"Дупа у вогні" та "Сирун": незвичні товари "Сільпо" стали мемом у мережі

У мережі супермаркетів "Сільпо" з’явилися незвичні товари, які розвеселили українців, серветки "Потойбіччя" з назвами "Сирун", "Шмаркач" і "Плакса", а також арахіс "Дупа у вогні" з провокативним дизайном упаковки. Новинки стали мемами в соцмережах, де покупці жартують над креативними назвами, вигадують власні варіанти та активно обговорюють незвичний асортимент супермаркету.

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OBOZ.UA з'ясував, що незвичного з'явилось на поличках магазинів. Особливу увагу привернули не стільки самі серветки, скільки їхнє оформлення. На коробках зображені кумедні персонажі, а назви продукції зроблені максимально провокативними та незвичними для звичайного супермаркетного товару.

Через це новинка стала предметом обговорення в Threads та інших соціальних мережах. Нова серія паперових серветок отримала назву "Потойбіччя". Наразі колекція налічує три різновиди, кожен із власним кольором упаковки та оригінальною назвою:

"Сирун" – серветки у рожевій упаковці;

"Шмаркач" – серветки у жовтій упаковці;

"Плакса" – серветки у синій упаковці.

Продукція має практичне призначення, адже це двошарові білі паперові серветки, які продаються у невеликих квадратних картонних коробках. Кожна упаковка містить 80 штук. Тобто за своїми характеристиками новинка не відрізняється від звичайних паперових серветок, які можна придбати в супермаркеті.

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Серветки з колекції "Потойбіччя" з'явилися у продажу наприкінці жовтня 2026 року. Спочатку упаковка коштувала 59 грн, однак згодом цінник змінився. Станом на 8 листопада вартість становить 76,49 грн за упаковку з 80 серветками.

Окрему увагу покупців привернули й незвичайні назви інших продуктів. Зокрема, у продажу з'явилася булка під назвою "Дуля з маком", яка вже сама по собі звучить як готовий жарт. Не менш промовисто назвали й арахіс – "Дупа у вогні". Такі назви явно вирізняються на тлі звичного асортименту супермаркету та перетворюють звичайні покупки на привід для жартів у соцмережах.

Головні історії дня

Незвичні назви серветок швидко підхопили користувачі соціальних мереж. Українці почали публікувати фотографії упаковок, вигадувати власні варіанти назв та жартувати про те, для яких життєвих ситуацій підійде кожен різновид.

Окрему популярність отримали жарти про колишніх партнерів. У мережі з'явилися дописи на кшталт "Зібралися колишні", а серветки стали своєрідним символом різних емоцій після завершення стосунків. Користувачі також почали пропонувати супермаркету нові назви для майбутніх товарів. Серед коментарів під публікаціями можна зустріти такі реакції:

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"Сільпо, у мене є ще кілька ідей, як назвати серветки, впевнений, усім сподобається";

"Серветки під настрій";

"Ну це топ. Бачили, які серветки зробили в Сільпо? Яку б обрали для себе?";

"Ситуації бувають різні, краще мати всі три";

"Сирунів розібрали на раз-два, безсовісні".

Останній коментар особливо показовий, покупці не лише обговорюють дизайн, а й жартують про попит на конкретні різновиди. Водночас такі реакції не дають змоги точно оцінити обсяги продажів продукції. У соцмережах також почали з'являтися тематичні меми з іншими вигаданими назвами, зокрема "Хтивун".

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мережа магазинів "Сільпо-Фуд" визнала понад 1,5 млрд грн збитків через російські атаки за січень-вересень 2026 року, зокрема списавши 1,4 млрд грн оборотних та 53,4 млн грн необоротних активів. Росія пошкодила або знищила понад 20 об’єктів Fozzy Group, а остаточна сума втрат продуктової мережі може зрости,