішення.

Водночас ризик не обмежується лише неможливістю перерахування коштів. Частина друга статті 13 Закону також передбачає, що правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. Отже, законодавчі обмеження можуть стосуватися не лише розрахунків, а й самого договору, укладеного з таким контрагентом.

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Це означає, що перевірку відповідних обставин доцільно проводити ще до укладення договору, а не лише на етапі оплати або виконання зобов’язань.

Це не лише юридичний, а й комплаєнс-ризик

З точки зору корпоративного управління наведене рішення є ще одним підтвердженням того, що процедури перевірки контрагентів мають охоплювати не лише санкційні ризики.

Для мінімізації ризиків доцільно забезпечити перевірку:

місцезнаходження та податкової адреси контрагента;

історії реєстраційних змін, зокрема зміни місцезнаходження та податкової адреси;

належної реєстрації зміни податкової адреси на підконтрольну Україні територію

наявності зв’язків із тимчасово окупованими територіями;

структури власності та кінцевих бенефіціарних власників;

санкційного статусу контрагента та пов’язаних осіб;

інших законодавчих обмежень, які можуть впливати на можливість укладення договору, здійснення господарської операції або проведення розрахунків.

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При цьому важливо враховувати, що для застосування статті 13 Закону має значення не лише фактичне місцезнаходження суб’єкта господарювання, а й законодавчо визначений статус відповідної території та поширення на неї спеціального правового режиму.

Особливо актуальним це є для компаній, які впровадили процедури санкційного комплаєнсу, контрагентського due diligence, внутрішнього контролю та ризик-менеджменту.

Висновки

З урахуванням позиції Верховного Суду, бізнесу доцільно переглянути чинні процедури перевірки контрагентів та переконатися, що вони охоплюють не лише санкційні обмеження, а й спеціальні законодавчі вимоги, пов’язані з тимчасово окупованими територіями.

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Недостатньо перевірити лише факт державної реєстрації контрагента або відсутність його у санкційних списках. Належна перевірка повинна включати оцінку місцезнаходження та податкової адреси, історії їх зміни, а також наявності законодавчих обмежень щодо укладення правочинів і проведення розрахунків.

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № 910/3831/22 є черговим нагадуванням про те, що комплаєнс-процедури мають враховувати не лише санкційне законодавство, а й спеціальні норми, які встановлюють обмеження на ведення господарської діяльності та здійснення розрахунків із суб’єктами господарювання, місцезнаходження яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях.

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