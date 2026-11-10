Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Розкішний басейн, статуетки, позолота, величезний портрет бізнесмена Владислава Соколова та тераріум із живими крокодилами – фотографії цих інтер'єрів з'явилися після обшуків у справі про можливі розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. У ЗМІ їх назвали одним розкішним пентхаусом. Однак, як вдалося з'ясувати, насправді йдеться про два різні об'єкти нерухомості у Дніпрі, які мають різних власників.

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Про це OBOZ.UA повідомили джерела в правоохоронних органах. Так, квартира з басейном належить 73-річній матері бізнесмена Владислава Соколова – Наталії Соколовій. Натомість приміщення з крокодилами, портретом та оздобленими ліпниною дверима розташоване в офісній будівлі на проспекті Дмитра Яворницького в Дніпрі. Його власницею є Лариса Прокопенко. Вона також є родичкою Соколова.

Раніше громадський діяч Сергій Стерненко оприлюднив фотографії розкішних інтер'єрів, які пов'язав із фігурантами справи про можливе розкрадання бюджетних коштів під час захисту енергооб'єктів. Згодом ці знімки поширили українські ЗМІ.

Як вдалося з'ясувати, фотографії приміщення з критим басейном, джакузі та численними декоративними статуетками зроблені у квартирі в будинку на вулиці Бригадній, 11 у Дніпрі.

За отриманими даними про нерухомість, квартира на праві приватної власності належить Наталії Михайлівні Соколовій – матері Владислава Соколова.

Ще цікавіша ситуація з іншою частиною фотографій.

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Виявилося, що тераріум із крокодилами, великий портрет Владислава Соколова та вхідні двері з декоративною ліпниною розташовані не у квартирі на Бригадній, а в офісному приміщенні на сьомому та восьмому поверхах будівлі за адресою: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 1А.

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Таким чином, оприлюднені фотографії демонструють щонайменше два різні об'єкти нерухомості. У першому розташовані басейн і джакузі, у другому – тераріум із крокодилами та портрет бізнесмена.

Нагадаємо, Владислав Соколов опинився в центрі уваги через зв'язки з компаніями "Сталь Плюс" та "ТД Тризуб", які постачали металопродукцію підрядникам будівництва захисних споруд для енергооб'єктів Київської області.

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Загалом Київська обласна влада уклала 25 відповідних будівельних контрактів на суму близько 1,89 млрд грн. Правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості металу, який використовували під час виконання цих договорів.

За попередніми розрахунками слідства, різниця між цінами придбання та подальшого продажу окремих партій металопродукції становила близько 20,8 млн грн. Однак ця сума не є остаточно встановленим розміром збитків.

Як раніше писав OBOZ.UA, у межах кримінального провадження правоохоронці проводили обшуки в Києві та Дніпрі, вилучали документи, комп'ютерну техніку та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.

Тепер встановлені адреси нерухомості дають можливість точніше розділити майно, що потрапило на фотографії, та з'ясувати його реальних власників.