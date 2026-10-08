Керівнику "Лісів України" нарахували 18,5 млн грн зарплати: майже половина – премії

Виконавчому директору ДП "Ліси України" Ігорю Лицуру в 2025 році нарахували 18 млн 543 тис. грн, з яких 8,6 млн грн припало на премії. Середній розмір виплат за місяць, якщо рівномірно розподілити річну суму, становив близько 1,55 млн грн.

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Як уже писав OBOZ.UA, це значно більше, ніж, наприклад, у гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського (він заявляв, що заробляє близько 700 тис. грн після оподаткування). На дані про такі виплати також звернули вагу екологічні активісти.

Лицур був не єдиним керівником державного підприємства, чиї виплати за рік обчислювалися десятками мільйонів гривень. Загальна сума нарахувань шістьом керівникам становить майже 92 млн грн:

Ігор Лицур – 18,543 млн грн;

– 18,543 млн грн; Павло Іванов – 16,909 млн грн;

– 16,909 млн грн; Костянтин Войцеховський – 15,762 млн грн;

– 15,762 млн грн; Олександр Жук – 14,237 млн грн;

– 14,237 млн грн; Віктор Бусько – 13,398 млн грн;

– 13,398 млн грн; Іван Шеремет – 13,070 млн грн.

Йдеться саме про нараховані виплати, а не лише посадові оклади. До загальної суми могли входити зарплата, премії та інші передбачені виплати.

Найбільша сума, як виходить із наведених даних, припала саме на Лицура. Якщо поділити її на 12 місяців, середньомісячна сума становитиме близько 1,545 млн грн.

Для порівняння, середня зарплата штатного працівника в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 грн, а мінімальна зарплата – 8 647 грн. За арифметичним порівнянням, 1,545 млн грн відповідають приблизно 48 середнім українським зарплатам або майже 179 мінімальним зарплатам.

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"Поки вчителі навчають дітей, медики рятують життя, рятувальники розбирають завали, а військові захищають країну, у керівництва державних лісів – власна фінансова екосистема. Схоже, у "Лісах України" найцінніша деревина – та, з якої виготовляють директорські крісла", – прокоментували активісти.

Окремо активісти звернули увагу на структуру виплат Ігорю Лицуру. За наведеними ними даними, 8,6 млн грн із 18,543 млн грн припали на премії. Тобто преміальна частина становила близько 46% від усієї зазначеної за рік суми. Решта припадала на інші виплати, які входили до загального обсягу нарахувань.

Головні історії дня

Сам факт отримання премії не означає порушення законодавства: керівникам державних підприємств можуть встановлюватися премії та інші виплати відповідно до умов контракту та рішень уповноважених органів. Водночас конкретні підстави для нарахування8,6 млн грн премій Лицуру потребують окремого пояснення – зокрема, за які ж показники роботи вони були призначені.

Найменшу суму серед зазначених керівників отримав Іван Шеремет – 13,07 млн грн. Навіть ця сума в середньому відповідає приблизно 1,09 млн грн на місяць, якщо рівномірно розподілити її протягом року.

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До речі, ще в січні 2025 року ДБР повідомило про підозру Лицуру та ще двом посадовцям "Лісів України" у справі про закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів більш ніж за 18 млн грн. За даними слідства, експертиза встановила завищення вартості закупівлі, через що державі завдали близько 3 млн грн збитків. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану.

У липні 2025 року Нацполіція повідомила Лицуру про ще одну підозру – у справі про закупівлю 11 тракторів за 15,9 млн грн. Правоохоронці заявили, що придбана техніка не відповідала характеристикам, зазначеним у договорі, а сума завданих державі збитків становила 1,6 млн грн. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. У двох справах правоохоронці заявляли про загалом понад 4,6 млн грн збитків державі.

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Як повідомляв OBOZ.UA:

Суд відправив під варту колишнього керівника "Лісів України" Юрія Болоховця через підозру у незаконному збагаченні на понад 7,9 млн грн. За версією слідства, Болоховець, якого активісти неодноразово звинувачували в корупції, лише за рік обзавівся елітною квартирою в Києві, земельними ділянками і накопичив великі суми на банківських рахунках.

Раніше ексдиректор філії "Лісу України" теж погорів на незаконному збагаченні. У нього вдома знайшли готівку на сотні тисяч доларів.