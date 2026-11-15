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Клієнтам ПриватБанку радять замінити картки: кому слід прийти до відділення

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
75
Клієнтам ПриватБанку радять замінити картки
Клієнтам ПриватБанку радять замінити картки. Джерело: Freepik/Drazen Zigic

Клієнти ПриватБанка можуть перевипустити картку, у якої закінчується термін дії – і продовжувати користуватися нею без обмежень. Зробити це можна в будь-якому з відділень установи. При цьому кільком категоріям українців настійно рекомендується замінити картку – зокрема, тим, у кого пошкоджений пластик або змінилися особисті дані.

Крім цього, замінити картку слід тим, хто зіткнувся з шахрайськими операціями з рахунком. А також:

  • Тим, у кого закінчився термін користування і є бажання офіційно його продовжити (наприклад, для поїздки за кордон).
  • Тим, хто загубив картку або забув її в банкоматі.
  • Тим, хто хоче змінити тип картки.

Саму ж картку, як уже зазначалося, клієнти ПриватБанка можуть перевипустити в будь-якому з його відділень. Однак якщо відвідати його немає можливості чи бажання, зробити це можна також онлайн.

"Відкрийте меню "Гаманець" – виберіть картку, яку хочете перевипустити, – натисніть "Замовити картку", – повідомили у "Приваті".

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При цьому, зазначається, перевипущену картку можна замовити з доставкою. Зробити це можна як по Україні, так і за кордон.

Водночас користуватися карткою, у якої закінчується "термін дії", можна й без перевипуску. Для цього слід оформити миттєву Digital-картку в системі "Приват24":

  • перейти до розділу "Усі картки";
  • натиснути "Додати";
  • вибрати "Digital-картка".

"З нею ви можете здійснювати оплату в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку", – розповіли в банку.

Українські банки позакривали відділення

Водночас за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.

До топ-5 установ за кількістю закритих відділень – крім Ощадбанку, Райффайзена та ПриватБанку – також увійшли Укрексімбанк і ТАСкомбанк. Вони закрили по 5 відділень.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом, "Правекс Банк" змінив назву на "Інтеза Санпаоло Банк". Ребрендинг відбувся 30 жовтня. Причина – підкреслення належності установи до міжнародної фінансової групи Intesa Sanpaolo, до якої вона входить із 2008 року. Втім, на клієнтів банку це ніяк не має вплинути – вони продовжать користуватися коштами на рахунках на попередніх умовах.

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