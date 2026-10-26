Дорослі українці "травлять" підлітків: як тинейджери дістають електронні сигарети

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВільний експорт брухту може повернути "сірі" схеми та позбавити металургію стратегічної сировини – медіаВільний експорт брухту може повернути "сірі" схеми та позбавити металургію стратегічної сировини – медіаІнвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтівІнвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтівІз 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти УкраїниІз 64 узбеків вижили троє: спливли подробиці, як Росія кидає іноземців на війну проти УкраїниУ Києві чоловік під час конфлікту біля супермаркету застрелив молодика. Подробиці, фото та відеоУ Києві чоловік під час конфлікту біля супермаркету застрелив молодика. Подробиці, фото та відеоІгнат пояснив, чи впливає погода на можливість збиття реактивних "Шахедів"Ігнат пояснив, чи впливає погода на можливість збиття реактивних "Шахедів"В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: скільки будуть триватиВ Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: скільки будуть тривати

Дорослі українці "травлять" підлітків: як тинейджери дістають електронні сигарети

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
270
Дорослі українці "травлять" підлітків
Дорослі українці "травлять" підлітків. Джерело: Telegraf

В Україні діє сувора законодавча заборона на продаж тютюнових виробів та електронних сигарет і рідин особам до 18 років. Однак обмеження існують лише на папері – величезна тіньова інфраструктура збуту охоплює понад 93% ринку, а підлітки можуть вільно купувати "електронки". Для цього використовують переважно 2 схеми, одна з яких полягає в допомозі дорослих неповнолітнім із купівлею "курива".

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори пояснюють:

  • У великих супермаркетах або фірмових острівцях у ТРЦ документи перевіряють набагато суворіше, тому підлітки намагаються туди не потикатися.
  • Однак вони за хвилину обходять цю перешкоду, залучаючи дорослих.

"Я просто прошу людину, яка проходить повз, кажу, що мені треба купити, і мені купують. Здебільшого без проблем", – розповіла журналістам одна з неповнолітніх, яка курить.

Водночас самі дорослі, зазначається, абсолютно толерантно ставляться до прохань дітей. І "спокійно купують їм хімічну отруту".

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
13,9 т.
Пенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умови
13,9 т.
Пенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умови
Роман КостюченкоРоман Костюченко
9,9 т.
Українці заробляють значно більше за поляків: хто може розраховувати на високу зарплату
9,9 т.
Українці заробляють значно більше за поляків: хто може розраховувати на високу зарплату
Дарина ГерцеваДарина Герцева
6,3 т.
Ціни на оренду квартир у Києві пішли на спад: скільки тепер коштує житло
6,3 т.
Ціни на оренду квартир у Києві пішли на спад: скільки тепер коштує житло

Суть іншої схеми полягає в так званій "мовчазній згоді" самих точок продажу на реалізацію підліткам "курилок". Тобто:

  • Підлітки чітко знають місця, де продавці ніколи не запитують документи.
  • Такими місцями переважно є невеликі вуличні кіоски.

"Продають нормально, паспорт узагалі не запитують... Продавець просто мовчки бере гроші в дитини й видає товар", – розповіли аналітики.

Підлітки починають курити у 12 років і раніше

Усе це, зазначається, призводить до того, що, за визнанням самих тинейджерів, курити вони починають у віці 12 років, а дехто й іще раніше. Іншою причиною, як зазначається, є популярність вейпів серед однолітків. Тобто молоді люди починають курити, бо їхні друзі вже це роблять.

"Із п’яти груп українських підлітків, опитаних журналістами (у середньому по 2-5 осіб у кожній), лише одна виявилася повністю некурящою. В інших чотирьох – вейпили всі або більшість", – констатували автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

Схожі теми
Українакурінняцигаркидослідження
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!