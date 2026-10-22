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Дешево не буде: ціни на ці основні продукти можуть злетіти на 20% вже до кінця осені

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
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Супермаркет Сільпо. Ілюстрація
Українців попередили про зростання цін на продукти. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

До кінця осені в Україні можуть подорожчати основні продукти харчування – у деяких категоріях ціни зростуть до 20%. Найбільше це може зачепити молочну продукцію, овочі та хліб. Серед причин – сезонні витрати на зберігання, перехід на імпорт окремих товарів і робота генераторів через перебої з електропостачанням.

Такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його оцінкою, більшість продуктів, які дорожчатимуть восени, можуть додати в ціні близько 10%.

В окремих категоріях зростання може бути вдвічі більшим. Хлібобулочна продукція, за прогнозом експерта, до кінця року може подорожчати ще на 6-10%.

Чому основні продукти можуть подорожчати найбільше

На ціни вплине сезонна зміна умов виробництва й постачання. Після збирання врожаю овочі закладають на тривале зберігання. Коли холодає, виробники витрачають більше на підтримання потрібних умов у сховищах.

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Частина сезонної продукції поступово зникає з українського ринку, тож її доводиться заміщувати імпортом. Це збільшує витрати на постачання і може підвищити ціну товарів у магазинах.

На молочну продукцію також тиснутимуть додаткові витрати. Для її виробництва та зберігання потрібне безперервне електропостачання. Коли зникає світло, підприємствам доводиться шукати альтернативні джерела живлення.

На ціну хліба впливають витрати на сировину, електроенергію, роботу обладнання, логістику та безперервне виробництво. Якщо витрати підприємств зростатимуть, це може відобразитися на вартості готової продукції.

Ці показники – прогноз, а не гарантоване підвищення цін на всі товари. Фактична динаміка залежатиме від категорії продуктів, витрат виробників, ситуації з електропостачанням та умов постачання.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру підприємства харчової промисловості частіше вмикають резервні джерела електроенергії. Дизельні генератори дають змогу виробництвам, переробним підприємствам, складам і магазинам працювати під час відключень.

Однак вони потребують додаткових витрат на пальне й обслуговування. Зрештою частина цих витрат може позначитися на роздрібних цінах. Перебої з електропостачанням особливо відчутні для виробництв, де потрібно підтримувати стабільну температуру або безперервно виконувати технологічні процеси.

Восени та взимку становище ускладнює коротший світловий день. Підприємствам потрібно більше електроенергії на освітлення, опалення та зберігання продукції, а це може збільшити собівартість.

Як повідомляв OBOZ.UA, за прогнозом науковців ННЦ "Інститут аграрної економіки", Період найнижчих цін на овочі борщового набору в Україні залишився позаду. Картопля, морква та буряк тепер щомісяця додаватимуть у ціні в середньому по 7-10% до кінця 2026 року.

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