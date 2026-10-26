Дорослі українці "травлять" підлітків: як тинейджери дістають електронні сигарети
В Україні діє сувора законодавча заборона на продаж тютюнових виробів та електронних сигарет і рідин особам до 18 років. Однак обмеження існують лише на папері – величезна тіньова інфраструктура збуту охоплює понад 93% ринку, а підлітки можуть вільно купувати "електронки". Для цього використовують переважно 2 схеми, одна з яких полягає в допомозі дорослих неповнолітнім із купівлею "курива".
Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори пояснюють:
- У великих супермаркетах або фірмових острівцях у ТРЦ документи перевіряють набагато суворіше, тому підлітки намагаються туди не потикатися.
- Однак вони за хвилину обходять цю перешкоду, залучаючи дорослих.
"Я просто прошу людину, яка проходить повз, кажу, що мені треба купити, і мені купують. Здебільшого без проблем", – розповіла журналістам одна з неповнолітніх, яка курить.
Водночас самі дорослі, зазначається, абсолютно толерантно ставляться до прохань дітей. І "спокійно купують їм хімічну отруту".
Суть іншої схеми полягає в так званій "мовчазній згоді" самих точок продажу на реалізацію підліткам "курилок". Тобто:
- Підлітки чітко знають місця, де продавці ніколи не запитують документи.
- Такими місцями переважно є невеликі вуличні кіоски.
"Продають нормально, паспорт узагалі не запитують... Продавець просто мовчки бере гроші в дитини й видає товар", – розповіли аналітики.
Підлітки починають курити у 12 років і раніше
Усе це, зазначається, призводить до того, що, за визнанням самих тинейджерів, курити вони починають у віці 12 років, а дехто й іще раніше. Іншою причиною, як зазначається, є популярність вейпів серед однолітків. Тобто молоді люди починають курити, бо їхні друзі вже це роблять.
"Із п’яти груп українських підлітків, опитаних журналістами (у середньому по 2-5 осіб у кожній), лише одна виявилася повністю некурящою. В інших чотирьох – вейпили всі або більшість", – констатували автори матеріалу.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.