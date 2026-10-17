Евакуаційні зупинки й затримки поїздів: які нові функції з'явились у застосунку ''Укрзалізниці''

АТ "Укрзалізниця" додало до свого мобільного застосунку статистику евакуаційних зупинок і затримок поїздів за останні дні. Ця інформація має допомогти пасажирам краще планувати свої маршрути.

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Про це повідомили самі залізничники. За їх словами, підприємство "обрало чесність", бо "безпека залишається пріоритетом".

Про що мова

Відтепер у застосунку "Укрзалізниці" можна побачити кількість евакуаційних зупинок і затримок для кожного обраного поїзда (як це виглядає, дивіться на малюнку нижче). Звісно, це не точне число, а лише середньостатистичне.

"Ми взяли усереднену статистику за останні 10 діб, щоб дані були максимально актуальними. Але наголошуємо, що це не є гарантія і не обіцянка, а довідкова інформація для прогнозування форсмажорів під час подорожі", – пояснили залізничники.

На підприємстві зазначили, що суттєво зменшили частку затримок у жовтні.

"Але безпека лишається нашим пріоритетом. Тому обираємо чесність – і будемо регулярно оновлювати цю довідку, щоб ви могли розважливо обрати маршрут і рейс", – наголосили в "Укрзалізниці".

Чому це важливо

Евакуаційні зупинки – не примха залізничників. Нагадаємо, що у жовні російський обстріл "Бандеролями" Придніпровської залізниці вбив заступника начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол. Залізничник загинув, коли допомагав людям евакуюватися й перевіряв, чи всі встигли дістатися до безпечних місць – у цей час держава-агресорка здійснила повторний удар по залізниці.

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Тим не менш, через такі евакуаційні зупинки виникають гучні скандали. Так, потяг Львів – Чернівці зупинився просто посеред поля під час повітряної тривоги, а після відбою зачекав лише 10 секунд і відправився далі без 25 своїх пасажирів. Люди просто не встигли повернутися у вагони. Так чи так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець окремо звернувся до "Укрзалізниці", щоб з'ясувати, що саме сталося і чи всіх пасажирів зрештою доправили до місця призначення.

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