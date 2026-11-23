В Україні засудили до 7 років позбавлення волі народного депутата Сергія Лабазюка ("За майбутнє"). Вищий антикорупційний суд визнав його винним у пропозиції хабаря (ч. 4 ст. 369 КК України) колишньому віцепрем'єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

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Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Вирок винесли і спільнику Лабазюка – директор приватної компанії "Ю Ар Ді" Денис Назімов отримав 6 років в’язниці.

Крім того, на компанію Назімова наклали 10,7 млн грн штрафу, а власне хабар (150 тис. доларів) було конфісковано. Вирок суду може бути оскаржено протягом 30 днів.

Сам Лабазюк визнав свою провину, але стверджує, що пропонував хабар, аби зберегти своє підприємство. Крім того, він наполягає на провокації підкупу – отже, суд не повинен враховувати докази, здобуті таким чином.

"Захист наполягав, що штучно була спровокована ситуація, яка спрямувала та призвела до пропозиції неправомірної вигоди. І очікували, що суд розбереться в цих обставинах. Натомість отримали те, що сталося сьогодні", – наголошує Лабазюк.

Що передувало

За даними правоохоронців, у серпні 2023 року Лабазюк звернувся до Кубракова з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. За це пообіцяв "винагороду" в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду і залучив для узгодження подальших домовленостей Назімова.

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Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту через річку на Миколаївщині Лабазюк через довірену особу надав Найєму обіцяний відсоток. Його розмір склав 150 тис. доларів – гроші передали у китайській шкатулці на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

Раніше у САП запевнили, що Кубраков і Найєм співпрацювали з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та САП. А також "сприяли розслідуванню протиправних дій".

При цьому там наголосили: дії Лабазюка та Назімова кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України. "Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої", – розповіли у прокуратурі.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних винним у зловживанні впливом та засудив до 3,5 року позбавлення волі. Також парламентарю на три роки заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.