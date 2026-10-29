Донька фігурантки справи про держзраду та мільйонні статки: що виявили в деклараціях ексзаступниці ОНДІСЕ

Колишня заступниця директора Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Маргарита Журавльова задекларувала грошовий подарунок на 2,37 млн грн, автомобіль Jeep Wrangler за 2,65 млн грн і права на програму "Платформа", яку використовували для роботи державної установи. Журавльова є донькою Галини Ярошені, яку в Україні обвинувачують у державній зраді через роботу на окупаційну експертну структуру в Криму, а поліція розслідує можливе зловживання службовим становищем під час використання "Платформи".

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Журналісти СтопКору проаналізували декларації посадовиці, зібрали інформацію про її кар’єру та звернулися по коментарі до колишнього керівника ОНДІСЕ. Окрему увагу видання приділило комп’ютерній системі "Платформа", яка, за твердженнями співрозмовників редакції, використовувалася для документообігу й кадрового обліку установи.

Зв’язок із кримською експертною установою

Історія починається з подій, про які 31 липня 2024 року повідомило "Суспільне Крим". Тоді прокуратура Автономної Республіки Крим та Служба безпеки України скерували до суду обвинувальний акт за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України – державною зрадою – щодо керівниці окупаційної "Кримської лабораторії судової експертизи" Міністерства юстиції РФ. За інформацією джерел видання, йшлося про Галину Ярошеню.

Як зазначалося в матеріалі, до окупації вона тривалий час працювала в українській системі судової експертизи. Із 2001 року Ярошеня очолювала Севастопольське відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, а з 2011-го – Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України.

За версією СБУ, після окупації півострова жінка керувала групою експертів, які під час психолого-лінгвістичних досліджень трактували критику окупаційної влади як заклики до тероризму та "пропаганду нацизму". За даними слідства, такі висновки використовувалися у справах, у яких жителі Криму отримували реальні строки ув’язнення.

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Маргарита Журавльова, як з’ясували журналісти СтопКору з публікації видання "Обрій", є донькою Галини Ярошені. Водночас, сама Журавльова після окупації Криму переїхала на підконтрольну Україні територію та продовжила професійну кар’єру в системі судової експертизи.

За інформацією джерел, у 2009-2013 роках вона працювала в Севастопольському відділенні Харківського НДІСЕ – структурі, яку раніше очолювала її мати. Згодом Журавльова перейшла до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, де пройшла шлях від завідувачки відділу психологічних досліджень до заступниці директора з експертної роботи.

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На цій керівній посаді вона працювала з 2023 року до вересня 2026-го. 22 вересня посадовиця подала декларацію перед звільненням.

Що відомо про можливі поїздки до окупованого Криму

Окреме питання, яке порушило видання, стосується можливих контактів Журавльової з матір’ю після окупації півострова. За інформацією, поширеною виданням "Обрій" і яку СтопКор, за власними словами, продовжує перевіряти, у 2014-2022 роках посадовиця нібито неодноразово їздила до Галини Ярошені.

Водночас, сама по собі поїздка на тимчасово окуповану територію через офіційні пункти пропуску не означає автоматичного порушення закону. Журналісти порушили інше питання, чи повідомляла посадовиця державної установи про контакти з матір’ю, яку обвинувачують у державній зраді, та чи оцінювалися відповідні обставини під час її призначення на керівну посаду.

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СтопКор звернувся по коментар до колишнього директора ОНДІСЕ Дмитра Кішка, який очолював установу з 2022 року та працював із Журавльовою як її безпосередній керівник. За його словами, на момент призначення посадовиці йому було відомо, що її мати перебуває в Криму, а також про ймовірні поїздки Журавльової на тимчасово окуповану територію. Водночас точних дат і років таких поїздок він, за власним поясненням, не перевіряв і не пам’ятає.

Кішко також повідомив журналістам, що, за його інформацією, у межах кримінального провадження щодо Галини Ярошені правоохоронці нібито проводили обшуки у Журавльової, але нічого не знайшли. Сам колишній директор не вважав ці обставини перешкодою для її призначення та подальшої роботи в державній установі.

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Наведені слова є позицією колишнього керівника інституту. У матеріалі не наведено окремого офіційного підтвердження всіх обставин можливих поїздок, а також результатів будь-якої комплексної перевірки контактів посадовиці з родичами на окупованій території.

Подарунок на 2,37 млн грн і купівля Jeep Wrangler

Ще один напрям розслідування – доходи та майно колишньої заступниці директора ОНДІСЕ. Журналісти проаналізували сім її річних декларацій за 2020-2026 роки та звернули увагу на зміни в задекларованих доходах, заощадженнях і майнових активах.

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Зокрема, у декларації за 2024 рік Журавльова вказала грошовий подарунок на суму 2,37 млн грн, отриманий 16 квітня. За курсом того періоду це становило приблизно 60 тис. доларів. Ім’я дарувальника у відкритій версії декларації приховане.

За інформацією джерел редакції, подарунок нібито зробила бабуся Журавльової по материнській лінії, яка також проживає в окупованому Криму. Водночас у матеріалі йдеться про інформацію, яка потребує перевірки, а не про остаточно встановлене походження коштів. Уже 24 квітня 2024 року, через вісім днів після отримання подарунка, Журавльова придбала автомобіль Jeep Wrangler 2023 року випуску за 2,65 млн грн.

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Крім того, за даними, які редакція також перевіряє, у вересні 2023 року бабуся нібито видала Журавльовій довіреність, хоча, за наявною у журналістів інформацією, того року вона не виїжджала на підконтрольну Україні територію. Це породжує низку запитань щодо місця оформлення документа, особи, яка його посвідчила, та способу передавання грошей із тимчасово окупованого Криму.

