Компанії скуповують у українців цей продукт: скільки платять за кілограм

Вирощування та заготівля волоських горіхів на власному подвір’ї залишається для українських селян джерелом додаткового доходу й можливістю раціонально використати осінній урожай. Залежно від якості плодів і ступеня їхньої обробки продаж очищених ядер волоського горіха дає змогу жителям сіл готові платити за горіхи від 150 до 270 грн/кг.

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Про це повідомляє "Суспільне". Так, 80-річна жителька села Гречинці (Хмельницька область) Феодосія Бездушняк збирає горіхи близько 25 років – на її ділянці росте близько десятка горіхових дерев.

"Коли є час, чи десь на городі була, стомилася, хочу відпочити, прихожу до хати, сідаю, включаю щось в телевізорі або на планшеті та й б'ю горіхи. І ввечері сідаю, і вдень. Такий відпочинок: сіла та б'ю", – ділиться господиня.

Скільки горіхів можна зібрати

Обсяги збору значною мірою залежать від погодних умов та віку насаджень. Хоча цьогорічна врожайність виявилася нижчою за попередні роки, за сезон із кількох дерев удається заготовити приблизно три-чотири мішки сировини. Проте реалізація ядра потребує кропіткої підготовчої роботи, адже підсумкова виручка напряму залежить від цілісності та кольору зібраного продукту.

Секрети заготівлі

У сільських домогосподарствах цей процес є безвідходним: навіть тверда шкаралупа знаходить застосування в побуті – її використовують як ефективний розпал для печі чи грубки. Сам же ланцюжок обробки врожаю вимагає дотримання послідовних кроків:

плоди збирають із землі одразу після випадання із зеленої оболонки (зокрема біля доріг та у садках);

(зокрема біля доріг та у садках); визбираний урожай обов'язково промивають у воді ;

; далі горіхи розкладають для сушіння у добре провітрюваному приміщенні;

у добре провітрюваному приміщенні; висушену сировину фасують у сітки чи мішки, після чого лущать, сортують ядра за фракціями та здають заготівельникам.

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Така продукція має високий попит на ринку – відібрані ядра реалізують для потреб кондитерської галузі, а також для споживання у свіжому вигляді. А селяни, які давно займаються горіховим промислом, радять вирощувати різноманітні сорти, оскільки кожен із них має свої особливості.

Які ціни на горіхи в Україні

Як повідомив президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін, напочатку жовтня ціни на чищений волоський горіх вищого гатунку в окремих регіонах України стрімко зросли – з 200 до 400 гривень за кілограм. Основні причини такої тенденції:

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скорочення пропозиції через посуху у 2025 році;

весняні заморозки, що пошкодили цвітіння;

дефіцит складських залишків.

За даними Agro-Ukraine, найвище закупівельники оцінюють цілі половинки ядра – так звані "метелики" світлих відтінків, – які можна продати за 200-270 грн/кг. Тоді як темніші половинки, четвертинки та дрібна крихта коштують значно дешевше – 150-180 грн/кг.

Водночас переробні підприємства орієнтуються на показники світового ринку, де загальний обсяг українського виробництва оцінюють у 88,9 тис. тонн. Попри це, галузь переживає серйозний експортний спад: у 2025 році виручка від продажу за кордон впала на 90% (до $9,2 млн), перш за все через введення режиму експортного забезпечення наприкінці 2024 року.

Також OBOZ.UA повідомляв що українські компанії готові платити фермерам по 55 гривень за кілограм гарбузового насіння їм готові платити. Таким чином можна заробити з сезон близько 20 тис. грн.