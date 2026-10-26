Дорослі українці "травлять" підлітків: як тинейджери дістають електронні сигарети

В Україні діє сувора законодавча заборона на продаж тютюнових виробів та електронних сигарет і рідин особам до 18 років. Однак обмеження існують лише на папері – величезна тіньова інфраструктура збуту охоплює понад 93% ринку, а підлітки можуть вільно купувати "електронки". Для цього використовують переважно 2 схеми, одна з яких полягає в допомозі дорослих неповнолітнім із купівлею "курива".

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Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори пояснюють:

У великих супермаркетах або фірмових острівцях у ТРЦ документи перевіряють набагато суворіше, тому підлітки намагаються туди не потикатися.

Однак вони за хвилину обходять цю перешкоду, залучаючи дорослих.

"Я просто прошу людину, яка проходить повз, кажу, що мені треба купити, і мені купують. Здебільшого без проблем", – розповіла журналістам одна з неповнолітніх, яка курить.

Водночас самі дорослі, зазначається, абсолютно толерантно ставляться до прохань дітей. І "спокійно купують їм хімічну отруту".

Суть іншої схеми полягає в так званій "мовчазній згоді" самих точок продажу на реалізацію підліткам "курилок". Тобто:

Підлітки чітко знають місця, де продавці ніколи не запитують документи.

Такими місцями переважно є невеликі вуличні кіоски.

"Продають нормально, паспорт узагалі не запитують... Продавець просто мовчки бере гроші в дитини й видає товар", – розповіли аналітики.

Підлітки починають курити у 12 років і раніше

Усе це, зазначається, призводить до того, що, за визнанням самих тинейджерів, курити вони починають у віці 12 років, а дехто й іще раніше. Іншою причиною, як зазначається, є популярність вейпів серед однолітків. Тобто молоді люди починають курити, бо їхні друзі вже це роблять.

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"Із п’яти груп українських підлітків, опитаних журналістами (у середньому по 2-5 осіб у кожній), лише одна виявилася повністю некурящою. В інших чотирьох – вейпили всі або більшість", – констатували автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

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