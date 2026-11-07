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Експерт пояснив, чому частковий експорт газу є правильним рішенням

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
48
Експерт пояснив, чому частковий експорт газу є правильним рішенням
Експерт пояснив, чому частковий експорт газу є правильним рішенням. Джерело: unian.ua

Контрольований експорт частини українського газу за нинішнього балансу є нормальним рішенням: споживання скоротилося, власний видобуток цього року залишався достатнім, а на випадок дефіциту Україна має можливість закупити додатковий ресурс. Про це заявив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, у період закачування газу до кінця літа потреба України в імпорті різко знизилася порівняно з минулим роком.

"Тобто якщо взяти період закачки, до кінця літа, від моменту початку закачки до кінця літа цього року і порівняти з минулим роком, то в нас імпорт впав десь у порядку 17,5 рази. За різними сценаріями у нас газу вистачало", – зазначив Прокіп.

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Потреба в додатковому імпорті могла виникнути переважно за песимістичного сценарію – холодного завершення зими, нових обстрілів та проблем із відбором газу зі сховищ. Водночас для такого випадку Україна має окремий фінансовий ресурс на закупівлю газу.

"Тобто ми, по суті, закриваємо цей сценарій, якщо в нас виникає дефіцит газу", – пояснив експерт.

На цьому тлі залишати весь надлишковий ресурс у сховищах, коли в Європі газ коштує значно дорожче, Прокіп вважає недоцільним.

"Тобто тут буде дві концепції: або ми тримаємо цей газ, як я тримав тушонки, які потім – що з ними робити? Або ми зараз зіграємо і продамо, і всі компанії зароблять", – сказав він.

Додатково ризики для внутрішнього ринку обмежує сам механізм експорту: якщо ситуація з газовим балансом погіршиться, поставки за кордон можна оперативно припинити.

"Тим більше, враховуючи, що передбачені запобіжники, тобто будь-якої миті можна зупинити, якщо в нас виникає якесь очікування, що щось починає йти не так, можна зупинити. То це абсолютно нормальний, мені здається, крок", – наголосив Прокіп.

Раніше видання ExPro повідомляло, що у жовтні механізмом контрольованого експорту вже скористалися 29 приватних газовидобувних компаній. Через "Українську енергетичну біржу" вони продали на експорт 54,5 млн кубометрів газу. Такі обсяги є невеликими порівняно зі споживанням України – меншими за споживання в один піковий зимовий день.

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