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Колишніх цін більше немає: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 року

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
114
Скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 року
Скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Києві в листопаді 2026 року. Джерело: Roman Synkevych/Unsplash

У Києві здешевшали 1-кімнатні квартири на вторинному ринку. За рік зниження вартості становило 1% – до 66 500 доларів (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вища за цей рівень, а половина – нижча).

Загалом же, за даними великого профільного порталу, у столиці та передмістях вартість такого житла коливається від 29 300 до 141 000 доларів. Найдешевше у:

  • Гостомелі – 29 300 доларів;
  • Бучі – 39 000 доларів;
  • Деснянському районі Києва – 42 000 доларів;
  • Вишгороді – 44 700 доларів;
  • Ірпені – 49 000 доларів;
  • Броварах – 50 000 доларів;
  • Святошинському районі – 51 000 доларів.
Скільки коштують квартири в Києві, Бучі, Ірпені, Вишневому

Скільки коштують квартири в Києві, Бучі, Ірпені, Вишневому. Джерело: lun.ua

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Найвищу ціну зафіксовано в Печерському районі Києва – тут купити "однокімнатну" квартиру коштує 141 000 доларів. Також високі ціни зафіксовано в:

  • Шевченківському – 87 000 доларів;
  • Голосіївському – 78 000 доларів;
  • Подільському районах столиці – 73 000 доларів.

Подешевшали й квартири на 2 і 3 кімнати. Так:

  • вартість 2-кімнатних квартир упала на 7%;
  • 3-кімнатних – на 3%.
У Києві подешевшали 1-кімнатні квартири

У Києві подешевшали 1-кімнатні квартири. Джерело: lun.ua

Який документ радять укладати українцям юристи під час оренди квартир

Водночас юристи радять українцям під час оренди житла оформлювати договір оренди – адже це закріпить умови оренди та допоможе уникнути неприємностей як власникам житла, так і орендарям. Сам же договір, підкреслюється, повинен містити низку пунктів. Зокрема:

  • ПІБ та адреси сторін.

"Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою", – наголошують юристи.

  • Об'єкт оренди.

Обов'язково прописати, чи це квартира, кімната, житловий будинок або його частина тощо.

  • Дата укладання договору та термін, на який він укладається.

Важливо також вказати спосіб продовження договору та його припинення. Наприклад, договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна зі сторін не виявила бажання припинити договір, або інший варіант.

  • Розмір та порядок оплати.

Важливо детально прописати, яким чином проводитиметься оплата. Зокрема, на банківський рахунок чи готівкою.

"У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку", – радять спеціалісти.

  • Порядок здійснення комунальних платежів.

Потрібно вказати, хто саме та в які терміни їх сплачує.

  • Питання страхового депозиту та його повернення.

"Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, під час виїзду з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього також утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі", – зазначають юристи.

  • Акт прийому-передачі.

У ньому потрібно докладно описати стан квартири, вказати, які в ній є речі та як вони виглядають.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Україна має великі труднощі з житловим фондом. Нині в країні налічуються десятки тисяч "хрущовок" – багатоквартирних будинків, які почали будувати наприкінці 1950-х років. Водночас значна кількість із них перебуває в аварійному стані. Одним із рішень проблеми є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будівель. Втім, примусового виселення мешканців, за останніми даними, не буде.

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