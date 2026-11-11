Будинки українців збираються зносити: "слуга народу" розповіла, які компенсації готують мешканцям

В Україні понад 60% житлового фонду становлять будинки, зведені до 1970 року, однак масово зносити хрущовки не планують – пріоритетом має стати їхня реконструкція та модернізація. Мешканцям будинків, які все ж визнають непридатними для оновлення, можуть запропонувати грошову компенсацію або тимчасове переселення до маневрового житла на час робіт, але остаточні правила ще мають затвердити законодавчо.

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Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк в коментарі медіа. За її словами, проблема застарілого житлового фонду в Україні залишається масштабною.

Значна частина багатоквартирних будинків зводилася десятиліття тому за будівельними нормами, які вже не відповідають сучасним вимогам безпеки, комфорту та енергоефективності. Тому держава планує створити окремі законодавчі механізми, які дозволять поступово оновлювати такі споруди, не позбавляючи людей права власності на житло.

Скільки в Україні старих будинків і чому хрущовки потребують оновлення

Масштаб проблеми демонструє структура українського житлового фонду. За словами Шуляк, понад 60% житлових будинків в Україні були зведені до 1970 року. Майже 40% припадає на споруди, побудовані ще до 1960-го. До початку повномасштабного вторгнення в Україні налічувалося понад 30 тисяч об'єктів застарілого житлового фонду.

Понад 10 тисяч із них становили саме хрущовки – типові багатоквартирні будинки, які масово будували в радянський період. Таке житло спочатку проєктували як тимчасове рішення для забезпечення населення квартирами. Однак минуло вже кілька десятиліть, і значна частина цих будинків продовжує використовуватися, попри суттєве фізичне зношення.

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Серед основних проблем старого житлового фонду – зниження міцності бетону, порушення герметичності міжпанельних стиків, зношені інженерні комунікації та погіршення загального стану конструкцій. Крім того, багато будинків мають низькі показники енергоефективності, через що мешканці змушені витрачати більше коштів на опалення.

За оцінкою парламентарки, для значної частини таких споруд нормативні строки експлуатації фактично вичерпалися. Тому питання їхнього оновлення потребує системного вирішення, а не лише точкового ремонту окремих під'їздів чи комунікацій.

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Чи будуть зносити хрущовки та що замінить демонтаж

"Ніхто нічого зносити не збирається. Ми дійсно активно працюємо над новою житловою політикою, і базовий законопроєкт щодо неї вже ухвалено. Але питання реновації застарілого житлового фонду, зокрема хрущовок, хоч і пов'язане з житловою політикою напряму, однак потребує окремо виписаного законодавчого підґрунтя", – пояснила Олена Шуляк.

Залежно від технічного стану будівлі можуть застосовувати різні способи оновлення. Зокрема, йдеться про:

реконструкцію та відновлення конструктивних елементів;

модернізацію інженерних мереж і комунікацій;

утеплення фасадів та комплексне підвищення енергоефективності;

перепланування внутрішніх приміщень;

надбудову додаткових поверхів, якщо це дозволяє технічний стан споруди;

комплексне оновлення території та інфраструктури цілого кварталу.

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Тобто замість того, щоб просто прибрати старий будинок і звести на його місці новий, планують максимально використовувати можливості вже наявної забудови. Повний демонтаж розглядатимуть лише тоді, коли відновлення споруди буде технічно неможливим або економічно недоцільним.

За словами Шуляк, одним із критеріїв для такого рішення може бути втрата понад 60% первісного стану об'єкта. Важливим аргументом на користь реконструкції є й вартість робіт. Знесення будинку потребує не лише витрат на демонтаж, а й на вивезення та утилізацію будівельного сміття, підготовку майданчика та нове будівництво. Тому в окремих випадках модернізація наявної споруди може бути значно вигіднішою.

