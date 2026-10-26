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Грошей стане більше: українцям розповіли, скільки можна заробити на депозитах

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
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Українцям розповіли, скільки можна заробити на депозитах
Українцям розповіли, скільки можна заробити на депозитах

У банківському секторі вважають, що гривневі депозити є одним із доступних інструментів збереження вартості грошей. Адже максимальні ставки за окремими програмами можуть сягати 17,5% річних, а з урахуванням оподаткування депозитних відсотків за ставкою 23% фактична номінальна дохідність такого вкладу становить близько 13,5% річних. Водночас, якщо за рік інфляція становитиме 10%, така дохідність дасть змогу не лише компенсувати зростання цін, а й отримати певний реальний дохід.

Про це OBOZ.UA розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. Він зазначив: фактичний результат залежатиме від майбутньої інфляції та конкретних умов депозиту.

"Головне завдання заощаджень – не лише зберегти певну суму грошей, а й максимально захистити їхню купівельну спроможність... Одним із доступних інструментів збереження вартості грошей залишаються гривневі депозити", – розповів Мамедов.

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Водночас він нагадав: у вересні річна інфляція в Україні прискорилася до 10% проти 8,1% у серпні, а споживчі ціни за місяць зросли на 2,1%. За його словами, це означає, що заощадження, які не приносять доходу, зменшуються, поступово втрачаючи купівельну спроможність.

Втім, констатував Мамедов, загалом інфляційні показники слід сприймати "з холодною головою". Адже "вони допомагають зрозуміти, що відбувається з економікою, чому змінюються ціни і як краще планувати власні фінанси".

"Якщо овочі подешевшали через урожай, це ще не означає, що інфляційний тиск в економіці послабшав. Адже водночас можуть дорожчати промислові товари, оренда, транспортні або побутові послуги", – пояснив банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

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