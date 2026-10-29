Долар вдарив по вартості авто в Україні: як змінилися ціни у 2026 році

Від початку 2026 року офіційний курс долара в Україні зріс на 6,37% (із 42,35 грн до 45,05 грн за $1 станом на 24 жовтня). Це призвело до суттєвого здорожчання автомобілів у гривневому еквіваленті, навіть у тих випадках, коли їхня ціна в іноземній валюті залишалася незмінною.

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За розрахунками Інституту досліджень авторинку, найбільше курсовий тиск відчули покупці, які накопичували кошти у національній валюті. Причому курс долара продовжує зростати і станом на 29 жовтня він становить вже 45,59 грн/$.

Розрахунок додаткових витрат покупця

Навіть без підвищення цін у доларах, купівельна спроможність гривні при купівлі авто помітно впала:

бюджетне вживане авто ($10 000): у січні коштувало 423 532 грн , а наприкінці жовтня – вже 450 510 грн (переплата через курс склала 26 978 грн);

середній сегмент ($20 000): ціна у гривні зросла з 847 064 грн до 901 020 грн (переплата – 53 956 грн );

преміальний/новий сегмент ($50 000): ціна зросла з 2 117 660 грн до 2 252 550 грн (переплата – 134 890 грн).

Для порівняння, курс євро за аналогічний період виявився значно стабільнішим, зрісши лише на 1,29% (із 49,79 грн до близько 50,4 грн). Це створює різницю в динаміці цін: автомобілі з європейських ринків подорожчали менше, ніж авто з американських аукціонів.

Доступність авто для українців

За даними AUTO.RIA, станом на жовтень 2026 року медіанна ціна вживаного легковика становила $9 500. Через девальвацію таке авто в середньому здорожчало на 25,6 тис. грн (із 402,4 тис. грн до 428 тис. грн).

Курсові коливання мають критичний вплив на авторинок, адже 51,6% оголошень припадає на авто дешевше за $10 тис., а 80,2% – дешевше за $20 тис.

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Втрата вартості гривневих заощаджень

Заощадження у розмірі 500 тис. грн у січні дорівнювали $11 805 , а наприкінці жовтня – лише $11 099 (покупець втратив близько $707 купівельної спроможності).

Для бюджету в 1 млн грн втрата склала орієнтовно $1 414.

Вплив на авторинок та супутні витрати

Курс валют визначає не лише вартість купівлі машини за кордоном, але й супутні видатки: митне оформлення, доставку, ремонт та купівлю імпортних запчастин, які також прив'язані до іноземної валюти. Втім кінцева вартість балансується попитом, конкуренцією та готовністю продавців поступатися під час торгу.

Головні історії дня

Покупці з гривневими заощадженнями змушені або збільшувати бюджет на 20-30 тисяч гривень, або коригувати свої вимоги – обирати автомобілі із більшим пробігом, старішого року випуску чи в простішій комплектації.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у вересні українці придбали близько 4881 нових легкових автомобілів, при цьому значно збільшивши обсяги купівлі окремих марок. Наприклад, автомобілів TOYOTA було придбано одразу на 9% більше, ніж у цей же період минулого року.