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Скільки мешканців повинні погодитися на реновацію

Одним із найважливіших питань майбутньої програми залишається механізм ухвалення рішення про реконструкцію. Наразі обговорюється поріг підтримки на рівні 70-75% власників квартир у будинку. Тобто для включення багатоповерхівки до програми комплексної реновації необхідно буде отримати згоду більшості власників у визначеній законодавством кількості.

Якщо будинок не набере необхідної підтримки, його не включатимуть до програми оновлення відповідного кварталу. Фактично це означає, що мешканці матимуть можливість впливати на долю своєї нерухомості та вирішувати, чи підтримувати запропонований варіант реконструкції.

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Водночас остаточний механізм голосування ще потребує законодавчого врегулювання. Необхідно визначити, хто саме організовуватиме обговорення, як відбуватиметься ухвалення рішень, яким чином враховуватимуть інтереси власників і які гарантії вони отримають. У парламенті наголошують, що реформа не повинна перетворитися на механізм примусового переселення людей або позбавлення їхнього майна.

"Це точно не історія про те, що завтра хтось прийде і почне масово реконструювати або зносити хрущовки. Завдання Парламенту зараз – підготувати правила, хто ухвалює рішення, як обговорюється план реновації, які права мають мешканці і як враховуються питання безпеки, інфраструктури та якості житла", – зазначила Шуляк.

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Що отримають власники квартир під час реконструкції

Окремий блок майбутнього законодавства стосуватиметься захисту майнових прав мешканців. Власникам квартир мають запропонувати механізми, які дозволять не залишитися без житла на час проведення робіт і самостійно визначити прийнятний для себе варіант. Зокрема, передбачається два основні сценарії.

Перший – грошова компенсація. Власник квартири зможе отримати грошове відшкодування та відмовитися від житла в будинку, який планують реконструювати. Такий варіант може бути актуальним для людей, які не хочуть чекати завершення робіт або планують придбати нерухомість в іншому місці.

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Другий – тимчасове переселення. На період проведення реконструкції мешканцям мають надати житло з маневрового фонду. Забезпечувати людей такими помешканнями повинна буде місцева влада.

Рреконструкція може передбачати не лише утеплення фасаду чи заміну комунікацій, а й втручання в конструктивні елементи споруди. Водночас конкретні умови компенсації, порядок переселення та інші гарантії ще мають бути детально прописані в законодавстві. Саме від цих механізмів значною мірою залежатиме готовність людей підтримувати реновацію.

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Коли в Україні можуть розпочати програму реновації хрущовок

Законодавчу основу для комплексного оновлення застарілого житлового фонду намагаються сформувати вже кілька років. Ще у 2021 році зареєстрували законопроєкт №6458, який присвячений комплексній реконструкції застарілого житла. У вересні 2022 року Верховна Рада підтримала документ у першому читанні. Однак після початку повномасштабного вторгнення подальше опрацювання ініціативи призупинили.

Тепер парламент повертається до роботи над законопроєктом, щоб підготувати його до другого читання. Документ має визначити правила проведення реновації, порядок ухвалення рішень, повноваження місцевої влади та гарантії для власників нерухомості. Під час підготовки майбутньої реформи вивчають практики інших європейських держав, які вже проходили через масштабне оновлення застарілого житлового фонду.

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Зокрема, у Німеччині, країнах Балтії та Польщі застосовували пільгове кредитування, субсидування та термомодернізацію багатоквартирних будинків. Такі механізми дозволяли покращувати стан житла без обов'язкового відселення мешканців.

У Франції оновлення міських кварталів відбувається в межах національних програм, до яких залучають спеціалізовані інституції та місцеві громади. Водночас британський досвід демонструє, що надмірна орієнтація на знесення старих будинків без належного врахування інтересів мешканців може створювати додаткові соціальні проблеми.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026-й. За мінімальної зарплати 8647 грн максимальний платіж становитиме 129,71 грн за квадратний метр понад пільгову площу (було 120 грн). Конкретну ставку для кожної громади встановлює місцева рада.