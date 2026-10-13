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"Укренерго" звернулося до населення України: якими будут відключення світла 14 жовтня

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
icon 2,8 т.
Ілюстрація: людина підпалює свічку, як ілюстрація до відключень електроенергії
В яких областях України діють відключення електроенергії. Джерело: Freepik

У середу, 14 жовтня, у низці українських регіонів вимушено  відключатимуть електропостачання. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності діятимуть з самого ранку до кінця доби.

Як зазначають в "Укренерго", головна причина повернення до графіків – наслідки системних ракетно-дронових ударів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема з 6 до 23:59 запроваджується такий режим:

  • для побутових та інших споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 2 черг);
  • для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.

Водночас фахівці застерігають, що внаслідок нових обстрілів ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може швидко змінюватися. Споживачам наполегливо радять:

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  • стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах операторів систем розподілу (обленерго) свого регіону;
  • раціонально використовувати електроенергію під час її наявності.
Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими забезпечити  резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби. Через можливі тривалі відключення електроенергії будинки з централізованим опаленням можуть зіткнутися з перебоями теплопостачання.

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