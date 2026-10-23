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Десятки тисяч українців "мобілізувалися" до Армії відновлення: яку роботу виконують і скільки заробляють

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
1,5 т.
Десятки тисяч українців "мобілізувалися" до Армії відновлення: яку роботу виконують і скільки заробляють
Десятки тисяч українців "мобілізувалися" до Армії відновлення: яку роботу виконують і скільки заробляють

Упродовж дев'яти місяців поточного року роботодавці по всій країні у тісній взаємодії з службою зайнятості організували понад 84 тисячі вакансій для суспільно корисних робіт в межах ініціативи "Армія відновлення". Загалом бізнес та організації підписали 7,9 тисячі відповідних угод, завдяки чому понад 3 тисячі учасників згодом перейшли на постійне місце роботи.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості. Фахівці зауважили, що середня тривалість участі в проєкті становить 26 днів, а сукупне фінансування програми за цей період досягло майже 838 мільйонів гривень.

Де найбільше

  • Харківська область – 670 укладених договорів з роботодавцями;
  • Чернігівська область – 613 укладених договорів про співпрацю.

Хто може долучитися

Шанс отримати роботу в "Армії відновлення" мають:

  • офіційно зареєстровані безробітні;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах;
  • фахівці робітничих та технічних спеціальностей, які шукають нові можливості для працевлаштування.
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Для цього треба звернутися до найближчого підрозділу Державної служби зайнятості, ознайомитися з доступними переліками робіт у вашому регіоні, отримати відповідне направлення та підписати договір.

Така тимчасова праця може стати містком до постійної зайнятості для тих, хто добре себе зарекомендував. Серед понад 3 тисяч працевлаштованих на постійній основі найбільшу частку становлять клієнти з Донеччини – 334 особи.

Яку роботу пропонують

Характер завдань визначається потребами конкретних громад та регіонів. Серед найбільш затребуваних напрямків виділяють:

  • підтримка життєдіяльності постраждалих: надання допомоги особам з інвалідністю, дітям, літнім людям та хворим і, зокрема, приготування безкоштовних обідів й випічка хлібу (6,9 тисячі залучень);
  • ремонтно-відновлювальні роботи: відбудова та впорядкування об'єктів критичної та цивільної інфраструктури (6,9 тисячі залучень);
  • допомога оборонцям: плетіння маскувальних сіток для військових;
  • соціальна підтримка в регіонах: робота у соціальних пральнях та забезпечення першочергових потреб населення.

Скільки платять

Заробітна плата за повністю відпрацьований місяць становить від 1 до 1,5 мінімальної зарплати (відповідно станом на 2026 рік це 8647-12970,5 грн). А для мешканців прифронтових територій, а також для ветеранів та ветеранок ставка підвищена до двох мінімальних заробітних плат (17294 грн).

Фінансування програми здійснюється за рахунок виділених коштів у розмірі 838 млн грн. Тривалість залучення залежить від регіону: найкоротші терміни зафіксовано на Закарпатті (в середньому 19 днів), тоді як найтриваліший цикл зафіксовано на Херсонщині – до 49 днів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, через російські атаки, руйнування підприємств та фінансові труднощі бізнесу в Україні почалися скорочення персоналу. Загалом у вересні 2026 року кількість вакансій зменшилася на 15% порівняно з минулим роком. 

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