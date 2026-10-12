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Грошей більше не стане: українцям розповіли, що буде з депозитами після рішення НБУ

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Що буде з депозитами після рішення НБУ
Що буде з депозитами після рішення НБУ. Джерело: Freepik

Підвищення облікової ставки НБУ з 15,5% до 16% річних не призведе до автоматичного зростання прибутковості всіх депозитів. Адже кожен банк визначатиме умови – залежно від власної потреби у коштах, термінів залучення вкладів та ринкової ситуації.

Про це розповів віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. Втім, зазначив він, саме підвищення облікової ставки є позитивним сигналом для вкладників – адже воно "створює передумови для збереження високої прибутковості гривневих депозитів".

"А головне для вкладника – не лише отримати відсотки, а й зберегти купівельну спроможність своїх заощаджень. Адже депозит має сенс, коли його прибутковість допомагає компенсувати зростання цін. Саме тому збереження привабливості гривневих вкладів сьогодні є одним із важливих завдань монетарної політики", – підкреслив Мамедов.

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Крім того, зазначив він, підвищення облікової ставки може також опосередковано впливати на валютний ринок. За словами банкіра, річ у тім, що:

  • Коли гривневі депозити забезпечують привабливий процентний дохід, у населення з’являється більше економічних причин зберігати кошти в національній валюті, а не переводити всі заощадження в долари чи євро.
  • Це може послаблювати додатковий попит на іноземну валюту та допомагати Національному банку підтримувати стабільність валютного ринку.

Втім, підкреслив він, очікувати автоматичного зміцнення гривні в результаті підвищення облікової ставки до 16% не варто. Адже:

  • Український валютний ринок продовжує працювати в режимі керованої гнучкості.
  • Значний розрив між імпортом та експортом зумовлює необхідність валютних інтервенцій НБУ.
  • Курс залежить від надходження міжнародної фінансової допомоги та розвитку військової ситуації.

"Тому вища облікова ставка – це не панацея для зниження курсу долара. Це додатковий інструмент, який допомагає зменшити тиск на гривню", – підсумував Мамедов.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

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