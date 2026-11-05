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Для клієнтів Приват24 додали нову важливу функцію: хто може скористатись

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
186
Ілюстрація - жінка тримає банківську картку
ПриватБанк додав open banking – що це дасть клієтам. Джерело: Freepik/Drazen Zigic

Клієнти державного ПриватБанку, які мають рахунки в кількох фінансових установах, зможуть керувати ними через єдиний інтерфейс. Це стало можливим завдяки офіційному запуску технології open banking (відкритого банкінгу) у мобільному застосунку "Приват24" та вебверсії "Приват24 для бізнесу".

Про це повідомили у самому банку. Там зазначили, що обмін фінансовими даними між банками здійснюється вільним та безпечним шляхом за наявності прямої згоди користувача.

Ключові можливості Open Banking

Для фізичних осіб (у застосунку "Приват24")

  • Перегляд балансів та історії транзакцій рахунків різних банків в одному вікні без необхідності перемикатися між різними застосунками.
  • Зручне поповнення карток, проведння переказів з підключених рахунків та здійснення швидкості онлайн-оплат без ручного введення реквізитів.

Для фізичних осіб-підприємців (у вебверсії "Приват24 для бізнесу")

Можливість централізовано моніторити рух коштів, контролювати операційні витрати та здійснювати платежі з бізнес-рахунків, відкритих у різних банківських установах.

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Рахунки яких банків вже можна додати

На стартовому етапі користувачі фізичні особи можуть підключити рахунки чотирьох фінансових установ:

  • Універсал Банк (зокрема рахунки monobank);
  • ПУМБ;
  • А-Банк;
  • Банк "Глобус".

У вебверсії "Приват24 для бізнесу" для підприємців (ФОП) наразі доступне підключення рахунків АТ "Універсал Банк" (зокрема monobank), із поступовим розширенням списку партнерів у майбутньому.

ПриватБанк зарахує 2 тис. грн на спеціальні картки

У листопаді 2026 року українці можуть оформити через ПриватБанк спеціальну картку для отримання 2000 грн за програмою "Скринінг здоров’я 40+". Скористатися нею можуть громадяни, яким уже виповнилося 40 років, зокрема й ті, хто відзначатиме ювілей саме в листопаді 2026 року.

Гроші дозволять витратити лише на профілактичне медичне обстеження, а якщо не використати їх протягом двох місяців після зарахування, вони повернуться до державного бюджету.  Під час обстеження увагу приділятимуть трьом напрямам:

  • порушенням роботи системи кровообігу – йдеться про виявлення ризиків і патологій, пов'язаних із серцево-судинною системою;
  • ендокринним захворюванням – зокрема, перевірятимуть ризики цукрового діабету та інших порушень обміну речовин;
  • психічному здоров'ю – програма також передбачає увагу до можливих ментальних розладів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.

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