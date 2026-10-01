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Клієнти Ukrnafta заправили мільярд літрів пального з початку 2026 року

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read1 хв
icon 7,7 т.
Клієнти Ukrnafta заправили мільярд літрів пального з початку 2026 року
UKRNAFTA продовжує працювати та забезпечувати населення України якісним ресурсом
Джерело: UKRNAFTA

Мільярд літрів пального за дев’ять місяців – саме такий обсяг реалізувала найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA з січня по вересень 2026 року.

Для порівняння: за весь 2025 рік реалізація мережі становила майже мільярд літрів. Цього року цей показник вдалося перевищити вже за дев’ять місяців.

"За цим результатом – щоденна робота великого колективу UKRNAFTA: операторів, касирів, заправників, логістів, менеджменту мережі та всіх, хто забезпечує стабільну роботу наших АЗК по всій країні. Дякую кожному, хто робить свій внесок у цей результат! – наголосив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура – І, звичайно, дякую нашим клієнтам. Мільярд літрів – це насамперед мільйони ваших заправок і ваша довіра до UKRNAFTA. Саме вона мотивує нас постійно покращувати сервіс, розвивати нові послуги та незмінно тримати високі стандарти якості пального".

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UKRNAFTA продовжує працювати та забезпечувати населення України якісним ресурсом. Тримаємо ритм разом!

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 650 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

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