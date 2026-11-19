За десять місяців 2026 року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували понад 1,3 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання для забезпечення видобутку вугілля під час опалювального сезону.

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Про це йдеться в повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що машинобудівні підприємства ДТЕК працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити українські шахти необхідним обладнанням для стабільного видобутку вугілля в опалювальний сезон.

Протягом січня–жовтня 2026 року машинобудівники виготовили та відремонтували понад 1,3 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання. Зокрема, підприємства випустили 10 нових комбайнів, чотири електродвигуни та близько 1,7 млн запчастин і комплектуючих.

"За кожною виготовленою чи відремонтованою машиною – щоденна праця людей. Разом із шахтарями, енергетиками та ремонтниками вони роблять усе можливе, щоб у домівках українців було світло й тепло", – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

У компанії наголосили, що своєчасне забезпечення шахт обладнанням є важливою складовою підготовки української енергетики до проходження зими.

Нагадаємо, за десять місяців 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 15 млрд грн у підготовку теплової генерації до опалювального сезону.Загалом із 2022 року компанія спрямувала понад 58 млрд грн на проходження воєнних зим, зокрема на ремонти та відновлення ТЕС, підтримку шахт і машинобудівних підприємств.