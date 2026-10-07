Колись найбільший у світі НПЗ хочуть повернути до роботи: глобальний дефіцит пального набирає обертів

На Американських Віргінських островах планують у 2027 році відновити роботу колись найбільшого у світі НПЗ (нафто-переробний завод), який не працює з 2021 року, – після перезапуску його потужність має перевищити 200 тис. барелів на добу. Інтерес до підприємства різко зріс на тлі глобального дефіциту пального та високої прибутковості нафтопереробки, однак для його запуску ще необхідні сотні мільйонів доларів, інженерні роботи та завершення регуляторних процедур.

Відео дня

Про це пише Bloomberg. За даними агентства, проєкт привернув увагу американської влади, приватних інвесторів і кредиторів, а неназваний комерційний партнер уже погодився постачати підприємству нафту та викуповувати готові нафтопродукти.

Для повноцінного повернення заводу до роботи знадобляться сотні мільйонів доларів, інженерні роботи та завершення регуляторних процедур. Однак ситуація на світовому паливному ринку суттєво змінила економіку такого проєкту, дефіцит переробних потужностей підштовхнув рентабельність НПЗ до високих рівнів.

Завод хочуть запустити вже у 2027 році

НПЗ на острові Санта-Крус зараз перебуває на завершальному етапі підготовчого процесу, після якого може розпочатися приблизно 12-місячна процедура відновлення виробництва. Директор компанії-власника Port Hamilton Refining and Transportation Девід Джонсон заявив, що цільовим роком для перезапуску є 2027-й.

Проте конкретні строки залежатимуть одразу від кількох факторів – фінансування, регуляторних дозволів, інженерної готовності та виконання вимог безпеки. За його словами, до проєкту вже є значний інтерес із боку американських державних програм фінансування, а також приватних інвесторів і кредиторів. Компанія одночасно розглядає декілька можливих варіантів залучення необхідних коштів.

РЕКЛАМА

Відновлювати виробництво планують поступово. Після реалізації проєкту загальна потужність підприємства має перевищувати 200 тис. барелів нафти на добу. Крім того, Port Hamilton уже знайшла комерційного партнера, ім'я якого не розголошується. Він погодився забезпечувати НПЗ сирою нафтою, а потім купувати вироблені на підприємстві нафтопродукти.

Колись завод переробляв близько 360 тисяч барелів на добу

Історія підприємства на Санта-Крус налічує десятиліття. Завод побудувала компанія Hess Oil у 1966 році, а згодом він працював як спільне підприємство з венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA.

Головні історії дня

У найактивніший період підприємство було одним із ключових нафтопереробних об'єктів регіону та свого часу вважалося найбільшим НПЗ у світі. Його потужність сягала приблизно 360 тис. барелів нафти на добу.

Підприємство вже мало тривалу історію зупинок та спроб повернення до роботи. У 2012 році переробку було припинено, але пізніше власники намагалися реанімувати об'єкт. У лютому 2021 року завод знову запустили після масштабних інвестицій.

Тодішні власники – EIG Global Energy Partners та ArcLight Capital Partners – вклали в його перезапуск понад 3,2 млрд доларів. Однак, відновлена робота тривала недовго.

РЕКЛАМА

Після перезапуску сталися небезпечні викиди та пожежа

Незабаром після запуску у 2021 році на підприємстві сталася низка серйозних інцидентів. Завод неодноразово здійснював викиди сірководню та діоксиду сірки в концентраціях, які становили небезпеку для людей у прилеглих населених пунктах. Ситуація була настільки серйозною, що через забруднення довелося закривати місцеві школи та зупиняти роботу частини підприємств.

Крім того, на території НПЗ сталася масштабна пожежа. У результаті в травні 2021 року Агентство з охорони довкілля США (EPA) зупинило роботу підприємства. Відтоді нафтопереробка на об'єкті фактично не здійснюється. Того ж року Port Hamilton придбала виробничі потужності на аукціоні. Водночас новий власник вирішив не проводити повну консервацію підприємства.

РЕКЛАМА

Компанія підтримувала ключові системи в робочому стані та продовжувала контролювати об'єкт. На підприємстві постійно перебував персонал, хоча сама переробка нафти була зупинена. За словами Джонсона, це було свідоме рішення, адже власники від початку розраховували на те, що одного дня завод знову запрацює.

Чому старий завод знадобився саме зараз

Одна з головних причин нового інтересу до Санта-Крус – ситуація на світовому ринку пального. За даними Bloomberg, глобальний ринок демонструє ознаки значного дефіциту пропозиції нафтопродуктів. На переробні потужності, зокрема, вплинули війни за участю Ірану та війна Росії проти України, що позначилося на роботі НПЗ на Близькому Сході та в РФ.

РЕКЛАМА

На цьому тлі маржинальність нафтопереробки суттєво зросла. Очікується, що складна ситуація на ринку може зберігатися до 2027 року. Тому повернення великого підприємства, здатного переробляти понад 200 тис. барелів на добу, потенційно може додати ринку необхідні обсяги пального.

Фінансова привабливість нафтопереробки вже помітна за результатами найбільших компаній галузі. Три провідні американські нафтопереробні компанії, підприємства яких сукупно переробляють близько 8 млн барелів нафти на добу, у другому кварталі отримали приблизно 13 млрд доларів сукупного прибутку.

РЕКЛАМА

Завод має стратегічне розташування

Ще одна перевага Санта-Крус – географія. Підприємство розташоване приблизно за 500 миль від узбережжя Південної Америки, що робить його зручним для переробки нафти з Венесуели та Гаяни. Більше того, історично завод і проєктувався з урахуванням роботи саме з венесуельською нафтою.

Тому у відновленні підприємства зацікавлена й адміністрація президента США Дональда Трампа. Представник Білого дому заявив Bloomberg, що американська адміністрація хотіла б бачити відновлення роботи закритих нафтопереробних заводів, а підприємство на Санта-Крус має особливе значення через стратегічне розташування та можливість переробляти венесуельську сировину.

РЕКЛАМА

Адміністрація США розглядає збільшення переробних потужностей як один зі способів наростити пропозицію енергоресурсів і стримати ціни. Раніше Трамп також задіяв американський Defense Production Act для підтримки низки енергетичних проєктів.

До запуску ще потрібно вкласти сотні мільйонів

Попри сприятливу ситуацію на ринку, фактичне повернення НПЗ до роботи залишається складним завданням. Проєкт потребує сотень мільйонів доларів нових вкладень. Необхідно також провести інженерні роботи, остаточно пройти регуляторні процедури та переконатися, що підприємство може працювати без повторення екологічних проблем 2021 року.

РЕКЛАМА

За даними Bloomberg, більшість федеральних та місцевих бюрократичних перешкод уже вдалося подолати. Однак після визначення конкретної дати запуску компанії все одно доведеться виконати низку додаткових вимог. В Агентстві з охорони довкілля США заявили про готовність працювати із зацікавленими сторонами, щоб визначити безпечний і законний шлях до можливого відновлення роботи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ посилюють захист від атак із повітря. По периметру установок розміщують морські контейнери, між якими надалі планують натягнути антидронові троси.