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Журналісти також порушили питання, чи могли ці операції потребувати додаткової уваги органів фінансового моніторингу. Водночас, самі по собі грошовий подарунок або придбання автомобіля не доводять незаконності операцій. \

Як змінювалися доходи та майно посадовиці

За результатами аналізу декларацій СтопКор повідомив, що після призначення Журавльової заступницею директора її річна зарплата становила приблизно 700-900 тис. грн. Задекларована готівка за період, який досліджувала редакція, зросла з 25 тис. доларів до 80 тис. доларів.

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Починаючи з 2023 року в деклараціях посадовиці з’явилися й інші активи. Серед них:

частка у розмірі 20,6% у квартирі площею 220,5 кв. м, набута в жовтні 2023 року;

автомобіль Jeep Wrangler, придбаний у квітні 2024 року;

земельна ділянка площею 1000 кв. м, задекларована в жовтні 2025 року;

об’єкти незавершеного будівництва – квартира площею 98,6 кв. м і будинок площею 102,25 кв. м;

підвальне приміщення площею 31 кв. м, зазначене у вересні 2026 року.

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Журналісти зауважують, що частина змін у майновому стані може бути пов’язана з поділом майна з колишнім чоловіком у 2025 році та продажем нерухомості. Однак питання про те, чи достатньо офіційних доходів для пояснення всіх придбань, на думку редакції, потребує окремої перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції.

Окремо в матеріалі згадується дохід у розмірі 1,2 млн грн, який Журавльова отримала у 2022 році від ТОВ "Аккерман-Сервіс" за відчуження нерухомості. Згідно з даними реєстру, засновником і бенефіціаром цієї охоронної компанії був її тодішній чоловік Павло Журавльов. Раніше одеське медіа "Думська" повідомляло, що підприємство отримувало багатомільйонні підряди від комунальних підприємств міста.

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Кому належать права на "Платформу" для судових експертів

Окремий блок розслідування стосується програмного забезпечення, яке, за словами співробітників ОНДІСЕ, використовувалося для внутрішнього документообігу та кадрового обліку. Згідно з деклараціями, з лютого 2024 року Маргарита Журавльова разом з іншою особою володіє авторським правом на комп’ютерну програму "Веб-додаток "Система судових експертів ПЛАТФОРМА". З лютого 2026 року в деклараційних даних також зазначено право на програму "КАБІНЕТ".

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За словами представників колективу ОНДІСЕ, "Платформа" була основною системою документообігу інституту та обліку кадрових питань. Співрозмовники журналістів стверджували, що через використання програми для роботи державної установи її приватні співвласники могли мати доступ до службової інформації.

Саме цей аспект викликав запитання щодо того, на яких правових підставах інститут використовував програму, кому належать майнові права на неї та які умови доступу до внутрішніх даних були передбачені. Загальне правило щодо службових творів полягає в тому, що майнові права на об’єкт, створений у межах трудових обов’язків, можуть належати роботодавцю, якщо інше не передбачено законом або договором.

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Проте для визначення правового статусу конкретної програми необхідно з’ясувати, хто саме її створив, за яких обставин, які договори укладали сторони та які умови використання погодили. Отже, сам факт реєстрації авторських прав за приватними особами ще не дає змоги остаточно визначити, чи були порушення під час розроблення або використання програмного забезпечення.

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Поліція розслідує можливе зловживання службовим становищем

За інформацією СтопКору, обставинами, пов’язаними з використанням "Платформи", вже зацікавилися правоохоронці. Слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області розслідує кримінальне провадження № 42026160000000207 від 30 липня 2026 року за частиною першою статті 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

За даними журналістів, слідчі витребували в ОНДІСЕ посадові інструкції та накази про призначення Журавльової й співвласника програмного забезпечення, а також договір про безоплатне користування "Платформою". Документи можуть допомогти з’ясувати, на яких підставах програма використовувалася в державній установі, які повноваження мали причетні особи та чи відповідали відповідні домовленості встановленим вимогам.

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Як випливає з декларації перед звільненням, у вересні 2026 року Маргарита Журавльова залишила посаду заступниці директора ОНДІСЕ з експертної роботи. Водночас представники колективу, з якими спілкувалося видання, стверджують, що після звільнення вона продовжила надсилати до Міністерства юстиції та правоохоронних органів скарги на роботу інституту.

У колективі припускають, що для цього може використовуватися інформація, отримана через "Платформу". Однак у матеріалі ці твердження подано як позицію співрозмовників, а не як підтверджений правоохоронцями факт.

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СтопКор повідомив про намір направити запити до НАЗК щодо можливих перевірок декларацій Журавльової, походження подарунка на 2,37 млн грн і відповідності задекларованих активів її офіційним доходам. Також редакція планує звернутися до ГУНП в Одеській області щодо стану кримінального провадження, а до СБУ та Державної прикордонної служби України – щодо перевірки контактів із матір’ю та можливих перетинів адміністративної межі з Кримом після окупації півострова.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, НАЗК взялося за колишнього генпрокурора Руслана Кравченка після розслідування про дубайську віллу вартістю близько $670 тисяч, яку, за даними журналістів, у липні 2023 року придбала його тодішня теща Аліна Шкробанець. Агентство врахує оприлюднені журналістами дані під час моніторингу способу життя Кравченка, водночас сама Шкробанець заперечує, що купувала нерухомість в ОАЕ, а офіційних висновків НАЗК про можливі порушення наразі не оприлюднювало.