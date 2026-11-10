Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Що відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокПобив та зґвалтував жінку: поліцейські Києві затримали зловмисника. ФотоПобив та зґвалтував жінку: поліцейські Києві затримали зловмисника. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
324
Що відомо про організатора схема
Що відомо про організатора схема. Джерело: Межа, Telegram Сергія Стерненка, колаж OBOZ.UA

Розкішний басейн, статуетки, позолота, величезний портрет бізнесмена Владислава Соколова та тераріум із живими крокодилами – фотографії цих інтер'єрів з'явилися після обшуків у справі про можливі розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. У ЗМІ їх назвали одним розкішним пентхаусом. Однак, як вдалося з'ясувати, насправді йдеться про два різні об'єкти нерухомості у Дніпрі, які мають різних власників.

Про це OBOZ.UA повідомили джерела в правоохоронних органах. Так, квартира з басейном належить 73-річній матері бізнесмена Владислава Соколова – Наталії Соколовій. Натомість приміщення з крокодилами, портретом та оздобленими ліпниною дверима розташоване в офісній будівлі на проспекті Дмитра Яворницького в Дніпрі. Його власницею є Лариса Прокопенко. Вона також є родичкою Соколова.

Раніше громадський діяч Сергій Стерненко оприлюднив фотографії розкішних інтер'єрів, які пов'язав із фігурантами справи про можливе розкрадання бюджетних коштів під час захисту енергооб'єктів. Згодом ці знімки поширили українські ЗМІ.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
2,4 т.
Банк заблокував картку українця через поповнення на 34,5 тис. грн: вимагали підтвердити джерело доходів та надати договори
2,4 т.
Банк заблокував картку українця через поповнення на 34,5 тис. грн: вимагали підтвердити джерело доходів та надати договори
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,8 т.
Таких цін не було майже 2 роки: в усьому світі переписали вартість цукру
1,8 т.
Таких цін не було майже 2 роки: в усьому світі переписали вартість цукру
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,0 т.
Правила продажу алкоголю та цигарок зміняться: які сайти заблокують в Україні з 1 січня 2027 року
1,0 т.
Правила продажу алкоголю та цигарок зміняться: які сайти заблокують в Україні з 1 січня 2027 року

Як вдалося з'ясувати, фотографії приміщення з критим басейном, джакузі та численними декоративними статуетками зроблені у квартирі в будинку на вулиці Бригадній, 11 у Дніпрі.

Квартира на вул. Бригадній

Квартира на вул. Бригадній

За отриманими даними про нерухомість, квартира на праві приватної власності належить Наталії Михайлівні Соколовій – матері Владислава Соколова.

Ще цікавіша ситуація з іншою частиною фотографій.

Виявилося, що тераріум із крокодилами, великий портрет Владислава Соколова та вхідні двері з декоративною ліпниною розташовані не у квартирі на Бригадній, а в офісному приміщенні на сьомому та восьмому поверхах будівлі за адресою: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 1А.

Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Кому належать квартира з басейном та офіс із крокодилом: OBOZ.UA дізнався імена власників та точні адреси обшуків у справі про захист енергетики

Таким чином, оприлюднені фотографії демонструють щонайменше два різні об'єкти нерухомості. У першому розташовані басейн і джакузі, у другому – тераріум із крокодилами та портрет бізнесмена.

Нагадаємо, Владислав Соколов опинився в центрі уваги через зв'язки з компаніями "Сталь Плюс" та "ТД Тризуб", які постачали металопродукцію підрядникам будівництва захисних споруд для енергооб'єктів Київської області.

Загалом Київська обласна влада уклала 25 відповідних будівельних контрактів на суму близько 1,89 млрд грн. Правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості металу, який використовували під час виконання цих договорів.

За попередніми розрахунками слідства, різниця між цінами придбання та подальшого продажу окремих партій металопродукції становила близько 20,8 млн грн. Однак ця сума не є остаточно встановленим розміром збитків.

Як раніше писав OBOZ.UA, у межах кримінального провадження правоохоронці проводили обшуки в Києві та Дніпрі, вилучали документи, комп'ютерну техніку та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.

Тепер встановлені адреси нерухомості дають можливість точніше розділити майно, що потрапило на фотографії, та з'ясувати його реальних власників.

Схожі теми
СхемиКорупція в УкраїнірозслідуванняУкраїнаДніпрокорупціяТЕС і ТЕЦ
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!