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Діагностика, ремонт, повторне використання: "Укрнафта" вибудовує повний цикл роботи з трубною продукцією

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
255
Діагностика, ремонт, повторне використання: "Укрнафта" вибудовує повний цикл роботи з трубною продукцією
«Укрнафта» створює окремий хаб з діагностики та підготовки бурильних труб. Джерело: «Укрнафта»

"Укрнафта" вибудовує повний цикл роботи з трубною продукцією – від діагностики та ремонту до повторного використання і цифрового обліку. Труби – один із базових ресурсів у видобутку. Тому для нафтовидобувної компанії важливо не лише закуповувати нові, а й якісно обслуговувати та повертати в роботу ті, що вже використовувалися. Для цього "Укрнафта" створює окремий хаб з діагностики та підготовки бурильних труб.

Він працюватиме за стандартами API та буде оснащений обладнанням для візуального, вимірювального, ультразвукового, магнітопорошкового та електромагнітного контролю. Паралельно триває підготовка персоналу, розвиток власних ремонтних потужностей та переведення обліку технічного стану труб у цифровий формат.

"У результаті отримуємо коротші строки обслуговування, меншу залежність від зовнішніх підрядників і кращий контроль за якістю труб протягом усього періоду їх використання, – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура. – Дякую колегам, які розвивають трубний сервіс, впроваджують нове обладнання та стандарти і щодня забезпечують його роботу". Це ще один напрям, де розвиток власних сервісів дає компанії більше контролю над виробничим процесом і витратами.

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Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 663 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.

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