Дроблення бізнесу на 130 ФОПів: БЕБ викрило мережу м'ясних магазинів в ухиленні від сплати податків понад 23,5 млн грн. Фото

Бюро економічної безпеки України викрило схему дроблення бізнесу в мережі магазинів м’ясної продукції. Аби сплачувати менше податків, службові особи документально оформлювали реалізацію товарів через 130 підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Через це держава недоотримала 23,5 млн грн податків, але в рамках розслідування збитки було відшкодовано в повному обсязі.

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Про це повідомили на сайті БЕБ. Детективи встановили, що протягом 2024-2025 років товариство продавало м’ясну продукцію через власну мережу магазинів, однак частину доходів оформлювало на підконтрольних ФОПів.

Спочатку підприємство продавало їм власну продукцію та супутні товари за цінами, на 5-30% нижчими за кінцеву ціну в магазинах. А надалі ці товари реалізовували покупцям від імені ФОП.

Таким чином частина доходу від продажів обліковувалася у підприємців, а не в товариства, що дозволяло йому сплачувати менше податків.

При цьому ФОП лише формально були незалежними підприємцями. Вони не вели самостійну діяльність і не вирішували, яку продукцію закуповувати й продавати. Усі ці ФОПи використовували для штучного розподілу доходів єдиного бізнесу, зазначили в БЕБ.

"Унаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло 23,5 млн грн податків. Суму збитків підтверджено висновком судової економічної експертизи", – сказано в повідомленні.

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Головному бухгалтеру товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України. Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі.

"Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Рішення за результатами його розгляду ухвалюватиме суд. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", – повідомили в БЕБ.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні викрили масштабний "концертаційний центр", через який, за підрахунками правоохоронців, відмили не менш як 23,5 млрд грн. До схеми могли мати причетність 200 підприємств та понад 8 тис. підставних фізосіб-підприємців, через яких безготівкові кошти виводилися у готівку.