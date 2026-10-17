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Евакуаційні зупинки й затримки поїздів: які нові функції з'явились у застосунку "Укрзалізниці"

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
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Евакуаційні зупинки й затримки поїздів: які нові функції з'явились у застосунку "Укрзалізниці"
Укрзалізниця додала корисну функцію у свій застосунок. Джерело: facebook.com/Ukrzaliznytsia

АТ "Укрзалізниця" додало до свого мобільного застосунку статистику евакуаційних зупинок і затримок поїздів за останні дні. Ця інформація має допомогти пасажирам краще планувати свої маршрути.

Про це повідомили самі залізничники. За їх словами, підприємство "обрало чесність", бо "безпека залишається пріоритетом".

Про що мова

Відтепер у застосунку "Укрзалізниці" можна побачити кількість евакуаційних зупинок і затримок для кожного обраного поїзда (як це виглядає, дивіться на малюнку нижче). Звісно, це не точне число, а лише середньостатистичне.

Евакуаційні зупинки й затримки поїздів: які нові функції з'явились у застосунку ''Укрзалізниці''

Так у застосунку виглядає нова інформація. Джерело: УЗ/Telegram

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"Ми взяли усереднену статистику за останні 10 діб, щоб дані були максимально актуальними. Але наголошуємо, що це не є гарантія і не обіцянка, а довідкова інформація для прогнозування форсмажорів під час подорожі", – пояснили залізничники.

На підприємстві зазначили, що суттєво зменшили частку затримок у жовтні.

"Але безпека лишається нашим пріоритетом. Тому обираємо чесність – і будемо регулярно оновлювати цю довідку, щоб ви могли розважливо обрати маршрут і рейс", – наголосили в "Укрзалізниці".

Чому це важливо

Евакуаційні зупинки – не примха залізничників. Нагадаємо, що у жовні російський обстріл "Бандеролями" Придніпровської залізниці вбив заступника начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол. Залізничник загинув, коли допомагав людям евакуюватися й перевіряв, чи всі встигли дістатися до безпечних місць – у цей час держава-агресорка здійснила повторний удар по залізниці.

Тим не менш, через такі евакуаційні зупинки виникають гучні скандали. Так, потяг Львів – Чернівці зупинився просто посеред поля під час повітряної тривоги, а після відбою зачекав лише 10 секунд і відправився далі без 25 своїх пасажирів. Люди просто не встигли повернутися у вагони. Так чи так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець окремо звернувся до "Укрзалізниці", щоб з'ясувати, що саме сталося і чи всіх пасажирів зрештою доправили до місця призначення.

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