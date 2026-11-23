Українські правоохоронці викрили імовірну розтрату державних коштів через фіктивне працевлаштування у нині реорганізованому Міністерстві національної єдності. Підозри отримали три колишні посадовці, зокрема й ексміністр Олексій Чернишов.

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Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Ім'я Чернишова не називається, що за час існування Міністерства національної єдності він був його єдиним очільником (обіймав посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності з 3 грудня 2024 року до 17 липня 2025 року). Відповідно, іншого "колишнього віцепрем'єра – очільника Міністерства національної єдності" в історії України не існує.

Його підозрюють у організації схеми виплати з бюджету міністерства зарплати п’ятьом своїм водіям та охоронцям. Для цього він залучив двох підкерівниківрозділів міністерства (вони теж отримали підозри).

Цим чиновникам було відомо про фіктивне оформлення працівників, попри що вони регулярно підписували документи з неправдивими даними про нібито виконану роботу, на підставі чого підлеглим Чернишова нараховували зарплату з березня до червня 2025 року..

Дії фігурантів кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:

Чернишов – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (організація розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація службового підроблення);

(організація розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем), (організація службового підроблення); ​керівники підрозділів міністерства – ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366.

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Олексій Чернишов: попередні скандали

Колишній віцепрем’єр-міністр Чернишов вже фігурує у декількох інших кримінальних провадженнях.

Земельна схема у Мінрегіоні

Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі під час перебування на посаді міністра розвитку громад та територій. За версією слідства, топпосадовці Мінрегіону спільно із забудовником Сергієм Копистирою організували схему незаконної передачі державної земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу.

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Вартість землі та нерухомості на ній занизили майже вп'ятеро – різниця з ринковою ціною перевищила 1 млрд грн. Слідство вважає, що за сприяння у схемі Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді суттєвих знижок на квартири (за різними оцінками правоохоронців – від 14,5 до 16,8 млн грн). Підозру в цій справі йому вручили у червні 2025 року, а 31 грудня 2025 року НАБУ та САП завершили досудове розслідування.

Справа "Енергоатому" (операція "Мідас")

Також Чернишова підозрюють у незаконному збагаченні за рахунок масштабної корупційної схеми та "відкатів" в енергетичному секторі. Зокрема він міг відігравати ключову роль у контролі над фінансовими потоками "Енергоатому" за участю угруповання Тимура Міндіча.

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Так, було задокументовано передачу Чернишову (фігурує на аудіозаписах як "Че Гевара") та його дружині понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою через бек-офіс із легалізації злочинних доходів. Підозру в цьому провадженні йому оголосили 11 листопада 2025 року, а Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 51,6 млн грн. У жовтні 2026 року підозру в частині одного з епізодів (на $500 тис.), перекваліфікували на незаконне збагачення на відмивання коштів.

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Справа "Династії"

В центрі розслідування – легалізація понад 460 млн грн, одержаних злочинним шляхом, шляхом будівництва закритого котеджного містечка на 8 га у Козині під Києвом (з приватними резиденціями та спа-зоною). Для цього майже $9 млн провели через підконтрольну "пральню".

Серед інших фігурантів слідство називає також Тимура Міндіча та екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Підозру в цьому провадженні Чернишову повідомили у травні 2026 року, а восени сюди ж приєднали перекваліфікований епізод на $500 тис. зі справи "Енергоатому".

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше до суду скерували гучну справу про "золоті яйця" Міноборони. За версією слідства, у серпні-грудні 2022 року дві компанії через маніпуляції з цінами на продукти для ЗСУ незаконно отримали понад 733 млн грн надприбутків, зокрема на тлі скандалу із закупівлею яєць по 17 грн за штуку.