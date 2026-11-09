"Дупа у вогні" та "Сирун": незвичні товари "Сільпо" стали мемом у мережі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено важливий збір на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівоблави в ДонецькуРосійські силовики влаштували полювання на окупованій території України та на "великій землі": які спецоперації проводять і хто під ударомТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до РосіїТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до Росії"Буде додатково розглянуто": Корецький відповів на петицію щодо зменшення граничного віку мобілізації"Буде додатково розглянуто": Корецький відповів на петицію щодо зменшення граничного віку мобілізаціїЯрмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від викликуЯрмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику"Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос""Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос"Виставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з "підвохом" на благодійному заходіВиставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з "підвохом" на благодійному заходіІлюстрація - відключення світла в УкраїніАварійні відключення та жорсткі графіки: де в Україні найгірша ситуація зі світлом 9 листопадаТри знаки зодіаку вступають у нову еру: вам неабияк щаститиме у фінансових справахТри знаки зодіаку вступають у нову еру: вам неабияк щаститиме у фінансових справах
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Дупа у вогні" та "Сирун": незвичні товари "Сільпо" стали мемом у мережі

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 хв
1,0 т.
Ілюстрація - чоловік тримає продуктовий кошик
Чоловік триває кошик з продуктами, супермаркет. Ілюстраційне зображення. Джерело: Getty Images

У мережі супермаркетів "Сільпо" з’явилися незвичні товари, які розвеселили українців, серветки "Потойбіччя" з назвами "Сирун", "Шмаркач" і "Плакса", а також арахіс "Дупа у вогні" з провокативним дизайном упаковки. Новинки стали мемами в соцмережах, де покупці жартують над креативними назвами, вигадують власні варіанти та активно обговорюють незвичний асортимент супермаркету.

OBOZ.UA з'ясував, що незвичного з'явилось на поличках магазинів. Особливу увагу привернули не стільки самі серветки, скільки їхнє оформлення. На коробках зображені кумедні персонажі, а назви продукції зроблені максимально провокативними та незвичними для звичайного супермаркетного товару.

Чому новинка ''Сільпо'' стала мемом

Чому новинка "Сільпо" стала мемом. Джерело: "Сільпо"

Через це новинка стала предметом обговорення в Threads та інших соціальних мережах. Нова серія паперових серветок отримала назву "Потойбіччя". Наразі колекція налічує три різновиди, кожен із власним кольором упаковки та оригінальною назвою:

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
23,9 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні
23,9 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні
Роман КостюченкоРоман Костюченко
11,6 т.
У Польщі "полюють" на іноземців: про яку небезпеку попередили українців
11,6 т.
У Польщі "полюють" на іноземців: про яку небезпеку попередили українців
Гліб ІвановГліб Іванов
14,1 т.
"Даркнет" в Instagram та Telegram: як анонімні продавці "напарюють" українцям вейпи з наркотиками та отрутою
14,1 т.
"Даркнет" в Instagram та Telegram: як анонімні продавці "напарюють" українцям вейпи з наркотиками та отрутою
  • "Сирун" – серветки у рожевій упаковці;
  • "Шмаркач" – серветки у жовтій упаковці;
  • "Плакса" – серветки у синій упаковці.

Продукція має практичне призначення, адже це двошарові білі паперові серветки, які продаються у невеликих квадратних картонних коробках. Кожна упаковка містить 80 штук. Тобто за своїми характеристиками новинка не відрізняється від звичайних паперових серветок, які можна придбати в супермаркеті. 

Як виглядають нові упаковки товарів

Як виглядають нові упаковки товарів. Джерело: "Сільпо"

Серветки з колекції "Потойбіччя" з'явилися у продажу наприкінці жовтня 2026 року. Спочатку упаковка коштувала 59 грн, однак згодом цінник змінився. Станом на 8 листопада вартість становить 76,49 грн за упаковку з 80 серветками.

Що незвичного з'явилось у мережі супермаркетів

Що незвичного з'явилось у мережі супермаркетів. Джерело: Threads

Окрему увагу покупців привернули й незвичайні назви інших продуктів. Зокрема, у продажу з'явилася булка під назвою "Дуля з маком", яка вже сама по собі звучить як готовий жарт. Не менш промовисто назвали й арахіс – "Дупа у вогні". Такі назви явно вирізняються на тлі звичного асортименту супермаркету та перетворюють звичайні покупки на привід для жартів у соцмережах.

Як виглядають нові упаковки серветок

Як виглядають нові упаковки серветок. Джерело: Threads

Незвичні назви серветок швидко підхопили користувачі соціальних мереж. Українці почали публікувати фотографії упаковок, вигадувати власні варіанти назв та жартувати про те, для яких життєвих ситуацій підійде кожен різновид.

Окрему популярність отримали жарти про колишніх партнерів. У мережі з'явилися дописи на кшталт "Зібралися колишні", а серветки стали своєрідним символом різних емоцій після завершення стосунків. Користувачі також почали пропонувати супермаркету нові назви для майбутніх товарів. Серед коментарів під публікаціями можна зустріти такі реакції:

Які меми з'явились в соціальній мережі

Які меми з'явились в соціальній мережі. Джерело: Threads

  • "Сільпо, у мене є ще кілька ідей, як назвати серветки, впевнений, усім сподобається";
  • "Серветки під настрій";
  • "Ну це топ. Бачили, які серветки зробили в Сільпо? Яку б обрали для себе?";
  • "Ситуації бувають різні, краще мати всі три";
  • "Сирунів розібрали на раз-два, безсовісні".

Останній коментар особливо показовий, покупці не лише обговорюють дизайн, а й жартують про попит на конкретні різновиди. Водночас такі реакції не дають змоги точно оцінити обсяги продажів продукції. У соцмережах також почали з'являтися тематичні меми з іншими вигаданими назвами, зокрема "Хтивун". 

''Сільпо'' привертає увагу покупців незвичними товарами

"Сільпо" привертає увагу покупців незвичними товарами. Джерело: Threads

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мережа магазинів "Сільпо-Фуд" визнала понад 1,5 млрд грн збитків через російські атаки за січень-вересень 2026 року, зокрема списавши 1,4 млрд грн оборотних та 53,4 млн грн необоротних активів. Росія пошкодила або знищила понад 20 об’єктів Fozzy Group, а остаточна сума втрат продуктової мережі може зрости,

Схожі теми
Ціни на продуктиУкраїнамагазинінтернет-магазиницінисупермаркет
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!